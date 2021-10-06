Иногда украинского флага мало, чтобы все четко понимали, чья это земля, – писатель Чупа
Источник:24 канал
В украинском Нью-Йорке, что в Донецкой области, перед линией разграничения с 2 по 3 октября впервые состоялся литературный фестиваль. Алексей Чупа рассказал, что подконтрольные Украине территории Донетчины очень изменились с 2014 года.
Писатель родился в Макеевке, но из-за российско-украинской войны вынужден был переехать в Хмельницкий. Отмечает, что в Донецкой области в последний раз был 4 года назад.
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"Практика показала, что иногда украинского флага мало, чтобы все четко понимали, чья это земля. Культура, как один из инструментов донесения идей и нарративов в этом очень помогает. Я с радостью подключаюсь ко всем инициативам, где говорится о культурных событиях, а особенно – на прифронтовых территориях", – рассказал писатель.
Это один из способов показать свое присутствие, утвердить его. Чем больше мы углубимся, тем труднее нас отсюда выкинуть,
– добавил он.
Как изменились города в Донецкой области с 2014 года
Чупа отметил, что Донетчина изменилась очень сильно. В частности, если говорится о Краматорске и Славянске.
"В первую очередь о Краматорске, который решили сделать витриной. Сюда приехало очень много людей с временно оккупированных территорий, потому что это близко. Я вчера гулял по этому городу. Перед тем был здесь 4 года назад последний раз и понял, что Краматорск становится похожим на областной центр в центре Украины", – рассказал писатель.
По его словам, почти все города, подконтрольные Украине, в Донецкой области пока изменились к лучшему по общегосударственным причинам: реформа децентрализации. Возможно, этого не было видно в 2015 и 2016 годах, но сейчас есть результат.
Это закон перетекания качества: если из Донецка качество выжали, то оно где-то должно осесть,
– подчеркнул он.
По словам писателя, если литературный фестиваль будет проходить в городе регулярно, то это принесет положительные изменения.
Что известно об украинском Нью-Йорке
- Поселок Нью-Йорк появился на территории Украины еще в XIX веке.
- Его основали немцы-меннониты. Это представители протестантского движения.
- В 1951 году Советский Союз переименовал городок на Новгородское.
- Историческое название удалось вернуть лишь в 2021 году. Верховная Рада проголосовала за переименование.