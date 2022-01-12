Инструктировали террористов: командиров боевиков приговорили от 9 до 11 лет заочно

12 января 2022 , 11:22
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Источник:

СБУ

Суд огласил приговоры трем террористам из оккупированного Донбасса. Они базируются на материалах контрразведки Службы безопасности Украины.

Боевиков незаконных вооруженных формирований заочно осудили на разные сроки наказания. В частности, оккупанты получили 9, 10 и 11 лет лишения свободы соответственно.

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Обвинения против террористов

В течение 2014 – 2018 годов они принимали активное участие в боевых действиях против ВСУ.


Террористы воевали против ВСУ / Фото СБУ

Также следователи доказали, что преступники занимали "командные посты", инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.


СБУ доказала вину террористов / Фото СБУ

Последние осуждения боевиков

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Автор: Оксана Княжик