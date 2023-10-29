В центре Одессы легковушка влетела в витрину ресторана: СМИ назвали количество пострадавших

В Одессе иномарка протаранила ресторан здорового питания. Машина частично въехала в помещение.

В воскресенье, 29 октября, автомобиль Infiniti врезался в здание, в котором расположен ресторан. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий.

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Что известно о ДТП в Одессе

Инцидент произошел днем в центре Одессы на Сабанском переулке. Как видно на кадрах, автомобиль съехал с дороги на тротуар, разбил витрину ресторана True и частично заехал внутрь заведения питания.

Кадры с места событий: видео "Подслушано Одесса"



По предварительным данным, есть один пострадавший человек. Посетительница ресторана получила порезы из-за осколков стекла. Одни местные телеграм-каналы говорят, что у нее легкие телесные повреждения. Однако другие телеграм-каналы пишут, что карета скорой помощи увезла пострадавшую в больницу.

Причины ДТП устанавливаются. Предварительно, за рулем Infiniti сидела женщина. В соцсетях появилось видео, которое было предположительно сделано в первые минуты после ДТП. Ведь на кадрах можно услышать, как очевидцы призывают водителя выйти из машины.

Водитель просят выйти из автомобиля: видео "Одессы ИНФО"



По данным издания, автомобиль простоял в разрушенной витрине ресторана до вечера. На фото можно увидеть, как пешеходы просто обходят эту машину.

Автомобиль простоял до вечера / Фото "Думской"

Как отреагировали в ресторане

Сотрудники ресторана True прокомментировали ДТП с юмором. Они выложили в инстаграмме шутливую сториз.

Работники показали разрушения и подписали фотографию фразой: "Когда посетителю сказали, что нет свободных мест".



Реакция ресторана True / Скриншот из соцсетей

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