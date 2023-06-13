У Києві ухвалили низку рішень щодо стану укриттів. Зазначається, що з 3 по 10 червня комісія перевірила стан утримання та готовності захисних споруд цивільного захисту Києва.

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Зокрема, планують виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що протягом 3 – 5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі мовиться про придбання і встановлення 200 – 250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 мільйона гривень,

– сказав Кличко.

Результати перевірки

За результатами роботи встановлено, що понад третина з укриттів непридатні, а придатні без зауважень лише шоста частина. Водночас вільний доступ є до 2/3 укриттів.

Загальні причини непридатності укриттів:

аварійний стан чи невідповідність технічним вимогам,

незадовільний санітарний стан :підтоплення, сирість, грибок на стінах,

відсутність освітлення,

незадовільне електрообладнання,

незахищеність належним чином вікон цокольних приміщень тощо.

У КМВА зазначили, що після перевірки визначили шляхи розв'язання проблем, а також підготували пропозиції та визначили задачі. Зокрема, департаментам та управлінням міста, районним адміністраціям поставлені задачі:

забезпечити постійний доступ до укриттів з можливістю встановлення на вхідних дверях автоматичної системи відчинення з підключенням до системи оповіщення;

виділити додаткові кошти на облаштування та утримання укриттів;

прийняти рішення щодо зняття з обліку і мапи непридатних укриттів;

розглянути питання щодо можливості залучення підрозділів та установ охоронної діяльності для забезпечення публічного порядку в укриттях закладів освіти та охорони здоров’я під час повітряної тривоги;

створити комісії задля виявлення додаткового фонду укриттів, з можливістю повернення до використання за призначенням як укриттів об'єктів, які були передані в оренду та мали статус захисних споруд з поверненням на облік і доведенням до населення;

спільно з ДСНС опрацювати можливість встановлення монтажних залізобетонних укриттів в першу чергу в густозаселеному приватному секторі та мікрорайонах міста;

в найкоротші терміни усунути недоліки з утримання укриттів з виділенням необхідних коштів для ремонту, доукомплектування необхідним майном.

Загибель людей біля укриття

У Києві розслідують трагічну загибель трьох людей внаслідок ракетного обстрілу 1 червня. Трагедія сталася у Деснянському районі Києва. Двоє жінок і 9-річна дитина загинули від уламків біля укриття. Ярослав, жінка якого загинула внаслідок падіння уламків, розповів, що укриття в поліклініці №3 було закрите. Натомість представники поліклініки запевняють, що бомбосховище було відкрите.