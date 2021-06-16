Об этом сообщил в интервью программе "Первые лица" министр финансов Сергей Марченко. Также он рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкциях против контрабандистов и особенностях налоговой реформы.

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О налоговой амнистии

Налоговая амнистия, теперь уже понятно, с 1 сентября заработает. За нами наблюдают разные люди: и обычные граждане, у которых что-то скрыто в сейфе или под матрасами, и должностные лица, у которых что-то в оффшорах, а что-то закопано в банках на огородах, и бизнесмены, которые пытались "сэкономить" на налогах. Можете объяснить, кого из всех перечисленных касаться законопроект и кому к чему готовиться?

Действительно, сейчас приняли закон о налоговой амнистии, который позволяет всем перечисленным лицам, кроме государственных служащих, получить возможность задекларировать свои доходы, которые получены с нарушением налогового законодательства, то есть по которым есть неуплаченные налоги.

Речь как и о, условно говоря, бизнесменах, прячущих деньги в офшорах, так и о рядовых гражданах, которые хотят получить возможность легализовать деньги, которые почему-то не задекларировали раньше.

Например, люди, которые получали зарплату в конвертах, да?

Например, некоторые получали зарплату в конвертах. Это позволяет сейчас им, скажем так, легализовать (капитал – 24 канал) за весьма незначительную цену, где речь идет о 5%, если это деньги имеют украинское происхождение. Если это деньги происхождения из-за рубежа – 9%. Если эти вложения будут в облигациях внутригосударственной ссуды – 2,5% налогов.



Марченко: "Жены чиновников не могут легализовать капитал" / Фото 24 канала

То есть это достаточно такие приемлемые условия для того, чтобы показать, легализовать свои доходы. Это не касается доходов, полученных от каких уголовных дел, связанных с отмыванием денег, торговлей людьми, наркотиками и тому подобным. Это не касается таких...

Коррупционных схем?

Коррупционных схем это также не касается, поэтому и чиновники и те, кто вовлечен в коррупционные схемв, будут нести ответственность. Это касается только в части неуплаты налогов.

Вы говорите, что это не коснется чиновников. А как решили вопрос с тем, разрешено или нет легализовать "серые" доходы членам их семей? Это фактически тоже семейный капитал.

Когда вы декларируете, как чиновник доходы семьи – вы декларируете состояние семьи в частности. Не зависит от того, это ваши личное (состояние – 24 канал), или семьи – вы уже задекларировали. То есть если вы чиновник, то вы уже задекларировали свои доходы и других вариантов легализации быть не может.

То есть фактически жены чиновников не смогут сейчас легализовать капитал?

Не смогут. Это было одно из основных требований МВФ (Международного валютного фонда – 24 канал), насколько я понимаю, то последняя редакция также предусматривает именно такую ​​позицию.

Эта кампания, насколько я понимаю, будет длиться 1 год. Даниил Гетманцев – глава финансового комитета – посчитал: на руках у людей таких доходов, которые они могли легализовать – сейчас примерно на 50 миллиардов долларов. Он считает, что это может принести в бюджет примерно 1 миллиард. На какие деньги рассчитываете вы, как министр финансов, для бюджета, конечно?

Действительно, есть такие расчеты. Мы можем только сказать, что примерно о таких суммах говорится. Что касается денег, которые мы увидим в бюджете от легализации, вы знаете, я довольно прагматичный министр финансов, все, что появится в бюджете – будет в бюджете. До того момента, пока оно не появилось, я не прогнозирую и не ожидаю ничего. То есть все, что будет получено, я буду очень счастлив от этого.

Что будет с теми, кто не воспользуется налоговой амнистии и продолжит скрывать не слишком чистые доходы?

Там нет наказаний, это возможность, это добровольный способ.

Но предусмотрены наказания для тех, кто вообще скрывает доходы и не платит налоги, это уголовная ответственность, как я понимаю.

Если до сих пор не выявили вас, как нарушителя ... Просто вы не сможете воспользоваться этими деньгами, если, условно говоря, в какой-то период вы хотите приобрести дом или недвижимость, бизнес или офис, а у вас денег легальных нет на это время. К вам могут быть вопрос, почему и каким образом вы получили эти деньги. Не сейчас, но после проведения налоговой амнистии такие вопросы могут задать.

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Не будет ли так, что власть дала стране год, чтобы легализовать капиталы, год этот пройдет и тех, кто не воспользовался налоговой амнистии, возьмутся с таким двойным упорством и силой?

Я выскажу позицию в этом случае мою, как министра финансов, она может отличаться от позиции власти в целом. Я, как министр финансов, считаю, что налоговая амнистия должна сопровождаться введением косвенных методов оценки домохозяйств, доходов и расходов домохозяйств.

Справка. Верховная Рада одобрила законопроект №5153, согласно ему для украинцев предусмотрели налоговую амнистию.

После налоговой амнистии, условно говоря, если будет приобретено какое-то имущество, источники происхождения которых не установлены ​​или к которым могут быть вопросы – налоговые службы, органы будут задавать вопросы.

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То есть это позволит провести один раз амнистию и дальше будет, условно говоря, наказание для тех, кто скрыл свои доходы, или опять же, их скрывает. То есть будет точка и после этой точки должны действовать косвенные методы.

Кстати, на этом настаивает МВФ. Он считает, что налоговая амнистия должна быть эффективной только тогда и в таком случае, когда после этого вводят косвенные методы.

В моем понимании, чтобы налоговая амнистия стала реальным эффективным инструментом для экономики, а не одноразовым способом наполнить бюджет, должны запустить такой механизм, чтобы после условно этого (2021 – 24 канал) года люди получат возможность, будут заинтересованы работать по каким-то справедливыми и равными правилам. У нас пока бизнес не может работать по честным правилам, потому что когда кто-то так работает, не может конкурировать с тем, кто уклоняется от налогов до сих пор. На что вы рассчитываете? Как человеку понять, что с сегодняшнего дня надо работать по-новому?

Конечно, это должна быть коммуникация. Это действительно действующая проблема, потому что если есть искривление конкурентной среды и кто-то, пользуясь тем, что у него более благоприятные условия работы на рынке, нелегальные условия, более конкурентоспособен, то это не правильно.

Сейчас законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс" также направлен на выравнивание правил игры в рыночной среде. Конечно, мы не можем гарантировать, что полностью с какого-то времени для всех будут применяться равные правила игры и никто не будет злоупотреблять ими. Однако мы к этому стремиться.

Мы ничего не можем гарантировать. У нас рынки монополизированы, отдел "К" до сих пор не ликвидировали, суды не работают. Я не знаю, видели вы или нет, как Аблов из ОАСК, который до сих пор не ликвидировали, приезжал на работу на золотом Porsche. Как можем заставить людей поверить, что отныне они должны работать честно и у них есть такая возможность?

Среди вопросов, которые бизнес и инвесторы ставят Украине, есть названные вами проблемы:

справедливость судебной системы

эффективность;

возможность доказать в суде правомерность своих претензий на получение справедливого судопроизводства.

Второй вопрос – это правоохранительные органы. Да, это проблемы, над которыми Украине нужно работать. Сейчас осуществляют активную реформу судебной системы.

Неактивна. Даже реформа Высшего совета правосудия блокируют.

Почему блокируют? Сейчас в комитете согласована версия законопроекта. Если ее примут в этой редакции, то она позволит достаточно серьезно почистить судебную систему. Мы так надеемся.

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В экспертной среде другое мнение. Если международникам не дать решающее влияние, то ничего она не почистить.

А, кстати, согласована та редакция, согласно выводам Венецианской комиссии, где в Высшем совете правосудия существенное влияние будет именно от международников.

Последнее, что я слышала от Венецианской комиссии, если принять судебную реформу, в частности в части ВРП, в такой форме, в которой она сейчас, то судебной реформы не будет.

Это решение было буквально месяц назад. Оно предусматривает, что в случае равенства голосования преимущество будет иметь та часть, где есть международники. Конечно, за это еще не проголосовали, но есть понимание, есть согласие именно на такую ​​редакцию.

А вы не думаете, что в условиях, когда мы заставляем и поощряем этой налоговой реформой (налоговой амнистии) людей работать честно в условиях, когда не работают правила, институты, то можем просто дискредитировать эту идею налоговой амнистии, как такую?

Вы знаете, такая точка зрения может быть правильной и очень трудно спорить с вашими аргументами. Налоговая реформа и амнистия имеют место и могут дать эффект только тогда, когда есть доверие. Это правда, я это подтверждаю.