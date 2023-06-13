Часть закрыта или непригодна: в Киеве проверили укрытие и приняли важное решение

Еще в начале июня российские захватчики ударили по Деснянскому району Киева. Тогда у закрытого укрытия погибли люди. В ответ на трагедию в столице и многих других городах стали проверять укрытия.

В Киеве приняли ряд решений по состоянию укрытий. С 3 по 10 июня комиссия проверила состояние содержания и готовности защитных сооружений гражданской защиты Киева.

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В частности, планируют выделить дополнительные средства на обустройство хранилищ и снять с учета непригодные помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки.

Такое решение было принято сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас говорится о приобретении и установке 200 – 250 модульных бетонных укрытий. На этот город выделит 300 миллионов гривен,

– сказал Кличко.

Результаты проверки

По результатам работы установлено, что более трети из укрытий непригодны, а пригодны без замечаний только шестая часть. В то же время свободный доступ до 2/3 укрытий.

Общие причины негодности укрытий:

аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям,

неудовлетворительное санитарное состояние: подтопление, сырость, грибок на стенах,

отсутствие освещения,

неудовлетворительное электрооборудование,

незащищенность должным образом окон цокольных помещений и т.д.

В КМВА отметили, что после проверки определили пути решения проблем, подготовили предложения и определили задачи. В частности, департаментам и управлению города, районным администрациям поставлены задачи:

обеспечить постоянный доступ к укрытиям с возможностью установки на входной двери автоматической системы открывания с подключением к системе оповещения;

выделить дополнительные средства на обустройство и содержание укрытий;

принять решение о снятии с учета и карты непригодных укрытий;

рассмотреть вопрос о возможности привлечения подразделений и учреждений охранной деятельности для обеспечения публичного порядка в укрытиях учебных заведений и здравоохранения во время воздушной тревоги;

создать комиссии для выявления дополнительного фонда укрытий, с возможностью возврата к использованию по назначению в качестве укрытий объектов, которые были переданы в аренду и имели статус защитных сооружений с возвратом на учет и доведением до населения;

совместно с ГСЧС проработать возможность установки монтажных железобетонных укрытий в первую очередь в густозаселенном частном секторе и микрорайонах города;

в кратчайшие сроки устранить недостатки по содержанию укрытий с выделением необходимых средств для ремонта, доукомплектования необходимым имуществом.

Гибель людей у укрытия

В Киеве расследуют трагическую гибель трех человек в результате ракетных обстрелов 1 июня. Трагедия произошла в Деснянском районе Киева. Две женщины и 9-летний ребенок погибли от обломков у укрытия. Ярослав, женщина которого погибла в результате падения обломков, рассказал, что укрытие в поликлинике №3 было закрыто. Вместо этого представители поликлиники уверяют, что бомбоубежище было открыто.