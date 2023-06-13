Ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що такі дії росіян можуть бути пов'язані з 2 причинами. Про це він розповів 24 Каналу.
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Причина перша: можливий дефіцит
Ступак зауважив, що найімовірніше, що у окупантів закінчились ракетні комплекси, тому вони витягли "Бал", який раніше майже не використовували.
"Не можна уявити, щоби Шойгу відкрив якийсь склад, а там – пусто. Зрозуміло, що якісь ракети в них є, щось вони можуть виготовляти. Проте перспектива така, що їхня зброя закінчується", – наголосив він.
Іван Ступак пояснив причини перебазування ракетних комплексів "Бал" в Брянську область: дивіться відео
Причина друга: зменшити період готовності
Росіяни розуміють, що українські сили відстежують виліт їхніх літаків з аеродромів, звідки вони прямують до Каспійського моря скидати ракети. Тоді й оголошується по території України сигнал повітряної тривоги.
"Можливо, розміщення в Брянській області ракетних комплексів "Бал" пов`язане з тим, щоб зменшити період готовності. Це дозволить росіянам обстрілювати українські міста, до яких вони зможуть "дотягнутися", до того, як ми встигнемо увімкнути систему протиповітряної оборони", – підкреслив Іван Ступак.
Більше про розміщення ракетних комплексів "Бал" в Брянській області
- За інформацією Центра національного спротиву у Брянську область доставлено дивізіон ракетного комплексу "Бал", який перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту. Його місце дислокації – у Краснодарському краї.
- Загалом ракетний комплекс має призначення уражати кораблі. Проте його використовують й для стрільби по сухопутних цілях.
- "Бал" може уражати модернізованими ракетами Х-35/35У, які мають дальність із 260 до 500 кілометрів.
- Нагадаємо, що відстань від російського Брянська до північних обласних центрів України складає щонайменше 500 кілометрів. Проте українські сили ППО можуть перехоплювати Х-35.