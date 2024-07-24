"Я знаю, что мы победим и знаю как": главное из интервью Сырского для The Guardian
Главнокомандующий Александр Сырский дал интервью британскому The Guardian. Он заявил, что Украина победит в войне и имеет план, как это можно сделать.
В разговоре генерал также затронул темы потерь на войне, выхода к границам 1991 года и новых российский наступлений. Главное из интервью Сырского, передает 24 Канал.
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Что говорил Сырский в интервью
Я думаю, что надо быть очень, очень смелым, чтобы сказать когда. Мы делаем все для того, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто не существует, Сырский отметил, что Украина имеет план возвращения Крыма, это реально. Однако как это будет происходить – большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают, Александр Сырский рассказал, что Кремль был вынужден "полностью выйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак. Удары беспилотников и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки. Ключевой целью Украины является уничтожение Керченского моста и железнодорожного переезда, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Когда это может произойти, Сырский отказался сказать Сырский назвал ползучие победы России "тактическими", то есть локальными достижениями. По его мнению, это не является "оперативным" прорывом. Сырский отметил, что без мобилизации не сможет создать новые резервы и бригады, которые нужны, поскольку Россия приумножает собственные сухопутные войска. Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг, Он призвал украинцев, проживающих за пределами страны, также принять участие. Сырский надеется, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. "Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", – акцентирует Сырский. По мнению Сырского, беспилотники играют такую же важную роль, как и артиллерия. ВСУ успешно используют беспилотники дальнего радиуса действия для ударов в глубине России. На сегодня они нацелены на около 200 объектов критической инфраструктуры. Все они связаны с военной логистикой и включают заводы, топливные склады и склады боеприпасов, Главнокомандующий рассказал, что не хочет достигать целей любой ценой или бросить своих людей на "бесполезные нападения". Именно поэтому время от времени ВСУ приходилось переходить на более выгодные позиции. Сырский отметил, что потери Кремля втрое больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше". Военный отметил, что "их количество убитых гораздо больше". Главнокомандующий отказался рассказывать актуальное число украинских потерь, указав, что они являются "деликатными" и это тема, которую Москва может использовать. Генерал рассказал, что длина линии фронта сейчас составляет 3700 километров. Активные боевые действия ведутся на 977 километрах, что "вдвое превышает длину границы между Германией и Францией". Генерал вспомнил попытку России захватить Харьков и Сумскую область. Бои продолжаются, но, по его словам, попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с российской границей и Белгородской областью была сорвана. Также Сырский добавил, что в случае повторного наступления на Запорожскую область ВСУ дадут "хороший ответ". Можно ли остановить продвижение России? Да, конечно. Прежде всего это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров. Довольно часто стойкие и героические украинские подразделения побеждали большие вражеские группировки, Сырский указал, что соотношение техники составляет 1:2 или 1:3 в пользу россиян. Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас вопрос поставки, вопрос качества действительно стоит на первом плане, Александр Сырский рассказал, что в начале вторжения Россия имела 100 тысяч солдат, сейчас – более 500 тысяч. До конца года враг хочет увеличить группировку до 690 тысяч человек. Истребители F-16, которые передадут Украине, помогут ВСУ, но они будут иметь ограничения на фронте. По словам Сырского, этим самолетам придется оставаться "за 40 километров или более" от фронта из-за риска сбития. Главнокомандующий указал, что F-16 укрепит противовоздушную оборону Украины и позволит Киеву эффективнее действовать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели. Они страдают без меня, поэтому, возможно, это проблема и для меня. Но я знаю, что мы победим. Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем, – рассказал Сырский. Генерал говорит, что не спит "много часов". В редкие минуты отдыха читал книги по истории Украины, чтобы понять прошлые процессы.
О победе Украины
– подчеркнул Сырский.
О Крыме и оккупированных территориях
– отмечает главком.
Вопрос мобилизации
– говорит генерал.
Успехи украинских БпЛА
– говорит генерал.
"Бесполезные" потери
Соотношение потерь Украины и России
Какая протяженность фронта сейчас
Можно ли остановить Россию?
– говорит Сырский.
Соотношение техники
– говорит главком.
Россия увеличила свою армию
F-16 в Украине
Сырский о семье
Я думаю, что надо быть очень, очень смелым, чтобы сказать когда. Мы делаем все для того, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто не существует,
Сырский отметил, что Украина имеет план возвращения Крыма, это реально. Однако как это будет происходить – большая военная тайна.
Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают,
Александр Сырский рассказал, что Кремль был вынужден "полностью выйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак. Удары беспилотников и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки.
Ключевой целью Украины является уничтожение Керченского моста и железнодорожного переезда, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Когда это может произойти, Сырский отказался сказать
Сырский назвал ползучие победы России "тактическими", то есть локальными достижениями. По его мнению, это не является "оперативным" прорывом.
Сырский отметил, что без мобилизации не сможет создать новые резервы и бригады, которые нужны, поскольку Россия приумножает собственные сухопутные войска.
Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг,
Он призвал украинцев, проживающих за пределами страны, также принять участие. Сырский надеется, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были.
"Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", – акцентирует Сырский.
По мнению Сырского, беспилотники играют такую же важную роль, как и артиллерия.
ВСУ успешно используют беспилотники дальнего радиуса действия для ударов в глубине России. На сегодня они нацелены на около 200 объектов критической инфраструктуры. Все они связаны с военной логистикой и включают заводы, топливные склады и склады боеприпасов,
Главнокомандующий рассказал, что не хочет достигать целей любой ценой или бросить своих людей на "бесполезные нападения". Именно поэтому время от времени ВСУ приходилось переходить на более выгодные позиции.
Сырский отметил, что потери Кремля втрое больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше". Военный отметил, что "их количество убитых гораздо больше".
Главнокомандующий отказался рассказывать актуальное число украинских потерь, указав, что они являются "деликатными" и это тема, которую Москва может использовать.
Генерал рассказал, что длина линии фронта сейчас составляет 3700 километров. Активные боевые действия ведутся на 977 километрах, что "вдвое превышает длину границы между Германией и Францией".
Генерал вспомнил попытку России захватить Харьков и Сумскую область. Бои продолжаются, но, по его словам, попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с российской границей и Белгородской областью была сорвана.
Также Сырский добавил, что в случае повторного наступления на Запорожскую область ВСУ дадут "хороший ответ".
Можно ли остановить продвижение России? Да, конечно. Прежде всего это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров. Довольно часто стойкие и героические украинские подразделения побеждали большие вражеские группировки,
Сырский указал, что соотношение техники составляет 1:2 или 1:3 в пользу россиян.
Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас вопрос поставки, вопрос качества действительно стоит на первом плане,
Александр Сырский рассказал, что в начале вторжения Россия имела 100 тысяч солдат, сейчас – более 500 тысяч. До конца года враг хочет увеличить группировку до 690 тысяч человек.
Истребители F-16, которые передадут Украине, помогут ВСУ, но они будут иметь ограничения на фронте. По словам Сырского, этим самолетам придется оставаться "за 40 километров или более" от фронта из-за риска сбития.
Главнокомандующий указал, что F-16 укрепит противовоздушную оборону Украины и позволит Киеву эффективнее действовать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели.
Они страдают без меня, поэтому, возможно, это проблема и для меня. Но я знаю, что мы победим. Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем, – рассказал Сырский.
Генерал говорит, что не спит "много часов". В редкие минуты отдыха читал книги по истории Украины, чтобы понять прошлые процессы.