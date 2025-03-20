Инспектор Львовской таможни собственным авто вывезла в Польшу 4 мужчин призывного возраста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые мужчины решают избежать ее незаконно. Нескольких из них на своем авто вывезла инспектор таможни Львовщины.

Государственное бюро расследований разоблачило инспектора Львовской таможни, которая собственным авто вывезла в Польшу 4 мужчин призывного возраста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Какая была схема

Правоохранители в рамках международного правового сотрудничества сообщили о подозрении инспектору одного из постов Львовской таможни. Она организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста.

Известно, что осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Она на своем авто довезла его до КПП "Краковец – Корчева". Перед прохождением пограничного контроля на задних боковых окнах она разместила служебную форму, чтобы скрыть пассажира.

Женщина знала процедуры проверки и могла скрывать пассажира.

По такой же схеме она переправила еще 3 военнообязанных. Один из таких "пассажиров" заплатил за услугу 3 тысячи долларов.