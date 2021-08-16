Об этом в интервью в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной говорила "слуга народа" Ирина Верещук. Она также рассказала о реформе Укроборонпрома, отставках в правительстве и конфликте Владимира Зеленского с мэром Киева.

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О вступлении в НАТО

Вы сказали о том, что наш путь в НАТО состоит из 5 законов, за 2 из которых мы уже проголосовали. Остальные 3 находятся на стадии в комитетах, некоторые уже прошли первое голосование. Что это за законы? Что будет после? Гарантирует ли нам это попадание в НАТО?

Если мы говорим о собственном расширенном круге, есть политическая часть и мериторическая, которые мы должны выполнить обязательно. Это стандарты НАТО, их более тысячи. Они каждый раз меняются, каждые 3 года обсуждаются и изменяются, что невозможно априори выполнить. Есть другие практики, которые мы называем interoperabiliti, взаимосовместимость, которую надо приобретать. Есть много шагов, которые нужно предпринять.

Мы обратились в НАТО и попросили детализировать – что же конкретно нужно, чтобы мы получили ПДЧ? Не политическое решение, а именно базовое, которое должно быть закреплено в законодательстве, в наших планах, четко на бумаге. НАТО тогда нам сформулировало о безопасности – мы говорим о секторе обороны и безопасности – 5 базовых законов, которые мы бы должны были принять за эти годы, наработав. Например:

об оборонных закупках – это обязательно, изменение подходов в оборонных закупках;

о разведке – обязательно;

о Службе безопасности Украины – то есть реформа спецслужб;

о государственной тайне;

о гражданском демократическом контроле, потому что без него нет НАТО и нет вообще о чем говорить.

Мы пришли к власти, посмотрели на эти 5 законов и начали их писать. Что-то было наработано в VIII созыве, но точно не дошло до зала из-за определенных обстоятельств, что-то мы доработали. Как результат мы сегодня имеем принятый закон о государственных оборонных закупках, он начал работать.

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Кстати, сегодня (13 августа – 24 канал) хочу сказать, мы запустили электронный реестр. Есть уже сайт, где наши производители могут регистрироваться – это по крайней мере то, что я прочитала в чате нашего комитета. Нас много раз критиковали, что мы не можем запустить изменения в закон и этот закон, который начал работать, не может эффективно действовать.

Теперь закон о разведке – мы его тоже приняли, он начал работать. Закон о СБУ в первом чтении приняли, комитет согласовал ко второму чтению, мы просто не успели, в сентябре мы начнем его рассматривать в целом. Закон о гостайне разработан в комитете. И о гражданском демократическом контроле тоже в комитете ждет. До конца 2021 года мы все 5 законов примем.



Верещук заверила, что до конца 2021 года Рада примет необходимые законы / Фото 24 канала

Верите ли вы в то, что после того, как мы примем все нужные законы, мы действительно получим ПДЧ, а впоследствии и членство в НАТО?

Здесь не вопрос веры или неверия. Стоит задача реформировать нашу армию, сектор обороны и безопасности. И когда мы принимаем закон, или это по просьбе и предложении НАТО, или это под давлением общества или это по доброй воле президента и его команды, то он принимается. Мы действительно меняем советский, закрытый, полностью "законсервированный" подход, где никто и никогда не знал, как вообще тратятся миллиарды наших с вами бюджетных средств, а вооружение, которое вы видели, вообще никакой критики не выдерживало. Разве это плохо?

Будет это НАТО воспринимать позитивно или нет – какая разница для украинца, который ждет, что его армия защитит? Теперь берем закон о СБУ. У нас, как у общества, есть вопросы к Службе безопасности. Мы знаем, что там хорошо с коррупцией, а это плохо для общества. Знаем, что там несвойственные функции, которых надо лишить спецслужбу, потому что тот закон, который был в начале 1990-х годов не соответствует реалиям. Спецслужба должна быть спецслужбой.

То если мы примем такой закон, то неужели это будет плохо для общества и для нас самих? Кроме того, какой будет дорога к ПДЧ после того, когда мы его (закон – 24 канал) примем?

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Поэтому для меня очевидный вопрос – эти законы нужны нам. Гражданский демократический контроль – разве плохо, что парламент будет знать, куда тратятся средства в секторе обороны и безопасности, а там более 5% – это самый большой кусок бюджетного пирога. Мы забираем у пенсионера, у сироты и отдаем на нашу безопасность. Разве мы не имеем права, как общественность, знать, куда идут эти деньги?

Это действительно нужно и это замечательно. Главное – не тешить себя иллюзиями относительно вступления в НАТО, а реформироваться ради собственной безопасности. Вы говорите о том, что принят закон об оборонных закупках, а ведь вы знаете, что воплощение этого закона затормозилось на уровне Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленностей, которое должно было разработать там всю нужную законодательную базу, но этого не сделало.

Насчет иллюзий вы правильно задали вопрос, отвечу словами классика: "На кладбище расстрелянных иллюзий нет места для новых могил". Мы прекрасно понимаем, мы не тешим себя никакими иллюзиями. Нас ждет большая кропотливая работа и дорога в НАТО будет тяжелой, но мы сейчас говорим о секторе обороны, об оборонных закупках и о Минстратегпром.

Интервью с Ириной Верещук в "Перекрестном допросе": смотрите видео

Несколько недель назад, когда закончился политический сезон, мы добились того, чтобы господин вице-премьер Олег Уруский пришел к нам в комитет и все-таки доложил, отчитался, что же происходит с оборонными закупками. Почему все так медленно, так неэффективно? Есть на это и субъективные причины, есть и объективные.

• К объективным, например, относится то, что министерство новое, оно было создано недавно. Как все происходит в нашей бюрократической машине – не хватило времени.

* Субъективно – это то, что руководитель не может называть это причиной. Руководитель должен сделать все, чтобы работало, как часы. Обществу не интересно, что ты будешь делать и с кем ты будешь. Не интересно, куда премьер-министр будет смотреть и что подписывать – мы так ему и сказали.

Я лично поставила фактически требование ультиматум в лице нашего комитета господину Урускому, это было месяц назад буквально. Тогда я сказала на комитете: "Скажите дату, когда заработает реестр". Потому что все сводилось к электронному реестру, который не мог заработать в силу определенных обстоятельств. Тогда господин Уруский пообещал: "Мы за месяц это сделаем". Я сказала: "Господин Уруский, если не будет за месяц, вы готовы сложить полномочия? Вы берете на себя ответственность?". "Да, я ее беру" (ответ Уруский – 24 канал). Сегодня (13 августа – 24 канал) прошел месяц. Отчитались, что реестр работает.



Олег Уруский пообещал и запустил электронный реестр / Фото "РБК-Украина"

На этом сайте должно быть?

Реестр производителей. Они должны представить все свои технические характеристики. Там есть требования, чтобы мы видели, кто является производителями. Потому что, как вы знаете, у нас есть Укроборонпром, где более 100 предприятий. Однако уже есть закон о корпоратизации №3822. Я искренне надеюсь, что президент его вскоре подпишет. Это еще одна реформа, которая нас ждет.

О реформе Укроборонпрома

Давайте о реформе Укроборонпрома. Что же нас все-таки ждет и когда? Мы увидели, как снимали старое руководство, как туда зашел Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов туда зашел как председатель наблюдательного совета. Кстати, я с удивлением узнала. Как правило, у нас негативное отношение к наблюдательным советам. Якобы зарабатывают сотни тысяч, ничего не делают. Оказалось, что не так. Наблюдательный совет Укроборонпрома работает бесплатно. Это подтвердил сам Тимофей Милованов. Я считаю, что это правильно. Если хотите помочь, то найдите время и способности делать это бесплатно.

Мы не так богаты, чтобы позволять себе тысячные зарплаты. Однако реформа Укроборонпрома имеет несколько этапов. Если верить закону, к 2023 году мы бы должны были завершить конечный этап реформирования, который будет заключаться в корпоратизации управления. Там будет 6 кластеров. Он будет разделен:

воздух;

Земля;

вода и прочее.

Вы понимаете. Например, отдельно будет космический кластер. Предприятия будут подвергнуты инвентаризации, проведена реальная аудиторская проверка. Ибо кто в банкротстве, кто в процессе ликвидации. Простите, но там, как говорится, черт ногу сломит. Навести порядок там давно надо было. Что не ликвидировали – надо будет отдавать в фонд госимущества и попытаться реализовать.

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То имущество, которое есть и те живые коллективы надо будет спасать, вводить туда корпоративное управление, иностранный капитал. Мы ждем инвестиций. Это еще одна тема, с которой поедет президент Владимир Зеленский в США. Мы очень хотим, чтобы нам Америка помогла трансформировать нашу военно-техническую отрасль. Мы должны иметь возможность, если будет подписано очень хорошее соглашение, которое мы уже ждем 2 года. Оно поможет нам вот этот трансфер технологий обеспечить, обмен информацией, касающейся технологий в оборонном секторе.

Неужели вы верите, что пока у нас государственные предприятия, которые входят в Укроборопром, будут государственными, мы сможем наладить в Украине выпуск производства качественного современного оружия, военной техники? Все мы недавно восхищались израильской системой "Железный купол", которая защищает города от ракетных обстрелов со стороны палестинских террористов. Ее выпускает частная компания Rafael Advanced Defense Systems, которая в свое время была создана при участии израильского правительства. Однако на сегодня это частное акционерное общество.

И не без помощи американцев.

Не без помощи американцев. Однако это отдельная история, как израильские политики и диаспора помогали своей стране получать вооружение и военные технологии. Мы, пока у нас все государственные предприятия оборонного комплекса до сих пор не приватизированы, не можем построить патронный завод. Этим еще в свое время опозорился президент Петр Порошенко.

На самом деле реформа предусматривает создание акционерных обществ. Это будет государственно-частное партнерство. Однако все-таки контроль за такими предприятиями, я считаю, на этом этапе нельзя полностью отдавать в частные руки.

Почему?

Я понимаю, что есть определенный скепсис. И вы имеете на него право, потому что мы настолько задавили проблематику. У нас эти предприятия не готовы к полной приватизации. Вероятно, определенным дельцам очень бы хотелось взять предприятие, довести его до банкротства и уничтожить, как это было во многих случаях. Однако мы себе этого позволить не можем, потому что у нас есть объекты критической инфраструктуры, и такие предприятия будут в них входить. Кстати, у нас этот законопроект уже рассматривается, и во втором чтении в сентябре попадет в зал.

Сейчас нам нужно государственно-частное партнерство, где у государства, в лице Кабинета Министров, будет контрольный пакет... Сначала это все вообще было советское, потом оно перешло и стало полностью государственное, теперь уже государственно-частное. Там, может, дойдем и до приватизации.



Верещук не поддерживает полную приватизацию / Фото 24 канала

Однако у нас есть частный сектор, тут вопрос другой – как дать им дыхнуть? Я знаю, они очень жалуются, что на них давит бюрократия, формалистика. Когда они, например, даже имеют возможность за свои оборотные деньги изготовить какой-то вид вооружения, могут найти того, кто хочет это купить, а мы не пускаем.

У нас экспертный контроль, куча проверяющих и тех, кто будет создавать дополнительную маржу, которые просто сделают невозможным такие контракты. Частная сфера есть, ей надо дать развиваться. Однако это отдельный вопрос, А Укроборонпром надо защитить так, чтобы государство имело контроль и видело, что там происходит.

Предприятия Министерства обороны

Вот это "государство имеет контроль" нас просто тянет на дно, как камень на шее. Не будем говорить о Укроборонпроме, давайте о Министерстве обороны, у которого более 100 государственных предприятий. Оказывается, Минобороны занимается лесничеством, продажей древесины, строительством. Неподалеку от студии 24 канала расположен отель "Козацкий" на Майдане Незалежности. Он принадлежит Министерству обороны, он убыточный или прибыльный?

Убыточный.

Убыточный отель в самом шикарном месте Киева. И мы тоже за него держимся, потому что "пусть оно будет государственным". Однако эти убытки покрываются из карманов налогоплательщиков.

Вы за то, чтобы отель "Козацкий" и "Власта" во Львове приватизировали, я правильно понимаю?

Я за то, чтобы продать все, кроме совести.

Я тоже за то, чтобы пересмотреть политику Министерства обороны и является ли государство в этом случае эффективным собственником. Мы те, кто строят квартиры для военных. Прошу прощения, но мы видим, сколько их было построено. Вы знаете, какая очередь сейчас на квартиры у военнослужащих в армии? 47 (тысяч – 24 канал).

Сказать, что это мало? Извиняюсь, но это больше всего в мире, потому что там уже нет очереди. Уже давно нашли инструменты, как обеспечить военнослужащих жильем, как сделать инструментом мотивации. Даже Министерство внутренних дел нашло возможность, как выдавать сертификаты вместо того, чтобы строить жилье, которое глубоко коррумпировано, что поросло уже такими коррупционными схемами.

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И даже смежное министерство нашло выход, а Министерство обороны пока только пытается представить нам на комитете еще один раз презентацию, которая должна содержать стратегию "как мы будем выходить из этого состояния".

О возможной отставке Тарана из Минобороны

Почему тогда Верховная Рада и президент держат на посту министра обороны Тарана, который не может даже эту проблему решить – обеспечение жильем. Были слухи, что его должны уволить осенью, а вы не прочь занять его место. Насколько это имеет под собой почву?

По крайней мере по состоянию на сегодня такого решения верховный главнокомандующий не принял в силу определенных обстоятельств. Вы правы, даже если это будет принято, нужно еще решение парламента. Голосование невозможно, а оставить сейчас ведомство без председателя – тоже будет неправильно. Дождемся осени, начала политического сезона – тогда увидим, какие будут решения у верховного главнокомандующего.



В СМИ обсуждают вероятную отставку Тарана / Фото "РБК-Украина"

Шансы велики на то, что Тарана уволят?

В целом мы сейчас обсуждаем вопрос переформатирования правительства. Я не говорю, чтобы он уходил весь в отставку. Однако вопросы к министрам остаются, они нарастают. И к министру обороны также. Впрочем, когда мы говорим о министерстве обороны, это исключительно конституционная компетенция верховного главнокомандующего.

Вы не против были бы занять пост министра обороны?

Нет, не против.

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О конфликте между Зеленским и Кличко

Я бы хотела вспомнить еще об одном конфликте. Уже меньшего масштаба, но тоже довольно громкий. О конфликте президента с мэром Киева и желании поставить своего человека главой КГГА. Как думаете, увидим ли мы кого-то, кто придет на помощь господину мэру со стороны парламента, Офиса Президента? То есть если у Виталия Кличко заберут КГГА и оставят ему только Киевсовет.

Я не знаю, можно ли это назвать конфликтом. Я только от господина Кличко слышала, что у него есть какие-то вопросы к президенту. А Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что никаких конфликтов нет. Есть просто неудовлетворительная работа главы КГГА, которого назначает президент.

Так случилось, что мы имеем такой дуализм в одном лице. Мэр Киева является тем человеком, который и формирует бюджет и исполняет его, и контролирует использование такого бюджета. Конечно, это не типично. Я не знаю ни одного примера в мировой практике, где мэр является вот таким именно органом. Однако у нас есть закон, и здесь нет должно быть каких-то формальных вопросов.

Есть ли у президента право уволить главу КГГА Кличко с этой должности? Есть. Он это сделает? Не знаю, потому что пол каденции президента прошло.

Закон говорит, что (мэр – 24 канал) слагает полномочия перед новоизбранным президентом. Считается ли президент Зеленский новоизбранным в этом случае– пусть решают юристы и Конституционный Суд. Здесь сейчас есть формальная казуистика. Однако то, что неудовлетворительная работа председателя КГГА есть – это факт. То, что сейчас обыски и обвинения в коррупции именно за линией КГГА – тоже факт. Мы это все видим.



Зеленский считает, что конфликта с Кличко нет / Коллаж 24 канала

Имеет ли право президент, как глава государства, который назначал его спросить об этом? Полное. Имеет ли он право требовать выполнения и исправления ошибок? Даже более 100%.

Здесь господин Кличко не должен обижаться. Он должен сесть и подумать, что делать, сделать алгоритм своих шагов таким, чтобы его не обвиняли в том, что он занимается политикой, а не господарством. И если может меня господин Кличко послушать – я баллотировалась от власти и знаю, что говорю – ему лучше заняться Киевом и господарством в столице.

Вы не интересовались, чем закончились те многочисленные обыски в департаментах Киевской городской госадминистрации, управлении благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры? Тотальную коррупцию нашли правоохранители, работники ГБР, Нацполиции, Антикоррупционного бюро. Они установили, что все нити ведут наверх, к непосредственному окружению Кличко. И что? Обыски прошли, изъяты улики, никто не сидит. Чем все закончилось?

Я знаю, у нас сейчас есть подозрения по некоторым случаям. Обыски – это не инструмент давления, а необходимый этап. На это нужно решение суда. Если такие обыски проводятся и решение суда есть, они – подставные. То есть у следствия есть доказательства и аргументы. Теперь вопрос к следствию, генеральному прокурору.

Справка. Правоохранители обыскали в мае несколько коммунальных учреждений Киева. Также 18 мая провели следственные действия в доме Виталия Кличко. В СБУ пояснили, что обыски связаны с изготовлением контрафактного топлива.

Ведет их, я знаю, налоговая, ГБР и различные другие органы. Теперь вопрос к ним, как быстро они передадут дело в суд? Как быстро он сможет вынести правильное решение? А правильным будет такое, которое будет соответствовать закону.

Когда вы были кандидатом в мэры Киева, завели себе аккаунт в модной молодежной соцсети тикток. Я посмотрела последнее ваше видео, которое было опубликовано 21 октября 2020 года. То есть выборы местные закончились, вы там не выиграли, а тикток забросили? Это была просто технология?

Нет, это была попытка пера. Я даже не знала, что такое тикток. Моя молодая команда политтехнологов посоветовала попробовать. Я открыта к новациям, люблю молодежь, люблю с ними работать. Если вы посмотрите на мои ролики – у них всегда было какое-то мнение:

не мусорить в городе;

помогать друг другу.

Это все имело воспитательный подтекст. Я еще также являюсь преподавателем и очень люблю детей учить.

Надо понять, когда будут новые видео в тикток от Ирины Верещук?

Увидим, но сейчас на это действительно нет времени.