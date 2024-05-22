Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, що наразі проєкт пілотний. Інформаційний пункт відкрили 22 травня.
Важливо Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня
Що відомо про інформпункти рекрутингу української армії
Вокзал – це завжди великий потік людей. Щоб максимально до людей донести цю інформацію, дівчата з листівками, підготовлені, які розуміють куди направити людей і підказати, де можна отримати відповідну інформацію, консультації, спеціально на вокзалі будуть цю роботу здійснювати,
– заявив Бежевець.
Інформаційну стійку відкрили з ініціативи Укрзалізниці та Міністерства оборони. Їхня мета – максимально донести людям інформацію про вакансії в армії.
Аналогічний інформаційний пункт почав роботу також на вокзалі у Києві.
Інформаційний центр рекрутингу діє у Львові / Фото Суспільного
Львів'янин Ігор є юристом та звернувся до інформаційного пункту. Він розповів, що попереднього військового досвіду не має.
"Я взагалі-то в армії не служив і за спеціальністю, коли приписний видавали, записано "діловод". Сам за освітою юрист, може по професії й зможу продовжити юридичну свою діяльність", – розповів чоловік.
До речі, в Україні діє 21 рекрутинговий центр. В інформаційному центрі можна дізнатись їхні адреси.
Начальник Львівського залізничного вокзалу Роман Сенишин розповів, що за добу через вокзал проходить орієнтовно 11 тисяч пасажирів.
В Україні діє новий закон про мобілізацію
- В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі чоловіки 18 – 60 років мають оновити військово-облікові дані.
- Причому, мовиться про чоловіків за кордоном, обмежено придатних та навіть непридатних. Також мають оновити дані у ТЦК та СП чоловіки, зняті з обліку у зв'язку з виїздом за кордон.
- Ба більше, військову-лікарську комісію мають пройти непридатні та зняті з обліку після 2022 року чоловіки призовного віку.