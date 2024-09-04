Удар по Институту связи в Полтаве: под завалами все еще могут быть люди

Россия нанесла удар по Институту связи в Полтаве. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

На месте трагедии работают более 200 спасателей и 50 единиц техники. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГСЧС Александр Хорунжий, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на месте удара в Полтаве

Хорунжий рассказал, что спасатели продолжают работать на месте удара в Полтаве. Спасательная операция продолжалась и ночью, было сформировано 5 оперативных участков, на которых велась работа.

Сейчас там продолжаются работы. Работают более 200 спасателей и 50 единиц техники, в частности тяжелой инженерной техники. Все это для того, чтобы разобрать завалы. Мы ищем до последнего,

– рассказал представитель ГСЧС.

На месте трагедии работает координационный штаб, который уточняет количество погибших и пострадавших, именно они контактируют с родными. Также работают психологи ГСЧС, которые также оказывают помощь.

По словам Хорунжего, пока известно, что 53 человека погибли внаслижок удара России, пострадало – более 250. В то же время спасены были 25 человек, еще 11 удалось деблокировать из-под завалов. Также есть информация, что под завалами все еще могут находиться до 5 человек.