Индию снова накрыли проливные дожди: по меньшей мере 159 человек погибли

Власти сообщили, что число погибших в результате затопления и сильных оползней уже достигло 159 человек.

Спасатели продолжают искать людей, которые пропали без вести. Такую информацию власти обнародовали после того, как страной пронеслись наводнения и оползни после сильных ливней.

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В Индии в результате сильных наводнений и оползней по меньшей мере 159 погибших

Власть рассказывает, что в стране – муссонные дожди, которые и привели к беде. В ближайшие дни синоптики прогнозируют также дальнейшую непогоду.

По состоянию на 25 июля известно, что в результате непогоды:

чрезвычайники нашли 149 погибших в штате Махараштра;

40 человек погибли из-за масштабного оползня в селе Талие к югу от Мумбаи;

вследствие двух других оползней южнее Мумбаи также погибли десятки людей.

Местные жители вспоминают, что десятки домов непогода сравняла с землей за минуты. Власть страны рассказала, что некоторые люди не смогли спасти никаких своих вещей – вода поднималась очень быстро.

Кстати, по состоянию на 18 июля, в индийском городе Мумбаи жертвами непогоды стали более 20 человек.

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