Какая разница между Индией и Китаем: Яковенко оценил их сотрудничество с Россией

Индия и Китай – экономические партнеры России. Такое сотрудничество чрезвычайно важно для путинского режима из-за наложенных санкций. Однако все-таки есть разница между этими странами.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, что Китай является союзником России, и безусловно на ее стороне в российско-украинской войне. В то же время Индия продолжает сотрудничество с Россией в экономической сфере, но не является политическим партнером.

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В чем еще отличаются Индия и Россия

Яковенко отметил, что Индия и Китай пытаются склонить Украину и Россию к окончанию войны. Однако совсем не учитывают диаметрально противоположные позиции. Они игнорируют то, что пока невозможны переговоры и не учитывают положение Киева.

Индия и особенно Китай воспринимают Украину как чужую страну, которая где-то и что-то хочет и почему-то сопротивляется большой ядерной империи,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Что касается визита представителя Китая в Россию, то страны будут укреплять сотрудничество в экономической сфере и военной поддержке. Прямой помощи Пекин не предоставляет Москве, но поставляет товары двойного назначения.

Если говорить о визите премьер-министра Индии Наренды Моди в Украину, то стоит надеяться на серьезное продвижение в отношениях с этой страной. После начала полномасштабного вторжения России наше государство понемногу становится глобальным игроком, и приходится заново выстраивать сотрудничество с этими странами.