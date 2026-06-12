Зеленский поручил упростить процедуру привлечения иностранных добровольцев в ВСУ

Владимир Зеленский поручил создать гораздо больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. В связи с этим будет разработано больше соответствующих механизмов.

Об этом сообщил президент 12 июня.

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Что Зеленский сказал об иностранных добровольцах?

Зеленский выразил благодарность всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине и при этом понимают, что это касается свободы многих других народов.

Я поручил открыть гораздо больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в связи с этим будет больше механизмов рекрутинга,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о дальнейшем упрощении переводов для украинских военных. По его словам, будет «больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне».

Все изменения, которые сейчас внедряются, за лето покажут свою эффективность.

Кто из иностранцев воюет за Украину?

Оператор дронов 23-й отдельной механизированной бригады Кейсон «Киви» Уокер из Новой Зеландии сразу после начала полномасштабного вторжения понял, что не может просто наблюдать за войной в Украине. Парень смотрел в новостях, как бомбы падают на дома невинных людей, и решил, что должен что-то сделать, рассказал он 24 Каналу.

Собственно, к 2022 году тоже были люди, которые родились далеко от Украины, но приняли решение встать на защиту нашего государства. Среди них – американский доброволец Шон Фуллер, который в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о своем пути.