Страх был первые полгода: интервью с партизаном о сопротивлении в оккупации

Движение сопротивления "Желтая лента" на временно оккупированных территориях не дает спокойно спать россиянам. Оккупанты не могут понять, как за столько лет не способны расправиться с проукраинским движением.

Движение сопротивления объявило Неделю сопротивления. Представитель “Желтой ленты” Иван рассказал 24 Каналу, что такое "Флаг Ожесточенности" и как активистам удается находиться в безопасности. Также поделился и своими воспоминаниями, когда присоединился к сопротивлению.

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Настроения на оккупированных территориях

Вы находитесь сейчас на оккупированных территориях?

Да. Совершенно правильно. По качеству интернет-связи это прекрасно видно.

Я неоднократно слышала, как люди просили говорить больше об оккупированных территориях. Они говорили о том, что им кажется, будто их забыли и бросили. Действительно ли есть такое ощущение на оккупированных территориях?

Не то, что это ощущение есть, но это один из главных нарративов российской пропаганды. Они пытаются с 2014 года навязать мнение, что Украина нас покинула. Мол, мы ей не нужны, поэтому теперь мы с Россией. Очень важно доказывать, что это не так. Важно показывать людям, что их возвращения ждут и готовы всячески их поддерживать.

Именно сегодняшняя акция "Флаг Ожесточенности" во время Недели сопротивления символизирует один нарратив – мы украинцы, мы объединенный народ, мы ждем возвращения наших украинцев на временно оккупированных территориях.

Что такое "Флаг Ожесточенности"

Мы от "Желтой ленты" перешли к "Флагу Ожесточенности". Чем будет отличаться это сопротивление, как будет масштабироваться?

"Флаг Ожесточения" – это апогей и итог сопротивления последних 11 лет. Желтый цвет символизирует нашу борьбу. Оттенки желтого на флаге воплощают каждый из временно оккупированных регионов и их сопротивления. Чем дольше оккупация – тем ожесточеннее продолжается наша борьба. Именно Крым на нашем флаге имеет самый ожесточенный, самый теплый цвет.

Ведущие 24 Канала подпишут флаг от движения сопротивления "Желтая лента" в рамках акции "Флаг Ожесточенности". Этот флаг можно получить за самый большой донат – нужно поддержать сбор средств для 421 отдельного стрелкового батальона.

Как люди могут присоединиться?

Если раньше мы видели элементы сопротивления в виде постеров, наклеек и желтых лент – это касалось только временно оккупированных территорий. Это и деятельность украинцев в оккупации, которая показывает, что там все еще Украина и люди ждут возвращения.

"Флаг Ожесточенности" одновременно направлен на население на подконтрольной Украине территории. Они должны показывать украинцам в оккупации, что их сопротивление видят и они с ними едины.

Мы призываем распространять наши видео, посвященные сопротивлению. Все должны видеть, что каждый регион борется и ждет возвращения Украины.

Мы работаем над тем, чтобы все больше людей узнавало об украинцах в оккупации. Чтобы любой рядовой гражданин знал, что желтая лента – это объединение украинцев в оккупации, которые несмотря на все обстоятельства работают над освобождением своего региона.

Поддержка сделает само сопротивление видимым, ведь сейчас далеко не все его замечают.

Это еще раз демонстрирует, что украинцы едины в своем стремлении освобождать все регионы.

Безопасность во время сопротивления

Я общалась с людьми из Крыма. Они рассказывали, как однажды цепляли желтую ленту, а уже на следующий день видели, что рядом с ней висит еще одна. С одной стороны, радует понимание, что ты не один в борьбе. С другой стороны, ты не знаешь этого человека. Безопаснее для всех, я так понимаю, не собираться в группы и не контактировать.

Нам через это как раз и удалось объединить людей с общей целью. В начале полномасштабного вторжения сопротивление уже было базовым, но оно не было организованным.

Людей не учили, как это делать безопасно. Как видеть себя частью большого общества, семьи, которая работает над общей целью? Как раз наше движение помогло этим людям найти общую цель и интересы.

Это демонстрирует, что не все здесь согласны с российским режимом, оккупацией, не все берут российские паспорта. Им приятно считать себя сообществом сопротивления и частью всего украинского народа.

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"Страх был первые полгода"

Когда вы лично приняли решение присоединиться к движению сопротивления? Не было сомнений?

Наверное, это было самое легкое решение в моей жизни.

Понимая, какое наказание может быть за сопротивление, были ли моменты страха?

Относительно моей собственной безопасности. Страх был первые полгода сопротивления, когда я очень боялся, как правильно построить тактики, техники сопротивления для всех активистов по всей временно оккупированной территории.

Однако со временем, разработав определенные инструкции для наших людей, ты понимаешь, что любой метод можно адаптировать под другой оккупированный регион.

Именно безопасные тактики сопротивления помогают не попасться российским спецслужбам во время преследования и силовых процессов россиян в оккупации.

Со временем ты начинаешь все больше задавать себе вопрос, безопасно ли это для твоих людей в оккупации. Они спрашивают у тебя совета, как что-то расклеить, есть ли какое-то дополнительное задание... И ты больше задаешься вопросом об их безопасности: что мы можем сделать, как организовать подпольную полиграфию, как закупить тайно желтую краску и тому подобное.

С усилением диверсионного режима мы адаптируем и собственные инструкции по безопасности относительно кибергигиены, преследований. Ты понимаешь, что эти инструкции работают, поэтому и уверен в своей безопасности.

Ненасильственное сопротивление

"Желтая лента" занимается только расклейкой постеров, как напоминание?

Наше сопротивление – ненасильственное. Это как раз работа над поддержанием патриотических настроений в оккупации. Также мы собираем информацию о военных преступлениях россиян, чтобы значительно облегчить работу соответствующим органам.

Мы уже им можем предоставлять базу преступлений, которые мы зафиксировали – еще до того, когда эти институты зайдут на территорию для расследования.

Мы также фиксируем информацию и личные данные об организаторах псевдовыборов. Россияне пытаются демонстрировать тотальную поддержку выборов президента России на временно оккупированных территориях. Наша работа также сосредотачивается на бойкотировании даже принудительного участия в этих выборах.

Людей будут заставлять голосовать

На временно оккупированные территории завезли российских силовиков. Я так понимаю, людей будут заставлять голосовать.

Предыдущие псевдовыборы показали, что такая практика будет присутствовать. Во многих маленьких населенных пунктах уже начинают говорить: "А не могли бы вы прийти на избирательный участок проголосовать? В такой-то час, на таком-то месте". Это я уже не говорю о тысячах билбордов, которые заклеены символикой "Единой России" и призывами отдать голос за Путина.

Удавалось ли вам когда-то видеть, как оккупанты реагировали на вашу символику?

Да, абсолютно. Много реакций мы публиковали в сети, когда оккупанты зарисовывали, срывали постеры и желтые ленты.

Однако именно из-за публикации этих реакций они перешли в более подпольный формат. Пытаются отследить передвижения по камерам, отследить всех активистов с целью препятствования их работы.

Поэтому и возникает такое движение, как "Крымский СМЕРШ", который поощряет эту охоту на украинцев в Крыму. Это движение высмеивает любые комментарии, чтобы демонстрировать и привлекать к активной поддержке путинского режима.

Что такое "Крымский СМЕРШ"? Такой телеграм-канал появился после 24 февраля 2022 года, а название оккупанты взяли у советской организации, которая действовала во время Второй мировой войны.



Название расшифровывается как "смерть шпионам", эту систему советского прошлого называли самой жестокой.

Однако в основном они сосредотачиваются на том, чтобы сорвать все следы сопротивления. Они хотят показать, что есть только тотальная поддержка режима.

Выехал из оккупации, но вернулся

Было желание уехать из оккупации?

Было. Выезжал. Приехал обратно, потому что нужно было продолжить работу здесь и масштабировать движение.

Через линию боевого соприкосновения ты не выедешь. Единственный путь – через Россию и третьи страны. Однако здесь вопрос, выпустят ли тебя с наличием только украинского паспорта. Россияне хотят перекрыть все артерии выезда украинцев. Они держат сотни тысяч украинцев фактически в заложниках.