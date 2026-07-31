Обвинения "Азова" в нацизме являются частью российской пропаганды, – Белецкий

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подробно разобрал российские обвинения в адрес "Азова". Он подчеркнул, что обвинения подразделения "Азов" в нацизме являются частью российской информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины.

Деятельность подразделения и его состав, в частности участие военнослужащих разных национальностей, опровергают такие утверждения. Об этом Билецкий рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Что сказал Билецкий о российской пропаганде?

Отвечая на вопрос об обвинениях, связанных с фотографиями якобы нацистской символики и дискуссиях вокруг эмблемы подразделения, Билецкий объяснил, как именно работает российская информационная кампания. По его словам, Кремлю выгодно распространять такой образ, потому что он хорошо продается на Западе и помогает дискредитировать Украину.

История с тем, чтобы заявить, что мы нацисты, она, безусловно, супервыгодна, что опять-таки продается в первую очередь на Западе,

– подчеркнул он.

Военный также обратил внимание на то, что российская пропаганда представляет себя якобы защитницей русскоязычных украинцев, хотя факты этому противоречат. Он рассказал, что сам вырос в русскоязычной семье, а среди первых бойцов "Азова" было много выходцев из восточных регионов.

"Один из таких русскоязычных из русскоязычной семьи до недавнего времени – это лично я. С самого начала "Азов" почти полностью состоял из бойцов из Восточной Украины – Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей", – отметил офицер.

По словам Билецкого, фашизм или национал-социализм для него означают прежде всего идею превосходства одной нации над другой и захват "жизненного пространства". В Мариуполе, где подразделение действовало в течение длительного времени, он видел совершенно иную реальность – многонациональный город, где служили люди различного происхождения.

"Азов" был вооруженной воинской частью. Он находился в совершенно достаточно специфическом интернациональном городе Мариуполе, где проживает большая община греков, кавказцев, мусульман и евреев. И все эти люди разных национальностей служили в батальоне "Азов" в значительном количестве,

– рассказал Билецкий.

Он добавил, что оценивать подобные обвинения нужно не исходя из российских нарративов, а на основе реальных фактов. По его мнению, показательным является то, что в Украине один из самых низких уровней антисемитизма и ксенофобии в Европе.

"Если в Украине когда-то существовал нацизм или батальон "Азов" был нацистским, у меня возникает вопрос: почему в Украине самый низкий уровень проявлений антисемитизма и ксенофобии в Европе? Где хоть одно проявление нашего нацизма?" – резюмировал командир.

К слову, в этом интервью он отметил, что до окончания войны не думает о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. В то же время бригадный генерал не исключил такого сценария в будущем.