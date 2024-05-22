На вокзале во Львове открыли информпункт рекрутинга украинской армии
Источник:Общественное
На железнодорожном вокзале во Львове открыли информационный пункт рекрутинга украинской армии. Там можно узнать о вакансиях в армии и советы, куда человеку лучше обратиться.
Уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что пока проект пилотный. Информационный пункт открыли 22 мая.
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Что известно об информпунктах рекрутинга украинской армии
Вокзал – это всегда большой поток людей. Чтобы максимально до людей донести эту информацию, девушки с листовками, подготовленные, которые понимают куда направить людей и подсказать, где можно получить соответствующую информацию, консультации, специально на вокзале будут эту работу осуществлять,
– заявил Бежевец.
Информационную стойку открыли по инициативе Укрзализныци и Министерства обороны. Их цель – максимально донести людям информацию о вакансиях в армии.
Аналогичный информационный пункт начал работу также на вокзале в Киеве.
Информационный центр рекрутинга действует во Львове / Фото Общественного
Львовянин Игорь является юристом и обратился в информационный пункт. Он рассказал, что предыдущего военного опыта не имеет.
"Я вообще-то в армии не служил и по специальности, когда приписной выдавали, записано "делопроизводитель". Сам по образованию юрист, может по профессии и смогу продолжить юридическую свою деятельность", – рассказал мужчина.
Кстати, в Украине действует 21 рекрутинговый центр. В информационном центре можно узнать их адреса.
Начальник Львовского железнодорожного вокзала Роман Сенишин рассказал, что за сутки через вокзал проходит ориентировочно 11 тысяч пассажиров.
В Украине действует новый закон о мобилизации
- В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, что все мужчины 18 – 60 лет должны обновить военно-учетные данные.
- Причем, говорится о мужчинах за рубежом, ограниченно пригодных и даже непригодных. Также должны обновить данные в ТЦК и СП мужчины, снятые с учета в связи с выездом за границу.
- Более того, военную-врачебную комиссию должны пройти непригодные и снятые с учета после 2022 года мужчины призывного возраста.