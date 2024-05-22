На вокзале во Львове открыли информпункт рекрутинга украинской армии

На железнодорожном вокзале во Львове открыли информационный пункт рекрутинга украинской армии. Там можно узнать о вакансиях в армии и советы, куда человеку лучше обратиться.

Уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что пока проект пилотный. Информационный пункт открыли 22 мая.

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Что известно об информпунктах рекрутинга украинской армии

Вокзал – это всегда большой поток людей. Чтобы максимально до людей донести эту информацию, девушки с листовками, подготовленные, которые понимают куда направить людей и подсказать, где можно получить соответствующую информацию, консультации, специально на вокзале будут эту работу осуществлять,

– заявил Бежевец.

Информационную стойку открыли по инициативе Укрзализныци и Министерства обороны. Их цель – максимально донести людям информацию о вакансиях в армии.

Аналогичный информационный пункт начал работу также на вокзале в Киеве.



Информационный центр рекрутинга действует во Львове / Фото Общественного

Львовянин Игорь является юристом и обратился в информационный пункт. Он рассказал, что предыдущего военного опыта не имеет.

"Я вообще-то в армии не служил и по специальности, когда приписной выдавали, записано "делопроизводитель". Сам по образованию юрист, может по профессии и смогу продолжить юридическую свою деятельность", – рассказал мужчина.

Кстати, в Украине действует 21 рекрутинговый центр. В информационном центре можно узнать их адреса.

Начальник Львовского железнодорожного вокзала Роман Сенишин рассказал, что за сутки через вокзал проходит ориентировочно 11 тысяч пассажиров.

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