"Я знаю, что мы победим и знаю как": главное из интервью Сырского для The Guardian

Главнокомандующий Александр Сырский дал интервью британскому The Guardian. Он заявил, что Украина победит в войне и имеет план, как это можно сделать.

В разговоре генерал также затронул темы потерь на войне, выхода к границам 1991 года и новых российский наступлений. Главное из интервью Сырского, передает 24 Канал.

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Что говорил Сырский в интервью