Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что масштабирование ударов по России приведет к изменению социальных настроений в России и это будет иметь последствия для Владмира Путина. Больше об этом, план победы Зеленского, упреки Трампа и действительно ли Беларусь и Иран открестились от России – читайте далее в материале.

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Почему только план Зеленского может закончить войну

Мы повезли в Соединенные Штаты план победы. По нему есть разные мнения, например, иностранные СМИ пишут, что якобы ничего нового в нем нет. Кто-то говорит обратить внимание на так называемые "мирные планы" Индии, Чехии, Словакии. В это время Дональд Трамп говорит, что Владимир Зеленский его якобы дискредитирует, потому что не пригласил представителей Трампа посетить оборонные заводы в Пенсильвании. Что вам известно обо всем этом?

Заголовки читать точно не надо, но мы с вами с этим не справимся, потому что люди читают только заголовки, не погружаясь в тексты и не анализируя то, что происходит. Давайте зафиксируем коротко – нет никаких других мирных инициатив. Это не про мир. Это о мягкой капитуляции в разных формах.

То есть инициативы от других стран, прежде всего от Китая, Бразилии, которые масштабно работают, чтобы их продвинуть – не имеют в себе никакой логики. Они не о конце войны, а о частичной победе России. Поэтому их только называют "мирные инициативы", но на самом деле они не о мире. Президент Украины об этом говорит на разных площадках, в том числе и в США. Поэтому на такие инициативы надо обращать меньше внимания. Я не думаю, что они будут влиять на ход событий в войне.

Теперь относительно плана победы. Нет, это повторение того, о чем Украина постоянно говорит. План победы построен на анализе тех данных, которые мы имеем после 950 дней войны. То есть, что надо делать, сколько нужно оружия, как мы его будем использовать, можно ли вести войну на территории России, будет ли влиять это на какие-то мифические "красные линии", будет ли иметь социальные последствия для России и будет ли обваливать российский режим.

На эти все вопросы сегодня есть абсолютно объективные ответы. Поэтому наш план победы над Россией построен на базовых вещах, на логике. Если мы о чем-то говорим, то надо тогда объяснить, почему. А все остальные так называемые "мирные инициативы" просто не имеют логики.

Проанализируем заявления наших определенных партнеров из Европейского Союза. Они говорят, что нам надо смириться с тем, что часть территории определенное время будет под оккупацией России, и смириться с тем, что будет замораживание конфликта. Но тогда хотелось бы услышать их логику, на чем основываются такие заявления?

То есть мы должны представить, что Россия не проигрывает войну, останавливается, хотя не реализовала ни одной цели, которую ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения. Она обнулилась, учитывая репутацию, но не теряет бюджеты, не теряет возможность работать на глобальных рынках и не теряет желания снова продолжать давить на Украину и бороться за доминирование на европейском континенте.

То есть Россия ничего не теряет, ни за что не наказана, а наоборот понимает, что практически победила, ведь наказания нет, никаких финансовых, юридических проблем также. Почему тогда она должна добровольно остановиться в реализации своих целей? Здесь хотелось бы понять логику, почему замороженный конфликт должен гарантировать безопасность Европе, стабильность в Украине, должен гарантировать, что Украина не будет серой зоной, где будут идти постоянные боевые действия в различных форматах, в частности террористических.

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Где гарантии, что Россия не будет милитарной страной, не будет вкладывать средства только в милитарные компоненты, не будет проводить дополнительные рекрутинги, мобилизации? Интересная логика, почему все это должно произойти.

Нельзя просто приходить и говорить заморозить конфликт и якобы все вопросы решены. Нет, надо говорить, что будет дальше, кто будет контролировать Россию, ее пропагандистские, провокационные милитаристские действия. Кто будет гарантировать, что, например, Северная Корея не будет вести себя более агрессивно; что Россия перестанет финансировать европейских ультраправых, которые будут разрушать улицы городов в Европе. На все эти вопросы нужны ответы.

В украинском плане победы есть логика, которая говорит, посмотрите, например, на Курскую операцию. Есть анализ, мы выяснили, что война даже сухопутно может идти на территории России, что удары оружия украинского производства по российской территории в глубину достигают тысячи километров и дают большую эффективность. Они разрушают инфраструктуру, существенно ограничивают Россию в ресурсности, и поэтому она ищет этот ресурс где-то на стороне. Кроме этого существенно меняют социальные настроения внутри страны-агрессора.

Во всем этом есть логика. И мы говорим, что если добавим больше силы, ресурсной способности, то последствия будут еще более разрушительными для врага. Или Россия обвалится и мы увидим падение линии фронта, бегство людей с оружием в руках на территорию России. Или Россия будет вынуждена вести переговоры на определенных условиях, в рамках юридической конструкции, международного права, которое гарантирует территории, субъектность и так далее.

Поэтому мы хотели бы, чтобы когда кто-то предлагает инициативы о замораживании войны, то сразу давал бы логику, почему это должно привести к таким-то результатам.

Скажу наконец о токсичных планах, например, Индии, Китая. Они о мягкой капитуляции Украины. Они продолжают продвигать российскую концепцию, мол, мы не смогли вас захватить быстро, то давайте остановимся на некоторое время, пусть все немедленно прекратят огонь, что фактически означает прекратить сопротивление.

Россия не прекратит огонь. Я хочу, чтобы не было иллюзий, потому что Китай и Индия будут говорить якобы ничего не видят. Мы это слышали неоднократно. Вы видите, что они бьют по детской больнице? Нет, не видим. Вы видите, что они бьют по энергетике? Видим, но не понимаем как это касается войны, у вас же война якобы только на Донбассе идет.

У нас разрушили всю энергетическую инфраструктуру, но они до сих пор не понимают что это такое. То есть говорят, что надо немедленно заморозить конфликт, линия разграничения остается, а Россия получит возможность переформатироваться, провести дополнительную работу над ошибками и идти дальше. Разве это решение?

Зеленский поехал в США, где представит план победы / Офис Президента

Что означают упреки Трампа в сторону Зеленского

Наконец переходим к США. Здесь я вообще спокойно бы относился к внутренним информационным проявлениям, потому что идет достаточно жесткая избирательная кампания.

После того, как сменили кандидата от Демократической партии, эта борьба только обострилась. Кандидат от Республиканской партии достаточно мощный. Накануне замены он был уверен, что у демократов нет ни одного шанса, но сегодня силы практически 50/50. Каждое слово имеет значение, поэтому эта риторика будет максимально агрессивной.

Если, например, Демократическая партия на разных уровнях полностью поддерживает Украину, то, безусловно, Республиканской надо как-то от этого отмежевываться, озвучивать заявления другого типа, которые будут влиять на электоральное ядро. Это очевидные вещи, поэтому спокойно относимся к заявлениям господина Трампа. Реагируем только на действия, которые увидим в Конгрессе или от исполнительной инфраструктуры в США.

О чем Зеленский будет говорить тет-а-тет с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что должно быть две встречи с Джо Байденом. Первая состоялась накануне на полях ООН в Нью-Йорке, а вторая должна состояться, я так понимаю, тет-а-тет. О чем на ней будут говорить?

Безусловно, будет разговор тет-а-тет с господином Байденом. И это как раз о презентации в деталях плана победы. Это презентация математических формул, которые точно объясняют, как войну надо вести дальше, для того, чтобы иметь те результаты, которые могут быть масштабируемые. Имею в виду Курскую область или удары по территории России.

Но когда мы говорим, что надо снять неформальные запреты на нанесение ударов, а мы говорим об их масштабировании, то следует понимать, что сама по себе отмена неформальных запретов не решает вопрос. Нужно достаточно большое количество средств для нанесения поражения на расстоянии 500 – 700 – тысячи километров. Одно без другого не работает.

Если будут разрешения, а нет оружия, то через неделю, две или через месяц, Россия снова будет вкладывать деньги в пропагандистов, которые будут говорить, что якобы разрешения ничего не меняют. Более того, потом в уважаемых медиа будут появляться аналитические материалы, основанные на фантасмагорических анализах, что якобы ракеты ATACMS или танки Leopard не решают проблем.

Только при этом они почему-то забывают написать, что в России по линии фронта, например, 2500 танков, а Украине дали 20 Leopard. Они же будут писать, мол, танки не выполняют задачи. Пропагандисты не скажут, что Россия ежедневно использует, например, 100 – 500 КАБов и 10 тысяч артиллерийских снарядов, а Украина при этом использует тысячу снарядов и нет ни одного КАБа. Нет, будут говорить только о том, что мы получили разрешения, но ничего не изменилось, поэтому нужно уже сейчас говорить о тандеме.

Должны быть сняты все неформальные запреты. Украина должна вести войну в рамках юридических правил, то есть в полном смысле этого слова. Далее мы читаем аналитику, которую подготовила Украина, и делаем другой логистический шаг – передаем увеличенное количество необходимого инструмента. Только так все это может работать.

Если мы принимаем решение, что Россия должна проиграть, то тогда окончательно отправляем в глобальное политическое пространство следующие сигналы:

с Россией работать нельзя. Это токсично, и все компании, которые работают на российском потребительском рынке, должны оттуда выйти. Тогда это существенно повлияет на мировоззрение нейтральных стран, тех же Индии и Китая;

компании из этих стран должны быть предупреждены, что против них введут дополнительные санкции, если они будут позволять России зарабатывать деньги;

Украину надо обязательно принять в НАТО, потому что это политический сигнал, что суверенность реализуется через подобные желания и это не зависит от того, хочет кто-то этого, или нет.

Это важный сигнал, который существенно уменьшит пропагандистскую работу в пользу России ряда даже европейских стран или европейских политических партий. Ведь некоторые из них продолжают настаивать на том, что проблема заключается в членстве Украины в НАТО. Это неправда, это абсолютно фейковая конструкция, которая позволяет работать с избирателями в европейских странах.

Им говорят, мол, Украина могла не пойти в НАТО, и тогда не было бы никакой войны. Это искажает понимание природы этой войны, понимание того, что Россия пошла на нас с классической империалистической войной. Россияне хотят беспричинно захватить часть территории, уничтожив большое количество населения другого государства. Это то, что было в XVIII – XX веках. И это то, на чем поставила точку Вторая мировая война.

После нее было табуировано вести такие войны. Да, некоторые войны случались: ресурсные, кратковременные, но в последние десятилетия не было войны такого типа, которую ведет сегодня Россия. Надо говорить прямо, что это не из-за НАТО, не из-за русского языка или какого-то культурного наследия. Нет, это классическая империалистическая война. У нас хотят забрать часть территории, убить людей, депортировать, изнасиловать и так далее.

Поэтому президент Украины настаивает, что нужен четкий политический сигнал, что НАТО – это не о войне, а о намерении реализовать свою субъектность, суверенность. Это просто надо принять. Уже понятно, что нет никаких "красных линий", поэтому надо лишь принять необходимые решения здесь и сейчас. А они существенно повлияют на глобальное политическое пространство.

Нейтральные страны иначе будут воспринимать войну, свое участие или неучастие в ней на той или иной стороне. Тогда мы избавимся от всех странных инициатив от государств, которые не являются субъектами этой войны, но которые предлагают ее заморозить. Они еще и удивляются, почему мы на это не соглашаемся, говорят, что Украина якобы хочет воевать, а Россия предлагает мир.

Какой мир? Вы отдадите ей все, что она хочет, а потом она и дальше будет вас терроризировать. Это такой "мир"? Мы просто понимаем его как возможность безопасно жить в своей стране. А Россия, другие страны, которые предлагают немедленное прекращение огня, понимают мир как возможность нас убивать. Это разные концепты.

Поэтому должны быть четкие сигналы: экономика, политика, в нашем случае вступление в НАТО, разрешения на ведение войны в рамках международного права, которое гарантирует нанесение ударов по территории России. А также соответствующее количество оружия – все это логичный процесс. Других предложений нет.

Зеленский с Байденом / Getty Images

Об изменении ядерной доктрины России

С самой ночи неоднократно включали воздушную тревогу из-за ракетных обстрелов России. Сегодня какой-то важный день для Украины с точки зрения международных переговоров? Потому что обычно именно угрозами и шантажом Россия реагирует на важные события.

Россия кошмарит просто потому, что нет адекватного ответа от глобального сообщества. Кстати, это абсолютно правильный рефрен. Вы говорите, что Россия демонстрирует, как она относится к мирным инициативам, кошмаря Киев десятками "Шахедов". Однако когда мы говорим о "мирных инициативах" других стран, то надо сделать вид, что всего этого нет.

То есть украинцев постоянно убивали, но давайте вы удасте, мол, к вам не заходили домой, не забирали ваши дома, что "Шахэды" каждую ночь не прилетают, что ТЭЦ не разрушены, что не было захвата ЗАЭС, что тысячи людей гражданского населения были убиты, что 19 200 детей депортированы. Сделаем, что этого не было и просто начнем с Владимиром Путиным вести себя так, как будто он абсолютно нормальный цивилизованный человек.

Хорошо же сидеть в 5 – 10 тысячах километров и пафосно говорить: "Давайте поговорим о мире". В то же время давайте вы (украинцы – 24 Канал) скажете, что был маленький "пограничный конфликт", в котором были привлечены 5 человек с одной стороны и 10 с другой. То есть вас не убивают массированно каждый день.

Надо будет какие-то медикаменты выдавать, чтобы люди в Украине теряли память, забывали о своих близких, забывали о том, что они покинули свои дома, что 7 миллионов украинцев выехали за границу и тому подобное. Давайте просто на это все закроем глаза и будем с Россией вести мирные переговоры. Они зашли вас убивать, но вроде бы пришли с "миром", они "защищают" какой-то "русский мир", который никому не нужен в других странах.

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Например, вчера было очередное проявление российской истерики – заседание ядерной секции по уточнению ядерной доктрины России. Мы видели выступление Владимира Путина, который откровенно уже говорит о том, что он настолько "мощная" личность, напал на неядерную страну, бросил туда миллион людей, на коленях выпросил еще дополнительные ресурсы у Северной Кореи и Ирана, но не может выиграть эту войну, поэтому будет угрожать ядерным оружием маленькой, по сравнению с Россией, стране. Это откровенная истерика и паника.

Почему? Потому что должны принять два решения. Прежде всего снять все ограничения, которые, на мой взгляд, выглядят варварством. Ведь, если вы прописали правила ведения войны, то это должно быть гарантировано для страны, которая ведет оборонительную войну. Никаких запретов на нанесение ударов по территории России.

Россия привыкла, что она может массово убивать, насиловать на любой территории, но ее территория, мол, неформально неприкосновенна. Они были всегда в этом уверены, однако сегодня понимают, что это все может полететь куда-то и Россия будет гореть. Это вызывает совсем другие социальные настроения.

Владимир Путин осознает, что как только будет масштабировано все, что сегодня происходит в Тверской, Саратовской и других областях России, то люди будут задавать российскому президенту совсем другие вопросы, и тогда бункер на Валдае не поможет.

Мы с вами уже видим совсем другие социальные настроения, поэтому такие панические реакции на то, что сегодня наши партнеры наконец могут где-то приобрести политическую волю и принять окончательное решение – Россия должна обязательно проиграть.

Потому что это уже не об Украине, а о международном праве, которое надо восстановить. Это уже о гарантиях, что любой агрессор в любом случае будет наказан и не через 100 лет, а здесь и сейчас; что преступник не будет сидеть за столом переговоров, а будет на скамье подсудимых; что вообще не может быть такого, что автократическое государство, несмотря на свою ресурсность, может переиграть мир демократии. Это будет хорошим сигналом для других потенциальных или действующих авторитарных и тоталитарных стран.

Безусловно, Владимир Путин это осознает. Несмотря на то, что он является человеком с малым уровнем интеллекта, достаточно ограниченным и иррациональным, но он это интуитивно понимает. Как только окончательно будут сняты все запреты и будет "убито" странное табу о неприкосновенности российских территорий, и там все будет масштабировано, то тогда они будут иметь совсем другую социальную ситуацию.

Единственный путь к концу войны – социальный протест. Впрочем, протест не ценностный, мол, остановите войну. Россиянам нравится вести войны агрессора, когда ты можешь прийти кого-то изнасиловать, а потом пойти к себе домой отдохнуть, потому что ты понимаешь, что твой дом никто не будет атаковать. Россияне будут атаковать свою структуру власти, потому что будут бояться масштабирования войны на своей территории.

Путин заявил об изменении ядерной доктрины / Getty Images

"Решение об ударах вглубь России точно будет"

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 октября должны встретиться в Берлине. Встреча будет сфокусирована на поддержке Украины. Кто-то говорит, что это может быть просто прощальное турне Байдена, а кто-то, что эта четверка может собраться для того, чтобы все же объяснить Шольцу, что нужно давать Taurus и снять ограничения на удары.

Дискуссия о необходимости снятия запретов идет и сегодня. Мне кажется, что это ключевой вопрос, вокруг которого происходят все дискуссии, а не "мирные инициативы", которые хотят продавить, например, Китай и Бразилия. Впрочем, по моему мнению, ключевые обсуждения идут о том, что надо Украине с военной ресурсной точки зрения, а также, надо ли принимать решение о снятии запретов на нанесение ударов по территории России, тем более они могут посмотреть, как это работает.

Безусловно, партнеры оценивают последние заявления России, новые "коричневые линии". Они это все обсуждают, потому что это единственное о чем надо говорить, кроме выборов в Соединенных Штатах и возможность переформатирования отношений между США и Евросоюзом.

Однако ключевая тема, как добавить Украине способности, чтобы довести войну до справедливого финала. Здесь нужны соответствующие решения. Поэтому не стоит ждать, что партнеры будут собираться на "Рамштайн" или еще когда-то – они или примут это решение в ближайшие дни, или не примут вообще. Но вариант, что они не примут это решение вообще – отсутствует, ведь это об унижении.

Когда кто-то из политиков Запада во время предвыборной кампании, разговаривая со своими избирателями, говорит, мол, Украина могла же подписать, например, какие-то соглашения с Россией, то фактически это говорит о том, что Украина могла добровольно капитулировать – стать на колени перед агрессией.

Фактически избирателям тех или иных стран говорят о том, что когда на вас будут нападать, то мы можем взять такую модель поведения, как стать на колени, проиграть войну и не сопротивляться. Мне кажется, что любой избиратель должен задать простой вопрос: "Вы о чем говорите, о том, что когда придут убивать моих детей, я должен с этим смириться и не защищаться?".

Сегодня все концепции о том, что не предоставить возможности Украине довести эту войну до справедливого финала, свидетельствуют о неготовности демократии сопротивляться. Но это невозможно, потому что сегодняшняя юридическая конфигурация, в рамках которой мы живем, гарантирует определенные возможности, неприкосновенности, безопасные пояса.

Если вы не готовы хотя бы что-то сделать для его фундаментальной защиты, то это означает, что завтра надо сесть за стол переговоров, где будут прописаны новые правила, но из-за агрессивных действий, в частности дипломатически-риторические действия России и других стран, которые будут считать себя победителями и которые будут настаивать на том, что мир должен модерироваться в другом формате. А в этом формате должно доминировать право на тотальное насилие, ограничения, концентрационные лагеря, идеологический тоталитаризм и тому подобное.

Надо, чтобы страны демократии решили это для себя. Потому что, если они думают, что эта война где-то в Украине, это же не об этом. Российские дроны или ракеты уже залетают на территорию стран НАТО и не сбиваются, самолеты российских ВВС залетают на воздушные пространства других стран. Это же о тестировании систем.

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Да, сегодня невозможна лобовая атака России на блок НАТО, потому что технологически страна-агрессор, ее ВПК и армия крайне отсталые, но с точки зрения времени, политического давления – этот вопрос абсолютно конкретный. Россия откровенно готовится к перераспределению влияния.

Вкладывая небольшой ресурс в Украину, Запад получит возможность наоборот обновить международное право, сделать его более действенным и получить гарантированное будущее. Мне кажется, что это настолько очевидно и логично. Об этом, кстати, президент Украины сегодня говорит на тех или иных площадках в США – он предлагает логику процесса. Под каждым его словом есть основание, которое основано на анализе. Запад точно не понимает Россию, он был влюблен в нее до момента начала этих войн в 2008, 2014 и 2022 годах.

Можно ли сейчас переформатировать ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Совбез ООН в нынешнем виде является устаревшей организацией, поэтому нужны реформы и обновление состава. Соответствующие заявления мы слышали и от Антониу Гутерреша, и от президента Финляндии Александра Стубба. Обычно об этом говорит Украина, но сейчас начинают говорить и другие страны. Дойдем ли мы до изменений в ООН, или просто будем говорить об этом еще несколько лет?

Все черно-белое – не дойдем ни к каким изменениям, если Россия не проиграет войну. Иллюзия это то, что можно будет что-то изменить, корректировать работу международных институтов. Не только ООН, но и других. Нет, мы этого не сделаем.

Смотрите, даже если возьмем спортивное движение, Международный олимпийский комитет – там говорили же о том, что Россия на государственном уровне использует допинговые программы для того, чтобы иметь другие результаты в спорте. То есть это не спортивное государство. Мы видим до сих пор, что в разных федерациях продолжаются разговоры о том, что надо восстанавливать присутствие России там. Федерации предлагают думать, может, или не может Россия выступать под своими флагами.

Это даже не вопрос войны и мира. Говорится о том, что Россия нарушила все регламенты, обнулила вас (спортивные организации – 24 Канал) полностью путем допинговых государственных программ, но вы до сих пор продолжаете сотрудничать с этой страной. Почему? Потому что она донатит лично и коллегиально, то есть и в организацию, и лично определенным людям.

Переходим к международным институтам. Политические социальные группы в западных элитах по-разному воспринимали Россию. Есть те, кто абсолютно точно понимал, что это за страна, поэтому не сотрудничал с ней. А есть те, кто получали дивиденды от сотрудничества через бизнес; получали гранты; имели дружеские отношения с представителями российской элиты – не только с олигархами, но и с политиками; ходили постоянно на различные вечеринки, которые устраивали россияне и тому подобное.

У них инерционное мышление. Мол, сейчас Россия плохо ведет себя, но можно вернуться к довоенным временам – у некоторых есть эта иллюзия. Не иллюзия какого-то там распределения. Они не думают, что это глобальное влияние на международное право.

Поверьте мне, мы переоцениваем представителей глобальной элиты. Мы думаем, что они – высокоинтеллектуальные люди, которые понимают все последствия, обуславливающие определенные события. Нет, это обычные люди. Безусловно, многие имеют высокие функционалы, но не имеет глубинного понимания – они не понимают к чему это приведет, если война не будет правильно финализирована.

Они не думают о том, что будет полностью сломана система международных отношений, если Россия не проиграет; что тогда будет гораздо больше эскалаций, агрессий, войн в мире, и они будут в опасности. Они не думают об этом, они думают только о том, как бы им вернуться в эти сладкие времена, когда Россия проплачивала все вечеринки.

В этом проблема глобального политического пространства. Когда на Западе есть эта инерционность, а еще добавляется немного страха, потому что ты сидишь где-то далеко и не в войне, мы (Украина – 24 Канал) понимаем все, что происходит в войне. А они думают, мол, это же может быть война. Война уже идет – масштабная, большая. Россия уже использует десятки – сотни тысяч ракет, КАБов, снарядов – все, что у нее есть.

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Если бы не Украина, то война была бы уже масштабирована и на территорию Восточной Европы. Потому что, если бы Россия быстро захватила Украину, то подумала бы якобы она всесильна и может заходили в другие страны. Почему? Потому что "куй железо пока горячо" – россияне бы так думали. И если бы не Украина, которая держит их на Донбассе еще с 2014 года, то была бы совсем другая картинка в Европе.

Но вместо того, чтобы сказать, что они увидели и поняли, что уже 950 дней Россия ведет абсолютно геноцидного типа войну и 950 дней абсолютно невероятного таланта Украины, которая умеет вести войну даже при дефиците ресурса. Это очевидно, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили в безопасности.

На Западе есть свои проблемы: мультикультуральные и мигрантские, они их будут решать. Но Украина должна выиграть эту войну, потому что только тогда будут существовать правила, и только тогда Запад будет понимать, что у них есть еще 10 – 40 лет, пока не появится новый, подобный Владимиру Путину, авторитарий, который захочет переформатировать глобальное пространство. Это же настолько очевидные вещи, это такая простая логика...

Беларусь и Иран бросают Путина?

Александр Лукашенко заявил, мол, надо готовиться к войне, и "дай Бог, чтобы этой войны не было". Похоже, что Лукашенко пытается отделиться от Путина и сказать, что он якобы в этой войне не участвует. В то же время президент Ирана говорит якобы всегда был против агрессии и ничем не помогает России. Это похоже на то, что ближайшие партнеры Путина его бросают. Зато Reuters пишет, что Россия тайно запустила в Китае производство ударных дронов, то есть вместо Беларуси и Ирана теперь Китай?

Китай гораздо больше, чем Россия, поэтому я подождал бы каких-то официальных подтверждений этого. Ведь это нонсенс – давать возможность России получать от Китая военный инструмент. Почему? Потому что это точно обнулит многие китайские программы, которые намного больше, чем интерес поддержать Москву. Китай гораздо глобальнее, поэтому я бы спокойно относился к этой информации. Ее должна проверить разведка. Все, что является тайным – достаточно быстро будет явным.

Теперь относительно Беларуси и Ирана – это иллюзия. Эти страны не являются самостоятельными. По крайней мере, президент Ирана точно не принимает фундаментальные решения о стратегическом сотрудничестве с Россией, которая сегодня абсолютно точно есть. Решение принимает Корпус стражей исламской революции, а президент там достаточно номинальная фигура.

Да, он может делать определенные заявления и они всегда так работают: он делает заявления, после этого на них "ведутся" в Евросоюзе, или США и подписывают какие-то соглашения с Ираном. Это позволяет Ирану получить дополнительные средства, которые направляют на развитие милитарной компоненты своей экономики.

Не надо иллюзий относительно Ирана. Тегеран имеет стратегическое партнерство с Москвой и отдает все, что нужно для ведения войны России. Это инженеры, дроны, есть уже подтвержденные данные разведки о баллистических ракетах малой дальности 100 – 120 километров. Они через Каспийское море были перенаправлены в Россию. Увидим это на поле боя, тогда будем с вами обсуждать, насколько Иран миролюбивая страна.

Иран, так же как и Россия, может существовать только в состоянии эскалации, поэтому и на Ближнем Востоке постоянные проблемы. Иран донор постоянных атак по Израилю. Нет других стран, которые были бы заинтересованы в том, чтобы Ближний Восток постоянно был в состоянии войны. Есть еще ХАМАС или "Хезболла", которых, как оказалось, поддерживали под видом гуманитарной помощи.

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Но это уже стала практика многих международных институтов. Они (террористы – 24 Канал) берут донорские деньги, и говорят, что надо поддержать детей, страдающих в зоне ведения боевых действий. А на самом деле это инфраструктура террористических организаций. Надо более подробно в этом разбираться и тогда будет очевидно.

Иран – это страна, которая абсолютно точно заинтересована в том, чтобы Россия не проиграла. Там будут делать все необходимое для того, чтобы страна-агрессор или получила паузу, или мягкую капитуляцию Украины. Тогда Иран будет вести себя еще более вызывающе, ведь Россия будет инвестировать гораздо больше денег в эту страну. Это будет не только стратегическое партнерство, а такой альянс, который будет угрожать миру в мире.

По Беларуси – Лукашенко, безусловно, не является субъектом политического процесса. Это VIP-пропагандист, его заявления сегодня одни, через два часа будут другие. Он не отслеживает, что говорит через час, то есть он будет говорить разные вещи, они всегда будут конфликтовать друг с другом.

Но давайте объективно – все решения, которые касаются Беларуси, пока принимаются не там. К сожалению, не в Минске, а в Москве. Силовые вертикали Беларуси контролирует Россия. Поэтому Лукашенко может говорить, может не говорить, но надо оценивать по действиям, а не по заявлениям.

А мы с вами видим конкретную поддержку России одной и другой странами. Подытоживая, война должна справедливо финализироваться, Россия должна проиграть. Тогда будут юридические оценки всем другим соучастникам и можно будет ставить те или иные вопросы.