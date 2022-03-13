Информации о Федорове нет, о Матвееве – кое-что знаем, – Старух о похищенных мэрах
13 марта 2022 , 13:20Читати новину українською
Российские оккупанты похитили мэров двух городов в Запорожской области. Если о мэре Мелитополя Иване Федорове информации нет, то о городском голове Днепрорудного Евгении Матвееве в Запорожской ОВА "кое-что знают".
Стараемся принять все меры, чтобы вырвать Федорова из лап террористов
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Рада". Старух сообщил, что информации о местонахождении Федорова нет.
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В то же время, как сказал глава Запорожской ОВА, о Матвееве "кое-что знаем".
Сегодня люди в Мелитополе снова вышли на митинг отстаивать своего мэра. Все пытаемся найти и принять все меры, чтобы вернуть его в Украину. Хотя бы вырвать из лап террористов,
– сказал Старух.
Похищения мэров: коротко
- Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили 11 марта из Дворца культуры. Президент Владимир Зеленский заявил, что Федоров – живой.
- Утром 13 марта стало известно, что в Запорожской области оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.
- Также в Мелитополе 12 марта во время митинга похитили общественную активистку Ольгу Гайсумову.
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