Про це радник міністра оборони з питань застосування БпЛА на фронті Сергій Стерненко розповів у своєму телеграм-каналі.

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Які деталі про інформаційну атаку повідомив Стерненко?

За його інформацією, замовником "скоординованої інформаційної атаки" є Сеяр Куршутов – громадянин Росії, якого називають контрабандистом і який, за словами Стерненка, був позбавлений українського громадянства та нині перебуває в Австрії.

Також радник міністра оборони стверджує, що Куршутов має бізнес у сфері виробництва дронів. Відомо, що у 2023 – 2024 роках його компанія отримувала державні контракти, внаслідок чого Україні могло бути завдано збитків на понад 700 мільйонів гривень.

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Зокрема, йдеться про нібито схему із залученням пов'язаних компаній, зокрема зареєстрованої у Польщі, яка могла штучно завищувати ціни на комплектуючі для постачання в Україну. Стерненко додав, що нині Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження № 72025001420000026 щодо розтрати державних коштів під час закупівель.

Волонтер пов'язує інформаційну кампанію з можливим невдоволенням фігуранта змінами у політиці оборонних закупівель, які, за його словами, могли ускладнити подальші корупційні схеми. За його словами, під "атакою" також перебуває вся нова команда Міністерства оборони України.

Зазначимо, що Сергій Стерненко був призначений радником міністра оборони 22 січня 2026 року. Він займається питаннями, пов'язаними із застосуванням та підвищенням ефективності використання безпілотних літальних апаратів на фронті.

Нагадаємо, окрім інформаційних атак, волонтер також раніше став об'єктом фізичного нападу. Зокрема, 1 травня 2025 року він повідомив про замах, унаслідок якого отримав поранення, однак його життю нічого не загрожувало.

За даними Служби безпеки України, до підготовки нападу була причетна жінка, яка орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі в Києві, де проживав активіст, і здійснювала за ним спостереження. У СБУ зазначили, що фінансування для організації атаки вона отримувала від російських спецслужб через банківські перекази.