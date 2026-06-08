Об этом советник министра обороны по вопросам применения БпЛА на фронте Сергей Стерненко рассказал в своем телеграмм-канале.

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Какие детали об информационной атаке сообщил Стерненко?

По его информации, заказчиком "скоординированной информационной атаки" является Сеяр Куршутов – гражданин России, которого называют контрабандистом и который, по словам Стерненко, был лишен украинского гражданства и сейчас находится в Австрии.

Также советник министра обороны утверждает, что Куршутов имеет бизнес в сфере производства дронов. Известно, что в 2023 – 2024 годах его компания получала государственные контракты, в результате чего Украине мог быть нанесен ущерб на более 700 миллионов гривен.

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В частности, речь идет о якобы схеме с привлечением связанных компаний, в частности зарегистрированной в Польше, которая могла искусственно завышать цены на комплектующие для поставки в Украину. Стерненко добавил, что сейчас Бюро экономической безопасности расследует уголовное производство № 72025001420000026 по растрате государственных средств при закупках.

Волонтер связывает информационную кампанию с возможным недовольством фигуранта изменениями в политике оборонных закупок, которые, по его словам, могли усложнить дальнейшие коррупционные схемы. По его словам, под "атакой" также находится вся новая команда Министерства обороны Украины.

Отметим, что Сергей Стерненко был назначен советником министра обороны 22 января 2026 года. Он занимается вопросами, связанными с применением и повышением эффективности использования беспилотных летательных аппаратов на фронте.

Напомним, кроме информационных атак, волонтер также ранее стал объектом физического нападения. В частности, 1 мая 2025 года он сообщил о покушении, в результате которого получил ранения, однако его жизни ничего не угрожало.

По данным Службы безопасности Украины, к подготовке нападения была причастна женщина, которая арендовала квартиру в том же жилом комплексе в Киеве, где проживал активист, и осуществляла за ним наблюдение. В СБУ отметили, что финансирование для организации атаки она получала от российских спецслужб через банковские переводы.