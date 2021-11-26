Инфраструктурная реформа и деолигархизация, – Зеленский назвал свои наибольшие достижения

Владимир Зеленский заявил, что выполняет свои самые сложные обещания. В то же время задания полегче – команда главы государства выполнит в ближайшее время.

Наибольшие достижения президента

Инфраструктурную реформу Зеленский считает крупнейшей и самой сложной за последние 50 лет. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 26 ноября.

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Мы измеряем успехи в развитии страны в тысячах километрах дорог. Не в одном мосту, а в 150 мостах. Важно, что мы запустили государственного авиаперевозчика. Укрзализныця, аэропорты и порты стали прибыльными – это деолигархизация,

– сказал президент.

Он отметил, что допускает ошибки, потому что ежедневно одобряет сотню решений. Однако есть и много побед, которых украинцы просто не видят из-за пандемии, энергетического кризиса и тому подобное.

Другие достижения Зеленского

Количество койко-мест в Украине для больных коронавирусом увеличили с 5 тысяч до 90 тысяч.

В Украине есть миллионы доз вакцин против COVID-19.

Судебную реформу и деолигархизацию только начали.

"Большая стройка" в Украине: последние новости

На Закарпатье открыли после реконструкции самый длинный путепровод. Ремонт проводили на участке в 312 метров над железнодорожным узлом.

9 ноября Зеленский заявил, что "Большая стройка" начинается на Укрзализныце.

В конце сентября на Львовщине открыли один из самых длинных мостов в Западной Украине.

В Днепропетровской области идет строительство уникальной дороги через реку Орель.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского: