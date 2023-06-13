Ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що такі дії росіян можуть бути пов'язані з 2 причинами. Про це він розповів 24 Каналу.

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Причина перша: можливий дефіцит

Ступак зауважив, що найімовірніше, що у окупантів закінчились ракетні комплекси, тому вони витягли "Бал", який раніше майже не використовували.

"Не можна уявити, щоби Шойгу відкрив якийсь склад, а там – пусто. Зрозуміло, що якісь ракети в них є, щось вони можуть виготовляти. Проте перспектива така, що їхня зброя закінчується", – наголосив він.

Зверніть увагу! Російський береговий ракетний комплекс "Бал" є носієм протикорабельних ракет Х-35 та Х-35У. Він призначений для контролювання за територіальними водами, захисту берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя. Дивізіон "Бал" складається з чотирьох пускових установок, кожна з яких містить вісім ракет.

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Причина друга: зменшити період готовності

Росіяни розуміють, що українські сили відстежують виліт їхніх літаків з аеродромів, звідки вони прямують до Каспійського моря скидати ракети. Тоді й оголошується по території України сигнал повітряної тривоги.

"Можливо, розміщення в Брянській області ракетних комплексів "Бал" пов`язане з тим, щоб зменшити період готовності. Це дозволить росіянам обстрілювати українські міста, до яких вони зможуть "дотягнутися", до того, як ми встигнемо увімкнути систему протиповітряної оборони", – підкреслив Іван Ступак.

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