"Интерес упал": Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Впервые за 20 лет Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Недавно на саммит пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского.

В Москве говорят, что просто потеряли интерес к этому мероприятию, потому и не приедут. По крайней мере, так утверждает официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Недавно Глава Мюнхенской конференции осудил Германию из-за нерешительных действий против России

"России просто неинтересно"

Одиозная Захарова пояснила, что официальные лица России видят в Мюнхенской конференции неинтересное мероприятие, потерявшее объективность. К тому же она заявила, что так думает не только Россия, но и другие неевропейские страны. Правда, какие именно, представительница МИД не сказала.

Мы знаем, что и в других незападных столицах чувствуют примерно то же, что и мы. По желанию организационный комитет способен в короткие сроки исправить образовавшийся крен, но это уже вопрос к ним,

– заявила Захарова.

7 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков официально заявил, что президент России не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он не объяснил причину этого, лаконично заявив журналистам, что просто "этого нет в плане".

Виной всему "Спутник" и обида

По информации российского издания "Коммерсант", причинами отказа России отправлять официальную делегацию в Мюнхен является не утрата интереса, а вакцинация. Дело в том, что делегаты, привитые не одобренными в Евросоюзе вакцинами, должны отсидеть 6-дневный карантин, прежде чем появиться на мероприятии. Поскольку в России вакцинируют только "Спутником", все члены саммита должны приезжать раньше и терять время.

К тому же у российских дипломатов есть обида за критику внешней политики Кремля. В Москве в этом контексте говорят, что никакой эскалации вокруг Украины не планируют, а просто перемещают свои войска.

Между тем В течение двух недель Россия может завершить подготовку к масштабному наступлению, – CIT

Что известно о Мюнхенской конференции и речи Путина

Источник: Википедия

Это ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене в Германии с 1962 года . До 1993 года называлась Конференцией по военным вопросам.

. До 1993 года называлась Конференцией по военным вопросам. Основатель, бессменный организатор и руководитель до 1998 года – немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 2009 года – Вольфганг Ишингер.

Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры стран НАТО, политологи и представители СМИ.

С 1990-х годов в конференции принимают участие представители Украины, России и других стран Восточной Европы, Китая, Индии, Японии.

В 2007 году на конференции присутствовал президент России Владимир Путин. Он выступил с так называемой Мюнхенской речью , в которой раскритиковал "однополярную модель мира" – противостояние США и НАТО.

, в которой раскритиковал "однополярную модель мира" – противостояние США и НАТО. Эту речь рассматривают как одну из точек отсчета ухудшения отношений между Россией и Западом .

На Мюнхенскую конференцию пригласили Зеленского

Глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что Владимира Зеленского пригласили для участия в конференции. В этом году она состоится с 18 по 20 февраля.

Впрочем, на 10 февраля официального подтверждения, что Зеленский будет участвовать в конференции, нет. Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, эту возможность сейчас прорабатывают. Когда решение будет принято, о нем сообщат.

Владимир Зеленский выступал вживую на Мюнхенской конференции 15 февраля 2020 года. Это последний саммит, состоявшийся в офлайн-формате. В 2021 году из-за пандемии его провели в режиме видеосвязи.

Главные нарративы Зеленского на конференции в Мюнхене в 2020 году – посмотрите видео