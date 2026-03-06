Похищение денег и инкассаторов Ощадбанка: политолог объяснил, что не так с упреками Венгрии

Венгрия 5 марта задержала две инкассаторские машины, которые перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной. Семеро украинских граждан фактически стали заложниками. Райффайзен Банк – австрийский, а попасть в Вену через Венгрию – это самый короткий путь.

Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что Ощадбанк и Райффайзен Банк должны объяснить детали транзакций. Ведь это вопрос отношений двух банков.

К теме "Взяли заложников и похитили деньги": главное о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Почему логистика именно через Венгрию?

Владимир Фесенко отметил, что, например, доллар США, доставляют, как правило, контейнерами. Самолеты в Украине сейчас не летают, поэтому наличные доставляют из одной страны в другую инкассаторскими машинами.

Сейчас такая логистика, что попасть в Австрию из Украины лучше всего через Венгрию, если говорится именно об автомобильных путях. Можно через Румынию или Словакию можно, но это дольше.

Почему нужна была именно такая сумма? Это вопрос. Я думаю, что стоит провести совместную пресс-конференцию Ощадбанка и Райффайзен Банка и объяснить, какие там транзакции. Безусловно, есть какие-то тайные вещи. Но это вопрос отношений двух банков,

– сказал политолог.

Также, например, США или европейский Центробанк передают нашему государству какую-то часть денег через банковские транзакции. Или везут наличные в Украину через территорию соседних стран.

Их доставляют самолетами в соседние страны из Украины, а дальше везут уже инкассаторские машины, и наоборот. Потому что мы оплачиваем некоторые вещи. Часть может быть транзакциями, а часть – и наличными. Может быть вывоз каких-то наличных сумм, которые принадлежат тому же Райффайзен Банку. Поэтому здесь вопрос для объяснений двух банков. Я надеюсь, что они это сделают,

– пояснил Фесенко.

Что известно об этом инциденте?