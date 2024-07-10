Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о возвращении индийцев в свою страну, которые воюют против Украины. Это подтверждает проблемы России с личным составом.

Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что индийцев заманивали в Россию и отправляли на войну. Теперь российскому диктатору нужно оправдываться перед Моди.

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Схема Кремля

Милов рассказал, что граждан Индии заманили на войну против Украины обманом. Им могли предлагать деньги или работу.

Завезли, например, в Ростовскую область, дали снаряжение, оружие и вперед,

– отметил бывший министр энергетики России.

Такие события еще раз подтверждают то, что в России есть большой дефицит персонала для укомплектования армии. Россияне обманом заманивали людей другой страны для войны в своих целях, а президенты двух стран должны разбираться.

Ключевой проблемой в России являются кадры. Такие эпизоды подчеркивают, на какие адские действия Путин вынужден соглашаться, а потом иметь скандалы с союзником,

– подчеркнул Милов.