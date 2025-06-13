Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Sky News.

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Вилучили бортовий самописець на місці катастрофи в Індії

Так, на місці авіакатастрофи вилучили "чорну скриньку".

Слідчі будуть проводити аналіз інформації з чорної скриньки, яка часто містить ключові дані, що може допомогти з'ясувати причини авіакатастрофи.

Нагадаємо, що авіакатастрофа, яка сталася в Індії, забрала життя 241 людини. Авіакомпанія підтвердила, що лише одна людина на борту вижила. В Air India уточнили, що загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу. Єдина людина, яка вижила, зараз перебуває в лікарні.