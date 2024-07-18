Возможен даже "геймченджер": что изменится в случае болезни Си Цзиньпина

В СМИ ходят слухи, что китайский лидер Си Цзиньпин мог перенести инсульт. Предположительно, инцидент произошел во время пленарного заседания ЦК Компартии Китая.

Китайское правительство еще официально не комментировало эту информацию. Если Си действительно заболел, это может повлиять как на Украину, так и на США. Такое предположение в эфире 24 Канала высказал политолог Алексей Буряченко.

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Как потенциальная болезнь Си может повлиять на Украину

По мнению политолога, если президент Китая Си Цзиньпин действительно имеет проблемы со здоровьем, это возможно даже "геймченджер", который способен приблизить Украину к справедливому миру и одновременно отдалить от этой перспективы.

Поскольку, по словам президента Владимира Зеленского, наше государство рассчитывает на то, что Китай согласится быть страной-переговорщиком и страной-гарантом. Киев и Пекин должны выработать общую позицию как для справедливого мира, так и для капитуляции России.

Как потенциальная болезнь Си может повлиять на США

Также, Буряченко предположил, если официально станет известно об инсульте у Си Цзиньпина, то в ближайшее время оба кандидата в президенты США пожелают главе Китая скорейшего выздоровления.

Дестабилизация на китайском направлении не нужна ни Дональду Трампу с республиканцами, ни Джозефу Байдену с демократами,

– отметил Алексей Буряченко.

Поскольку Трамп уже такого наговорил о Тайване, что американский истеблишмент до сих пор "ходит на ушах" и не знает, как действовать. Политик хочет, чтобы Тайвань заплатил Соединённым Штатам за его защиту от китайской угрозы.

"Они забрали примерно 100% нашего бизнеса (компьютерных – 24 Канал) чипов. Я думаю, что Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает", – сказал Дональд Трамп.

Поэтому болезнь Си Цзиньпина – это тот фактор, который может чрезвычайно сильно повлиять на избирательные процессы в Соединенных Штатах и не только.