На місці трагедії працюють понад 200 рятувальників та 50 одиниць техніки. Про це в етері телемарафону повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на місці удару у Полтаві

Хорунжий розповів, що рятувальники продовжують працювати на місці удару у Полтаві. Рятувальна операція продовжувалася і вночі, було сформовано 5 оперативних ділянок, на яких велася робота.

Зараз там тривають робити. Працюють понад 200 рятувальників та 50 одиниць техніки, зокрема важкої інженерної техніки. Все це для того, щоб розібрати завали. Ми шукаємо до останнього,

– розповів речник ДСНС.

На місці трагедії працює координаційний штаб, який уточнює кількість загиблих та постраждалих, саме вони контактують з рідними. Також працюють психологи ДСНС, які також надають допомогу.

За словами Хорунжого, наразі відомо, що 53 людини загинули внасліжок удару Росії, постраждало – понад 250. Водночас врятовано було 25 осіб, ще 11 вдалося деблокувати з-під завалів. Також є інформація, що під завалами все ще можуть перебувати до 5 осіб.