Эксклюзивное интервью с секретарем СНБО Даниловым: онлайн-трансляция

Алексей Данилов превратил Совет нацбезопасности Украины из органа, куда отправляли в почетную отставку сбитых летчиков – на штаб, где принимают быстрые и радикальные решения. Ими Офис Президента пытается обуздать олигархов, криминалитет и агентов Кремля.

По словам экспертов, СНБО заменяет или подменяет суды, правоохранительную систему, парламент и правительство. Действительно ли это так – в эксклюзивном интервью "Первые лица" на 24 канале будет объяснять сам Алексей Данилов.

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Пятничный "сериал" Совета нацбезопасности, очевидно, нравится большинству из зрителей. Ведь он удовлетворяет общественный запрос на скорейшее восстановление справедливости.

Несмотря на это, украинцы не видят, что происходит за кадром и какие последствия имеют те решения, которые принимает СНБО. Поэтому отношение к координационному органу и в частности к его секретарю Данилову, у граждан разное.

Премьера интервью состоится сегодня, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет просмотреть в ютубе.

Онлайн-трансляция интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

Коротко о решении СНБО: что известно