Мобилизация женщин, выход ВСУ из Лисичанска и угроза из Беларуси: эксклюзивное интервью с Маляр

Продолжается пятый месяц полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты неоднократно меняли свою тактику, однако сопротивление украинцев и героическая борьба военных не позволяют врагу достичь целей.

"Принудительная" мобилизация женщин, как реагировать на события с фронта и почему нельзя подавать определенную информацию раньше, чем Генштаб. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Мобилизация женщин

В январе 2022 утвердили перечень профессий, работницы которых могут встать на военный учет. Вы уже в фейсбуке опровергли эту информацию и сказали, что этот фейк разогнали россияне.

Стоит сказать, что россияне не в первый раз разгоняют этот фейк. Как только тема касается женщин, сразу становится большой ажиотаж. Жаль, что некоторые наши СМИ подхватывают эту тему. Информацию важно проверять либо в Генеральном штабе, либо в Министерстве обороны.

Ключевое, что касается женщин – сейчас в Вооруженных Силах нет необходимости мобилизовать женщин.

Второй важный момент выезда. Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается или будет касаться женщин. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать.

Новая процедура взятия женщин на военный учет стартует 1 октября 2022 года. Кампания предусматривает, что женщина становится военнообязанной, а также – попадает в запас Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Однако говорится только о представительницах профессий, предусмотренных приказом №313 Минобороны Украины от 11 октября 2021 года.

А что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября?

С 1 октября у нас кардинально ничего не изменится, потому что есть определенные профессии, скажем, медики, и так уже военнообязанные. Однако даже для них нет ограничений по выезду.

По всем остальным – их жизнь никоим образом не изменится после 1 октября. С точки зрения динамики и развития войны, конечно, не может быть никаких прогнозов. Мы говорим о той ситуации, которая есть сейчас.

Нужно понимать, даже если пересмотреть существующие учетно-военные специальности, то совсем не говорится о том, что их отправят на передовую. Нужно быть реалистом и адекватно читать тексты, написанные там. Сейчас очень просто посеять панику в обществе. Все эти дни происходит чрезвычайный "накал" по этой теме.

Возникает вопрос, в каких условиях возможна мобилизация женщин? Есть ли расписанные определенные случаи, должностные инструкции?

С 2014 года, когда у нас продолжается война, ни одну женщину принудительно не мобилизовали. Действительно, есть женщины, желающие служить. Я попытаюсь ответить деликатно, но позиция военных состоит именно в том, чтобы с позиции женщин была абсолютная добровольность в отношении службы.

В Вооруженных Силах много женщин. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, наш показатель (количество женщин в армии – 24 канал) один из самых высоких по сравнению со странами-членами Альянса. Однако это выбор самых всех этих женщин. Они служат добровольно. Те, кто подписывал контракты, например в территориальную оборону, это все было добровольно. Это жесткая позиция Вооруженных Сил.

То есть, пока нет инструкций, при каких условиях мобилизация женщин возможна?

Как проходит этот процесс? Президент издает указ, как это было 24 февраля, а затем Генштаб создает определенную директиву, в которой отмечают все нюансы, например:

возрастная категория;

другие важные показатели для выполнения оборонного замысла;

какие категории лиц и при каких условиях могут пересекать границу.

По состоянию на данный момент в этих директивах о женщинах ничего не говорится. Но с моей стороны будет некорректно и непрофессионально давать какие-либо гарантии на завтра. Потому что мы не знаем, как будет развиваться война. Этого не знает никто, потому что война – это динамичный процесс. Что будет завтра, то завтра.

Поскольку вы уже указали на интеграцию женщин в армию, вы удивили меня тем, что мы имеем один из самых высоких показателей среди стран НАТО. Не так давно там были приняты определенные документы, обеспечивающие равные права и обязанности женщин и мужчин в армии. В то же время, если мы говорим о перечне профессий, представительницы которых должны стать на военный учет, он значительно меньше, чем у мужчин. Почему так?

Есть определенные планы, расчеты. Если ситуация будет подходящей, то на определенных военно-учетных специальностях может возникнуть потребность в привлечении женщин. С военной точки зрения это правильно иметь видение или варианты разного развития событий. Однако это не значит, что эта ситуация будет.

Интересна тенденция, что война и обострение на фронте увеличивают количество желающих вступить в ряды ВСУ и защищать страну. Такая волна была и в 2014 году. Именно тогда фактически вдвое увеличилось количество женщин (в рядах ВСУ – 24 канала). Сейчас мы тоже наблюдаем, что женщины, равно как и мужчины, – защитницы нашего государства.

Действительно, за это время законодательно мы сняли все отличия. Даже женщины настаивали на том, что они хотят овладевать и заниматься опасными для жизни военными профессиями. У них эта возможность тоже есть.

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А какие требования к женщинам, кроме перечня профессии? Какие физические параметры? Недавно наткнулась на требования к десантно-шутрмовым войскам, к морской пехоте. У женщин тоже?

Есть определенные нормативы, потому что есть определенные профессиональные требования. Эта тема очень чувствительна и может быть рискованно объяснена.

Но согласитесь, эта тема очень важна. О ней стоит говорить, потому что у нас и так очень много умалчивается в обществе.

В силовых ведомствах, не только в Украине, большинство мужчин говорит о специфике этой деятельности и работе. Это не значит, что туда женщины не пускают. Это значит, что гораздо меньше женщин хотят этим заниматься, чем мужчин. Это действительно очень сложная работа. Это серьезные нагрузки, в том числе и на физическое состояние.

Были ли у вас какие-то стереотипы, когда вас пригласили стать заместителем министра обороны?

Мне, вероятно, повезло. Я вообще в жизни с таким не пересекалась. Однако в своей общественной деятельности я много лет занималась защитой женщин от насилия. Это моя гражданская позиция. Отлично разбираюсь в этой теме.

Возможно, в этом случае мое поведение и мое отношение к ситуации определенным образом ее отражает. Здесь важно ее транслировать женщинам, чтобы они не боялись двигаться. Во-вторых, чтобы понимали, что мы действительно ничем существенно не отличаемся.

Мы очень сильно отличаемся, но когда говорится о профессионализме и об определенных качествах, необходимых на той или иной должности, то здесь не может быть какого-либо гендерного деления.

Вообще я как юрист считаю, что у человека должно быть право выбирать. Не секрет, что многие женщины сознательно выбирают семью и детей. Это их выбор, это нормально и никто не должен говорить, что они должны делать какую-то карьеру.

Вопрос в том, чтобы государство предоставляло равные возможности. Это не секрет, что чем выше ты поднимаешься, тем больше там мужского мира. Тем более есть определенные порядки, которые устанавливают мужчины.

Интервью с Анной Маляр: смотрите видео

Женщины в армии, гендерное равенство и стереотипы

Женщина перестала быть феноменом в армии. Насколько успешна эта интеграция, происходившая в последние годы, и можно ли говорить об определенной динамике?

Я считаю, что эта интеграция успешна по доступности военных специальностей для женщин. Сейчас для девушек открыты двери в военных учебных заведениях. Кто хочет подписывать контракт – подписывает. Вопрос в равенстве возможностей. Я не считаю, что здесь нужно устанавливать квоты и как-то искусственно уравнивать. Такова специфика этой деятельности.

Далеко не все женщины готовы переносить эту нагрузку. Однако то, что мы вышли на такие высокие показатели по сравнению с другими странами, уже членами НАТО, говорит о том, что у нас возможности эти созданы.

Маляр рассказала о женщинах в армии и стереотипах / Фото АрмияInform

Другая проблема – бытовая. Не все подстроено под женщин. Это не связано только с украинскими реалиями. Мне приходилось работать на международном уровне с женщинами, возглавляющими крупные подразделения в ООН, ОБСЕ. Мы между собой обсуждали это. Они говорили, что эти бытовые моменты существуют всюду. Мир силовых структур и высокой политической власти больше обустроен под мужчин, потому что их там больше. Эти моменты есть, но они не столь критичны, чтобы придавать этому значение.

Однако, что касается быта наших защитниц – это вопрос, который нужно обязательно решать и давать возможность. Над обеспечением этих условий трудятся и министерство, и Вооруженные Силы, и государство.

Сколько женщин в украинской армии? Сколько прямо в зоне боевых действий? Какие войска наиболее популярны среди женщин?

У нас более 40 тысяч женщин (и военных, и гражданских). В Вооруженных Силах, согласно закону, 261 тысяча, среди которых 215 – это военные, другие – это наемные гражданские работники. Так же и женщины, есть военнообязанные, а есть работающие в ВСУ, но они являются наемными гражданскими работниками. Всего их там сейчас более 40 тысяч.

Говорить о преимуществах, по-видимому, будет некорректно. К примеру, у нас абсолютно уникальная женщина, которая является тренером по глубоководному военному дайвингу. Это такие нагрузки, которые и для мужчин очень существенны. Я подчеркиваю и выделяю мужчин, потому что большая часть из них все же более вынослива в определенных нагрузках. Это обуславливается физиологией. У нас есть женщины, которые с этим справятся так же. Это очень серьезный показатель.

У нас есть женщина-генерал Татьяна Остащенко, возглавляющая медицинские силы, и, поверьте, управление осуществляется на таком (высоком – 24 канал) уровне. Когда вы наблюдаете за ее работой, у вас не будет мысли – это женщина или мужчина? Это настоящий военный.

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Далее я процитирую: "Женщина в армии – это просто ужас. Во-первых, тебя не считают человеком на самом деле, во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Затем тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это тянущееся предвзятое отношение, еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь". Это цитата Алексея Арестовича, которую очень подхватили. Можете ли вы это прокомментировать?

Давайте, что сказал Алексей Арестович, он и будет комментировать. Потому что это будет некорректно. Я со своей стороны могу объяснить, что Вооруженные Силы, как и любая силовая структура – это закрытые структуры. Они имеют свою определенную специфику в любом случае и в отношении женщин, и в отношении мужчин. Это первый момент. Все это должны понимать.

Второе – Вооруженные Силы, полиция, СБУ, средняя общеобразовательная школа или театр (любой субъект, где работают люди и есть трудовой коллектив), отражают общую ситуацию в стране и в целом. То есть там не будет чего-то такого, что совершенно не характерно для общества.

К сожалению, в нашем обществе есть стереотипы. И думать, что принятием одного закона или несколькими эфирами мы исправим эту культурную специфику общества, так не будет. На это уйдут годы, потому что это формирование определенной культуры отношения к женщине, мужчине, ребенку, личности. Мы проходим этот процесс. Проходим успешно, потому что мы двигаемся вперед. Но проблемы эти есть, их никто не скрывает.

К слову, с 24 февраля у меня таких жалоб и не было. До этого я постоянно имела дело по своим должностным обязанностям с конфликтами. Это (происходит – 24 канал) не обязательно между женщиной и мужчиной, могут быть и между мужчинами. То есть конфликты, происходящие в коллективах.

В частности, были случаи связанные с определенными отношениями мужчина – женщина, когда могло быть определенное отношение, обусловленное половой принадлежностью, по крайней мере, так писали в заявлениях. Мы с этими случаями, конечно, стараемся точечно работать с каждым из них. Но, поверьте, что с точки зрения количества, качества этой ситуации, она не отличается от того, что есть в обществе вне ВСУ.

Вы знаете, это действительно странно, потому что тема сексуальных домогательств в целом табуирована в обществе, даже гражданском. Мы знаем, что очень редко жертвы готовы об этом говорить и обидчики об этом молчат, а что уж говорить об ВСУ, такой закрытой структуре.

Это не связано со спецификой ВСУ. Там, где есть подчинение в работе, где женщина подчиняется мужчине, этот риск будет. Неважно, это Украина или это какое-то другое государство.

Я о том, что риск не вывести это в публичную плоскость гораздо выше как раз в рядах армии, рядах ВСУ.

Я считаю, что система должна работать без необходимости выносить что-либо в публичную плоскость. Потому что выносить в публичную плоскость – это значит, что система не сработала. То есть человек использует публичность как последнюю инстанцию для себя. Я с этим проработала очень много лет до назначения и очень хорошо понимаю, почему человек пишет в фейсбуке или идет на телевидение и рассказывает свою боль. Поэтому система должна работать так, чтобы не приходилось (рассказывать – 24 канал).

У меня, например, нет времени постоянно мониторить, что там в социальных сетях пишут, но когда я вижу такие ситуации и есть возможность, я всегда каждому человеку говорю: "Попробуем сейчас эту проблему решить внутри системы. Если уже ничего не работает, тогда я вас понимаю, что вы идете в публичность.

Они (проблемы с домогательствами – 24 канал) есть везде. Это совершенно позорная вещь, но она время от времени случается. Государство должно это решать внутри. То есть человек, который это делает, просто не должен работать в этой системе. Здесь ответ очень прост.

А как насчет наказаний? Или, например, все случаи, которые стали известны, и вы правду сказали, что человек идет в публичное пространство – ему тоже не хочется иметь на себе эту стигму, это клеймо жертвы, но идет уже от отчаяния, когда не может чего-то достичь и чего-то добиться.

Были такие случаи, когда командир просто увольнялся, когда началась огласка. Достаточно ли этого, или все-таки должно быть наказание? Сколько конкретных, есть ли хоть одно наказание по такому делу, например, в украинской армии? И чем заканчиваются преимущественно такие дела? Потому что те, о которых я знаю, были закрыты из-за недостаточности улик.

Вооруженные Силы, Генштаб, Минобороны, мы не правоохранительные органы. У нас нет этих полномочий и функций, а также военная служба правопорядка – это не правоохранительный орган. Потому мы не проводим расследования, у нас нет по закону этих полномочий. Если нам становится известно о факте, мы можем провести внутреннее расследование и передать это в правоохранительные органы, что мы всегда делаем. То, что там правоохранительные органы доказали – не доказали, мы не можем за это отвечать.

Поверьте, и в развитых странах только 3% известных правоохранителям дел завершаются обвинительными приговорами в суде. То есть это действительно очень сложно доказать.

Маляр сказала, сколько женщин в ВСУ / Фото АрмияInform

Почему нельзя преждевременно разглашать определенную информацию

В ВСУ 4 июля опровергли информацию, распространенную The Economist. Мол, на расстоянии снайперского поражения в километре от Херсона стоят Вооруженные Силы Украины, и вот-вот будет контрнаступление. В Минобороны согласились, что такая информация вредит не только местному населению, но и имиджу журналистов. Однако это не первый скандал, недоразумение с журналистами на войне. Неприемлема информация, которая идет, так сказать, наперегонки с официальными источниками. И это касается, насколько я понимаю, как удачных соглашений, так и определенных шагов назад. Не так ли?

Информирование и информационная политика во время войны очень разительно отличается от мирного времени или, скажем так, у нас не было мирного времени до 24 февраля, тоже была война, но это 2 разные войны. Сейчас у нас военное положение. Нужно понимать, что любая информация – это не информация для информирования, а также оружие в этой войне.

Я, наше ведомство столкнулось с этой проблемой, с тем, чтобы людям объяснить, чем отличается информполе до 24 февраля и после 24 февраля. Прежде всего нужно понимать, что мы с вами всем обществом должны выбрать, каждый должен задать этот вопрос – его жажда первым узнать что-то, что произошло на фронте, больше того, чтобы дать возможность Вооруженным Силам спокойно делать свою работу, или нет?

То есть мы постоянно сейчас, не осознавая, но делаем выбор в пользу того, что "очень хочется знать прямо сейчас". Но с точки зрения безопасности государства, с точки зрения военной операции, то, что вы узнали об этом сейчас или узнаете это завтра, – это не стратегически важная вещь.

Мы привыкли удовлетворять собственную потребность в осведомленности, которая нам даже, пожалуй, доставляет определенное удовольствие, а может, где-то чувство покоя. Однако это выглядит так, что мы становимся жертвами этого желания быстро о чем-то знать. На самом деле, когда идет военная операция, даже то, что Вооруженные Силы совершают определенное движение, скажем, вперед или назад, движение разное, это война, то в этот момент планируются параллельно другие меры. И очень важно, чтобы общество об этом не говорило.

К примеру, когда идет определенное движение, Вооруженные Силы используют еще определенные маневры, о которых они публично не говорят, люди об этом не знают, и враг видит это по-другому. Это война, там есть разные маневры, которые должны создать. Возможно, что-то, чего нет, показать ситуацию такой, какой она не является на самом деле. И здесь очень важно, чтобы люди со своими радостными или грустными сообщениями в этот процесс не вмешивались.

Или, например, если мы освобождаем определенный населенный пункт, Вооруженным Силам важно на этих рубежах закрепиться. От освобождения и закрепления проходит определенное время, это может быть даже несколько суток. И в этот момент очень важно не распространять эту информацию об осовобождении, потому что враг, как у нас уже были примеры, обостряет свою активность, и потом мы не можем там закрепиться на этих рубежах.

У нас была очень показательная история по Киевской области. Мы очень быстро поняли, буквально за один день, что должно быть очень осторожное информирование. И с Генштабом, с главнокомандующим вместе мы договорились, что все, что мы публично говорим, мы говорим сдержанно. Не говорим, что мы освободили вот это, вот это, продвинулись туда.

Вы когда говорите "мы", то говорите об официальных представителях власти?

Я говорю о Минобороны и ВСУ. У нас общая информационная политика. Я, в частности, говорю о себе, о главнокомандующем, о начальнике Генштаба, потому что они определяют, что для них сейчас будет опасно, если мы об этом скажем. Они определили, что мы осторожно сообщаем. Это важно для военной операции. И, собственно, когда я выходила тогда в эфиры, я говорила, что мы ведем бои, это согласовано с главнокомандующим. Именно такое информирование. Но местные люди в комментариях писали: "Скрывают, а на самом деле мы уже освободили это село".

На самом деле это мешало. В этой ситуации было понятно, что мы не сможем репрессивными методами это решить, потому что мы демократическое общество и не будем разрушать демократические достижения. Потому нужно объяснять. Пока большая часть общества это понимает. Если мы что-то говорим, значит, есть в этом такая военная потребность, говорить именно так. Ключевой урок информации во время войны – верить только официальным источникам.

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Так же, как история с женщинами. Неофициальные источники распространили информацию о мобилизации, о том, что кого-то не будут выпускать за границу, но не было объяснено официально. Поэтому я всем людям настоятельно советую во время войны ориентироваться только на заявления официальных ведомств – это Минобороны и Генеральный штаб.

А как быть журналистам, аккредитованным на войну. Их много. Но также знаю, что есть проблемы, когда их не всегда пускают туда, где бы они хотели быть. И не кажется ли вам, что как раз допуск журналистов, определенного круга аккредитованных журналистов, они могли бы частично на себя взять функцию информирования и перетащить желающих горячих новостей от тех, кто просто перетаскивает какую-то непроверенную информацию?

Это очень важный вопрос. Здесь нужно выдерживать сложный баланс между тем, что общество ожидает информирования, и между тем, что нам нужно для выполнения военной операции и ведения войны.

Например, если мы говорим о западном оружии и о помощи западных стран в вооружении и военной технике. Вопрос – нам для выполнения наших военных задач нужно, чтобы бесконечно в украинских новостях об этом говорили? Нет, нам это не нужно. Нам это мешает. Поэтому мы ограничиваем доступ к информации в этой ситуации, мы ее максимально сдерживаем. Потому что нам это помешает проводить военную операцию. Ответ очень прост. Это может касаться любых других вопросов.

Кроме того, есть вопросы безопасности. Когда ненамеренно, но в каком-либо видео или фото может подаваться информация, которую враг воспринимает как определенное информирование. Если гражданскому человеку кажется, что на этом фото ничего такого нет, то враг или военный человек по этому фото может очень многое сказать относительно:

расположения определенного подразделения;

планов;

перемещения;

способностей;

наличия техники.

Большая часть развединформации, более 80% враг собирает именно из открытых источников. Поэтому вопрос первый – безопасность самой информации, второй – сейчас война, военное положение. У нас есть приказ главнокомандующего о том, какую информацию представляют. Каждый день мы внутри Минобороны и ВСУ согласовываем общую позицию – что нам нужно в информпространстве для выполнения военной операции, а что нам мешает и не нужно. Поэтому информирование очень отличается от того, что было до 24 февраля.

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Сильными должны быть не только ВСУ, но все общество

Не могу не упомянуть о Лисичанске и Северодонецке. Как раз из-за каких-то информационных умышленных или непреднамеренных вбросов, из-за отдельной позиции отдельных военных журналистов и активистов разогналась огромная "зрада" об отступлении, "сдали территорию". Как правильно реагировать на такие сообщения от Генштаба и не позволить себе скатиться в отчаяние?

В первую очередь, мы должны быть все сильными, не только ВСУ, а все общество. Мы должны быть настроены все двигаться к победе. Так не будет, что кто-то отсидится, переждет, будет в депрессии, а кто-то будет за него воевать. Обязанность защищать свое государство в Конституции установлена абсолютно для всех граждан. Потому это наше общее дело.

Не дать себя разрушить изнутри – это задача каждого из нас. Это ваша задача во время войны – держать себя в адекватном психологическом состоянии. Искать все возможности для того, чтобы не отчаиваться. Задача врага – сломить нас психологически. Та манера, в которой они ведут войну (ракетные обстрелы), направлена прежде всего на запугивание и на то, чтобы психологически сломить наше общество.

Очень важно понять, что в войне побеждает тот, кто сильнее. Наша сила заключается не только в ВСУ, но и в том, что все мы должны не поддаваться на такие вещи. Да, война это потери. Когда-то наступление, когда-то перемещаться приходится обратно. Это процесс динамичный. Она не бывает либо белой, либо черной, либо постоянно одинаковой. Нужно быть готовым, что это трудный путь. Нужно быть психологически стойким.

Маляр: "Нужно не дать себя разрушить" / Фото Минобороны

Дело в том, что у нас 2500 километров фронта, более 1300 километров с активными боями. Надо видеть всю картину вместе, а не отчаиваться и вообще неправильно трактовать ситуацию в одном населенном пункте. У нас на каких-то участках происходит продвижение, на каких-то идет маневренная оборона и меняются рубежи.

Чтобы было понятно, если мы говорим о Лисичанске и Северодонецке. Не забывайте, что практически половина всех человеческих сил, которые находятся в российской армии на нашей местности, половина из их на данный момент сконцентрирована конкретно на том направлении.

Во-первых, поймите, какую мощную оборону держат ВСУ, если там столь огромное количество россиян. Во-вторых, если мониторить российскую прессу, то она уже несколько раз анонсировала там "котлы". Они собирались, а мы им не дали это сделать. Они говорили о количестве людей, которые якобы в окружении, готовились, полностью раскручивали историю до того, чтобы довести ее до кульминации. Кульминация – это были бы окружение и котлы.

ВСУ этого не допустили. Они выполнили свою задачу – максимально сдерживали врага, максимально оттягивали его силы, и он не пошел на другие рубежи.

Мы все осознаем и понимаем, что у нас разные ресурсные объемы – у нас и у России. У нас ресурсов меньше, мы мощно совершаем сопротивление, наносим огромные потери. Пока тактика, с которой воюют ВСУ, это пример для всего мира. Ее сейчас изучают как уникальную тактику.

Чего боятся россияне и почему уничтожают города

Что касается россиян, то все ожидают сплошного позитива. Его во время войны не будет. Война – сложное испытание и очень продолжительный путь к победе. Сложный и длительный, по которому мы сейчас идем и должны быть все мужественными и стойкими. Что используют россияне. Это не первая война для них, они воевали у себя в Чечне. Мы можем анализировать, смотреть, заходите в гугл, читайте, там много интересной информации, чтобы понять, как они воюют. Они воевали в Сирии.

Что они боятся? Почему именно так они воюют? Они боятся прямого столкновения, боятся уличных боев, потому что они нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться ракетными, тотальными обстрелами, разрушениями. Они совершают ту среду, на которой они точно проиграли бы, если бы двигались иначе. Мы должны это понимать. Это делается из-за того, что ВСУ очень мощно сопротивлялись, если мы говорим о северных областях, Киевской. Это было видно, что наши дерутся как львы. Наши очень сильные.

Если россияне претендуют на какие-то области и хотят там "русский мир", то зачем они стирают их с лица земли? Им проще пойти не через города, а через руины дальше?

Иначе они не смогут зайти. Это единственный способ. Они поняли, что иначе не могут заходить сюда. Очевидно, они не собираются использовать это в социальном смысле, как социальные объекты, как плацдарм, чтобы двигаться дальше в другие страны. То, на чем мы концентрируем внимание западного мира – что аппетиты россиян значительно больше, чем Украина . То. что мы сейчас защищаем европейские границы – это совершенно очевидно.

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Информационная тактика страны-агрессора

Много "хлопков" – в Курской и Белгородской областях. Там даже начали эвакуацию из поликлиник. Интересно, что, когда взрывается на территории России, они говорят о том, что это, мол, украинцы. Однако когда взрываются склады на временно неподконтрольной Украине территории (Донетчина, Луганщина), их военные склады, они говорят о том, что они сами их взрывают? В чем здесь смысл? Зачем это делают?

Это, в частности, информационная операция. Есть событие, а есть трактовка происшествия и подача его в информационном поле. Любое событие можно использовать. Кроме того, что есть цель что-то взорвать, потом еще эту ситуацию можно использовать для других целей. Можно ввести врага в заблуждение, создать панику в обществе или, наоборот, запугать, показать собственную силу. То есть, есть еще какие-то другие цели и они информационно это используют.

Например, если говорить о территории России, то вспомним их недалекую историю. Они никогда не считались с жизнями своих граждан. То, что они сами могут свое уничтожать, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, они на это способны. Ради своих политических целей они уничтожают своих.

Более того, столько, сколько русскоязычных уничтожила Россия и лояльных к ней, больше, пожалуй, никто и не уничтожил. То, что они делают – это украинская земля, однако мы же вами знаем, что у нас на Востоке было много людей, которые очень дружественно (несмотря на войну с 2014 года) относились к России и для которых она была материнской державой, у них язык родной – русский и Россия их уничтожала.

Поэтому они могут делать все, что угодно, но их информационная тактика – это постоянная ложь, манипуляция, накручивание, обвинение, например, Украины. И это для того, чтобы раздуть какие-нибудь скандалы, как-то оправдать свои действия. Это их извечная тактика. Они еще со времен КГБ ее используют, но сейчас им уже никто не верит. Если наши официальные источники заявляют – мы пользуемся абсолютным доверием. Их официальные источники не пользуются доверием.

Откуда у вас данные, что их источники не пользуются доверием? Потому что при поддержке, видео, которые выкладывают оппозиционные журналисты, кажется, что эта массовая истерия – с каждым днем только нарастает. Выйдут отдельные женщины бурят, которые потребуют каких-либо компенсаций, но не больше. В то же время в большинстве своем такой уровень безумия поддерживается, по-моему, очень удачно.

Есть 2 информационных поля. Одно – это их внутренний потребитель. Там они работают эффективно, не скроем, ведь это видно в поддержке населения, которое одобряет войну. По крайней мере, большинство из них.

Если говорить о внешних потребителях информации, то сейчас в мире нет доверия к заявлениям России. Более того, как государство она становится токсичной. Это значит, что иметь с ними дело даже не очень хорошо, поскольку это повлияет на репутацию того, кто имеет с ними дела.

Речь идет о недоверии международного сообщества. К примеру, сейчас россияне меньше это делают, поскольку видят, что им не верят. Однако в первый месяц после полномасштабного вторжения они создавали очень много искусственных видеороликов о якобы зверствах, которые якобы совершают украинские военные по отношению к якобы их. Они делали следующие постановки.

И они пытались настроить мир, что Украина нарушает все правила и обычаи войны. К нам обращались многие международные организации, иностранные представители. На международных встречах я не раз отвечала на эти вопросы и наконец все на Западе поняли, когда мы им расписали по всем признакам, как отличить постановочное видео от реального, все поняли, что веры никакой нет.

Россияне видят, что этот инструмент уже неэффективен. К примеру, они запускают сплетни у нас, думаю, что еще месяц – два и наше общество само научится критически оценивать эту информацию и чувствовать, что что-то здесь не то – наши не могли такое совершить, это, наверное, россияне написали. Так доверие к ним падает, и их информационный инструмент становится неэффективным.

Маляр отметила, что России уже никто не верит / Фото Минобороны

Россияне имеют несколько сценариев

Пыталось ли Минобороны сотрудничать, согласовать совместные заявления также и с Банковой, с министерствами, с Верховной Радой? Есть ли в этом необходимость?

Мы круглосуточно на связи (имеется в виду Минобороны и Генштаб). Это понятно, мы вместе работаем и, к счастью, это абсолютная синергия. Во время войны – это очень важно, в частности, и в информационном поле у нас абсолютно совместная работа, общая линия, общее понимание всего. Что касается каких-либо предсказаний, прогнозов – с точки зрения военной техники – их неправильно делать, поскольку существует очень много условий.

Если россияне планируют свои военные операции, по тому, что нам известно, они тоже закладывают несколько сценариев. Даже то, что касается временно оккупированных территорий, уже с 24 февраля временно оккупированных, как россияне пытаются их интегрировать, какие сценарии прорабатывают.

У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут. Они ориентируются по ситуации. То есть не знают, как мы будем действовать. У них несколько сценариев, и у нас несколько сценариев. Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать, и так мы будем противодействовать. Потому это такие динамические вещи. В то же время их (особенно в какой-то перспективе на 1-2 месяца) очень сложно предсказывать. Однако о некоторых прогнозах более-менее можно говорить.

Первое это то, что любая война рано или поздно кончается. Второе это то, что ресурс исчерпаемый. Он не может быть вечным, даже если мы говорим о россиянах и их огромном ресурсе – он все равно исчерпывается. В этом случае можно как-то делать прогнозы, что в такой интенсивности им будет все сложнее и сложнее воевать.

Можно делать определенные прогнозы по поводу того, что россиянам сейчас значительно сложнее интегрировать временно оккупированные территории, чем в 2014 году. Поскольку наши люди оказывают серьезное сопротивление, поэтому сейчас россиянам там очень сложно. Приблизительно по таким обстоятельствам можем предполагать, как ситуация будет развиваться. Однако любой прогноз более или менее точный, по-видимому, будет некорректно давать.

Некорректный, но вреден ли он для рядового украинца?

Это очень сложный вопрос, поскольку психологически люди ищут для себя точку опоры, на которую они будут уповать и им так будет проще. Это действительно сложное психологическое испытание для каждого украинца. Даже если человек не сражается, даже если он в безопасности – все равно очень сложно с этим смириться и это все осознать. Впрочем, очень важно, чтобы мы были нацией взрослых людей или взрослой нацией, и не впадали в эти все психологические штуки, разные испуги. Поскольку выигрывает тот, кто сильнее.

Мы должны прогнозировать нашу победу, опираясь каждый на свою собственную силу, то есть каждый из нас должен для себя принять решение, что он будет идти до конца, он, скажем, выполнит свой долг гражданина – каждый на своем месте, у каждого своя задача. Второе – эти прогнозы должны основываться на полном доверии военно-политическому руководству и Вооруженным Силам Украины.

Рассматривается ли угроза нападения со стороны Беларуси

Руководитель разведки Кирилл Буданов сказал, что нет свидетельств о том, что уже сейчас Беларусь наступает. В то же время, все оппозиционные белорусские и российские политики сейчас в унисон прогнозируют, что отсчет пошел на дни, что Александра Лукашенко дожали, мол, у него пути нет и поля для маневров тоже. Какова официальная позиция Минобороны по поводу угрозы наступления со стороны Беларуси?

Здесь мы не должны давать свою позицию. У нас есть информация от Главного управления разведки, с которой работаем. Еще раз отмечу, что у россиян есть несколько сценариев – они тоже сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, поскольку ориентируются по ситуации и выбирают из этих сценариев наиболее эффективный именно в этот момент.

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Так же как мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе и угрозу со стороны Беларуси. Относительно своей информационной части могу сказать, что сейчас мы наблюдаем в информационном поле Беларуси нагнетание негативного отношения к Украине. Это может быть маркером того, что они по крайней мере находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Мы не можем на 100% что-либо прогнозировать – это некорректно. Однако то, что там учения – это обычно прикрытие для готовности, то, что там информационно они проводят определенные операции, как это делали в России регулярно, – такие признаки есть.

Однако враг может нагнетать все эти признаки, чтобы информационно поэтому работать с нами, чтобы мы это воспринимали серьезно. Поэтому здесь может быть любой из сценариев, и его оценку уже дают специалисты, то есть разведка, которая делает свои выводы по поводу вероятности.

Такая информация поступает с грифом тайно, и никто в эфирах ее не будет озвучивать, если для этого нет военной целесообразности. То есть, если в отношении военной операции у нас наоборот есть задача это сказать – тогда это озвучат. Необходимо понимать эти вещи.