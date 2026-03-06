Похищение денег и инкассаторов Ощадбанка: политолог объяснил, что не так с упреками Венгрии
- Венгрия задержала инкассаторские машины, которые перевозили средства между Австрией и Украиной, семеро украинцев стали заложниками.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что Ощадбанк и Райффайзен Банк должны объяснить детали транзакций.
Венгрия 5 марта задержала две инкассаторские машины, которые перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной. Семеро украинских граждан фактически стали заложниками. Райффайзен Банк – австрийский, а попасть в Вену через Венгрию – это самый короткий путь.
Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что Ощадбанк и Райффайзен Банк должны объяснить детали транзакций. Ведь это вопрос отношений двух банков.
Почему логистика именно через Венгрию?
Владимир Фесенко отметил, что, например, доллар США, доставляют, как правило, контейнерами. Самолеты в Украине сейчас не летают, поэтому наличные доставляют из одной страны в другую инкассаторскими машинами.
Сейчас такая логистика, что попасть в Австрию из Украины лучше всего через Венгрию, если говорится именно об автомобильных путях. Можно через Румынию или Словакию можно, но это дольше.
Почему нужна была именно такая сумма? Это вопрос. Я думаю, что стоит провести совместную пресс-конференцию Ощадбанка и Райффайзен Банка и объяснить, какие там транзакции. Безусловно, есть какие-то тайные вещи. Но это вопрос отношений двух банков,
– сказал политолог.
Также, например, США или европейский Центробанк передают нашему государству какую-то часть денег через банковские транзакции. Или везут наличные в Украину через территорию соседних стран.
Их доставляют самолетами в соседние страны из Украины, а дальше везут уже инкассаторские машины, и наоборот. Потому что мы оплачиваем некоторые вещи. Часть может быть транзакциями, а часть – и наличными. Может быть вывоз каких-то наличных сумм, которые принадлежат тому же Райффайзен Банку. Поэтому здесь вопрос для объяснений двух банков. Я надеюсь, что они это сделают,
– пояснил Фесенко.
Что известно об этом инциденте?
5 марта венгры задержали 2 инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили средства из Австрии в Украину. Известно, что захватили семерых инкассаторов, о месте пребывания которых долгое время ничего не было известно. В министерстве иностранных дел заявили, что 7 граждан Украины фактически попали в заложники в Будапеште.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о "деньгах украинской военной мафии" в похищенных инкассаторах. Речь идет о 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков. Будапешт требует от Украины немедленного ответа относительно перевозки наличных.
Впоследствии сообщили, что украинские инкассаторы будут высланы из Венгрии. Однако, по словам Сийярто, пока Киев не предоставит объяснений, Будапешт будет проводить собственное расследование. В то же время Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного авто.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов к освобождению граждан Украины. Говорится о семи работниках Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские авто. Посол Украины и наши консулы находятся там, где удерживают украинцев, и требуют доступа уже более полутора часов.