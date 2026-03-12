Есть 3 категории: кто из иностранцев приезжает воевать в Украину и ради чего

Сейчас в украинской армии воюет более 10 тысяч иностранцев из разных стран. Наша страна может увеличить эту цифру, но стоит учитывать цель и мотивацию бойцов из-за рубежа.

Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Инна Совсун, отметив, что некоторые приезжают, чтобы заработать, некоторые – из-за проукраинских убеждений. Также есть те, которым необходимо набраться военного опыта, чтобы использовать его на своей родине.

Кто из иностранцев приезжает воевать в Украину и ради чего?

Народный депутат отметила, что существует 3 вида иностранцев с различными целями, которые едут воевать за Украину. Один из них – заробитчане (если наша страна ориентируется именно на эту категорию, стоит смотреть, сколько иностранцам платит Россия и платить на 10% больше.

В то же время в ВСУ присоединяются бывшие военные с боевым опытом из Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии. Именно эта категория иностранцев имеет идеологические причины – они хотят воевать против России и помочь Украине. Для них вопрос обеспечения не является критическим.

Последняя категория – иностранцы, в частности из Латинской Америки, которые приезжают в нашу страну, чтобы овладеть военными навыками, чтобы потом применять их в своих странах. Ходят даже слухи, что сюда присылают целые картели, но подтверждений этому нет.

Поэтому надо смотреть на категории, которые мы пытаемся привлечь. Жалоб на обеспечение я не слышала. Основные жалобы – бюрократия и непонимание того, как иностранцам устраиваться,

– отметила она.

Ранее заместитель начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский сообщил, что в подразделениях Сухопутных войск ВСУ сейчас служит более 10 тысяч иностранцев. По словам Совсун, эта цифра может быть больше, ведь значительная часть иностранцев служат не в ВСУ, а в ГУР, в бригадах Нацгвардии или "Азове".

Кстати, представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский сообщил, что многие из иностранных бойцов стремится получить украинское гражданство. Однако это сделать довольно трудно, поэтому важно, чтобы у иностранцев была юридическая возможность пройти эту процедуру.

"Однако в целом показатель все равно низкий. Мы бы могли привлекать гораздо больше иностранцев. Некоторые приезжали сюда, не понимали, как им устроиться и уезжали обратно. Это не решит проблему с нехваткой людей в армии кардинально. Однако если бы мы бы подняли эту цифру до 50 тысяч, это реалистично. Это упростит ситуацию и уменьшит мобилизационное бремя на украинское общество", – сказала народный депутат.

Она добавила, что Украина может мотивировать иностранцев идейно и показывать, что они могут получить на войне полезные навыки, которые им потом понадобятся.

Из каких стран иностранцы едут воевать в Украину?