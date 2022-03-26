Информационная война России: как оккупанты заливают мир потоками лжи

Пропаганда – мощное оружие россиян, которым они атакуют весь мир. В их арсенале много коварных и грязных технологий, в частности одна из самых распространенных – так называемый "поток лжи".

Что собой представляет технология "поток лжи"? Как ее использует Кремль? Что нужно делать, чтобы не утонуть в информационной грязи – читайте в материале сайта 24 канала.

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"Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой"

Автором этой фразы часто называют главного пропагандиста нацистской Германии 1930-1940 годов Йозефа Геббельса. Хотя историки утверждают, что так сказал еще в начале XIX века французский дипломат Франсуа Рене де Шатобриан, а рупор Третьего рейха использовал этот афоризм как план действий. В свое время гитлеровская Германия фонтанировала ложью. Теперь то же самое делает путинская Россия.

Что такое поток лжи Пропагандистская технология, основанная на распространении и повторении большого количества сообщений на определенную тематику. Используются все возможные каналы коммуникации – традиционные медиа (сайты, телеканалы, радио, пресса), а также соцсети, мессенджеры, блоги (на них работает армия "троллей") и даже личные беседы. При этом информация предпочтительно является фейком или манипуляцией, и она не качественная и не последовательная.

Простыми словами: Россия берет какую-то конкретную тему и раскручивает ее везде в нужном для себя ключе. Психика человека, следящего за новостями, не выдерживает перегрузки, и этот человек начинает верить распространенной информации, поступающей из разных источников, а все сразу якобы "лгать не могут".

Еще один важный момент: пропагандисты могут сознательно забрасывать в поток лжи много разных версий, часто даже противоречащих друг другу. Ибо главное в этой технологии, напомним, не рассказать правду, а наоборот – скрыть или нивелировать ее и навязать свою – нужную "правду"/ложь.

Теперь приведем показательные примеры того, как Россия использовала и использует технологию "поток лжи".

Дело о сбитом Boeing в качестве примера лжи и цинизма России

Террористы пытались скрыть правду о сбитом Boeing / Фото Getty Images

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит малазийский Boeing, летевший по рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек).

Буквально через считанные минуты после падения лайнера террористы псевдореспублики на Донбассе начали писать в соцсетях бравурные отчеты о "сбитой птице" – они думали, что попали в украинский самолет. Информацию подхватили российские пропагандистские медиа, растиражировавшие новость.

Впоследствии убийцы узнали, что их ракета "Бук" уничтожила мирный аэробус, и начали срочно стирать посты в соцсетях, а журналисты-приспешники – удалять новости. Вместо этого они совместно запустили поток лжи, продуцируя и распространяя кучу непутевых версий – якобы Boeing был сбит то украинским "Буком", то истребителем или что это был теракт западных спецслужб. Причем некоторые совершенно одичавшие пропагандисты утверждали, что в салоне самолета не было живых людей, и туда еще в Нидерландах погрузили мертвые тела...

Эти басни обрастали комментариями сомнительных "свидетелей", которые повторяли заученные фразы, а на российском ТВ показывали ток-шоу, где десятки "экспертов" рубили "правду-матку" о том, как Украина и Запад якобы сбили Boeing и переводят вину на Россию.

И здесь уместно после Геббельса процитировать уже самого Адольфа Гитлера:

Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить. Особенно если ее повторять снова и снова.

Поток лжи пропагандистов работал неустанно. Но, в конце концов, это не помогло. Международная следственная группа, в состав которой входили представители 5 стран, полностью разгромила все придуманные версии и обнародовала свой вердикт: лайнер сбил прибывший в Украину из России ЗРК "Бук", во время выстрела он был на территории, контролировавшейся террористами, а затем его снова увезли в Россию.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов на основе расследования Международной следственной группы предъявила обвинения в деле сбивания самолета первым четырем подозреваемым террористам.

16 июля 2019 года Верховный представитель Совета Европы от имени Евросоюза призвал Россию признать ответственность за катастрофу Boeing.

Уголовный судебный процесс по делу MH17 продолжается. По оценкам юристов, он должен завершиться в 2023 – 2024 годах. Но война России против Украины, скорее всего, откладывает объявление вердикта.

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Поток лжи – тоже оружие массового поражения

Россияне запугивают мир оружием массового поражения / Фото из архива 24 канала

Сайт 24 канала так подробно напомнил историю о сбитом Boeing, чтобы вы лучше поняли, как работает технология "поток лжи". Потому что сейчас оккупанты продолжают ее активно использовать. В настоящее время козырной темой стало оружие массового поражения, которое Украина якобы может применить (по разным версиям) против россиян, жителей временно оккупированного Донбасса и даже собственных мирных жителей.

Кремлевские боссы, российские военные чинуши, фейковые эксперты и лживые пропагандисты буквально ежедневно рассказывают о планах Украины создать "грязную атомную бомбу", отравить питьевую воду, взорвать хранилища с химическими веществами… Но наибольшим спросом пользуются "страшилки" о тайных лабораториях Пентагона в Украине и созданных там убийственных вирусах. Россия даже дважды созвала по этому поводу Совбез ООН – и дважды получала на заседаниях отпор из-за отсутствия доказательств и абсурдности обвинений.

Не будем подробно расписывать бред, который распространяли оккупанты – читайте на сайте 24 канала опровержения фейков и важнейшие материалы о химическом и биологическом оружии. Отметим лишь что, как и в ситуации со сбитым Boeing, россияне снова придумали много фантастических версий, в которые человек со здравым смыслом не поверит, но, к сожалению, для зомбированных это – "чистая правда". (Помните фразу Гитлера?)

Вспомним только историю о том, что украинцы якобы создают смертельные вирусы, которые генетически будут поражать… только славян, а будут переносить их на территорию России… перелетные птицы. Потом какой-то "умник", видимо, отрезвел и вспомнил, что украинцы – тоже славяне... Поэтому формулировка срочно изменилась – "вирус будет поражать только представителей российского этноса". Почему коварные украинские вирусологи "помиловали", например, кадыровцев или "боевых бурят" – непонятно.

Сейчас совершенно очевидно, что вирусные "истории", как и химические, и ядерные, будут продолжены. Поток лжи будет литься и дальше, тем более что на этот раз он выполняет еще одну функцию: готовит основу для провокаций – оккупанты могут применить оружие массового поражения и обвинить в этом Украину. О вероятности такого сценария уже сообщали украинские спецслужбы и наши западные партнеры (подробнее читайте в статье 24 канала "Операция "под чужим флагом": что это такое и как ее может использовать Россия").

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Как противодействовать потоку лжи

Истории типа "вирусы и птицы", конечно, вызывают смех и вдохновляют на анекдоты и мемы. Но в то же время следует признать, что в целом технология "поток лжи" работает достаточно эффективно – особенно среди людей со слабым критическим мышлением, которых на самом деле очень много – и не только среди россиян.

Как бороться с потоками лжи? Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины советуют принимать следующие меры:

Повторять правдивую информацию. Много, постоянно, разными каналами. Быстрее реагировать на события.

Предоставлять дополнительную информацию для устранения пробелов, возникающих при распространении ложных новостей.

Противодействовать последствиям пропаганды, а не ей самой. Целью пропаганды может быть изменение поведения и/или мнения аудитории. Надо понять цель и влиять на нее.

Рассказывать о методах пропаганды тем, на кого она направлена.

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