Циничная риторика Индии возмущает: почему страна продолжает покупать оружие у России
Индия продолжает закупать оружие у России, несмотря на то, что его реальные технические возможности на поле боя очень далеки от красивых слов. Это может означать только одно – их политики не сделали выводов из войны в Украине.
Об этом в эфире 24 Канала заявил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Он подчеркнул, если Индия хочет в дальнейшем думать о своей безопасности, то от российского металлолома надо отказываться.
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Индия пока балансирует
Впрочем, Индия зависит от России, но вместе с тем пытается балансировать между Западом, отметил спикер.
"Она не может пойти против коллективного Запада. Если она будет покупать нефть не за 60 долларов, а за 65, она получит санкции. А те санкции будут еще больше усугублять проблемы, которые есть в Индии", – сказал Огрызко.
Владимир Огрызко об возмутительном заявлении Индии о войне в Украине: смотреть видео
Проблема Индии – бедность народа
Многие жители Индии живут за чертой бедности, отметил эксминистр иностранных дел. И это проблема непосредственно их правительства и его бездействия, а не Запада.
Очень легко винить всех в собственных просчетах. Пожалуй, все-таки индийскому правительству нужно думать о том, как решать свои внутренние проблемы, используя свои имеющиеся инструменты,
– отметил Владимир Огрызко.
Так, 15 марта на саммите G20 представитель Индии Амитабх Кант заявил, что пока слишком много внимания уделяется войне в Украине, стоит обратить внимание на проблемы бедности. Он подчеркнул, что мир должен двигаться дальше.
"Очень жаль, что в Индии есть люди, которые ставят на одну доску агрессивную Россию и Украину, ставшую жертвой этой агрессии. Относительно цинизма в политике ничего нового нет. Каждая страна будет оправдывать свою циничную политику красивыми словами. На самом деле речь пойдет о банальных доходах своих собственных компаний", – прокомментировал эксперт.
Сотрудничество Индии и России: что известно
- Несмотря на санкции, Индия продолжает сотрудничать с Россией. В частности, в ближайшее время между странами должен быть оформлен договор о покупке противокорабельных ракет BrahMos – экспортных версий российских "Ониксов". Эти ракеты производятся на совместном индийско-российском предприятии, расположенном в Индии. Стоимость сделки – 2,5 миллиарда долларов.
- С 2022 года Индия активно покупает российскую нефть с существенной скидкой. Это одно из последствий полномасштабной войны России против Украины. По данным анонимных источников, власти Индии призвали банки и трейдеров следовать правилам, связанным с санкциями. В то же время официального заявления о поддержке санкций против России власти Индии не предоставляли.
- Ранее сообщалось, что Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии В Кремле пока не отрицают такую возможность, хотя сам его глава еще не принял окончательного решения.