Трамп говорил о Путине, выборах и войне: главное из его интервью Илону Маску
Дональд Трамп дал интервью Илону Маску. Кандидат на пост президента США от республиканцев говорил не только о внутренних проблемах, но и о войне России против Украины.
Интервью проходило в соцсети X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Правда, трансляция началась на 40 минут позже запланированного времени из-за DDOS-атаки. Маск заявил, что атака была масштабной. В итоге разговор начался в 03:42 13 августа по киевскому времени. Он получился довольно комплиментарным и пропагандистским. Также Илон Маск открыто сказал, что поддерживает кандидатуру Трампа.
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Во время разговора с Трампом Илон Маск предложил себя на пост в администрации. Миллиардер заявил, что может помочь "сдерживать государственные расходы". Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении, Трамп ответил, что вовлеченность Маска была бы для него приятной, потому что он является "замечательным экономистом". Он сказал, что если станет президентом, то начнет говорить с Путиным. Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим, По словам Трампа, Путин напал в Украину, потому что Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО. Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом, Республиканец также уверяет, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому использует "очень молодых, или очень старых". Трамп раскритиковал свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис и президента Джо Байден, назвав их "некомпетентными" и "дефективными". И, кстати, у них есть еще пять месяцев, когда они могут что-то сделать, но они ничего не сделают. Это все болтовня, она (Камала) некомпетентна и он некомпетентен и, честно говоря, я думаю, что она более некомпетентна, чем он, Он также назвал Байдена "худшим президентом в истории", потому что при его каденции произошло полномасштабное вторжение России в Украину, ХАМАС напал на Израиль, а страну всколыхнула инфляция. Кроме этого, он обвинил Байдена в наплыве нелегальных мигрантов в Штаты, многие из которых якобы являются террористами. Первый вопрос Маска касался покушения на Трампа 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он рассказал, что сразу понял, что в него попала пуля. По его словам, он легко отделался, потому что смотрел в направлении стрелка, и поэтому "пуля попала под углом, который был гораздо менее разрушительным". Трамп также заявил, что после этого случая стал более верующим: "я верующий человек, теперь я более верующий".
Маск предложил Трампу себя на пост в администрации
– сказал Маск,
Трамп хочет поладить с Путиным
– заявил Трамп.
Трамп обвинил Байдена в войне в Украине
– сказал Трамп.
Трамп назвал Байдена и Харрис некомпетентными
– сказал Трамп.
О недавнем покушении
Во время разговора с Трампом Илон Маск предложил себя на пост в администрации.
Миллиардер заявил, что может помочь "сдерживать государственные расходы".
Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении,
Трамп ответил, что вовлеченность Маска была бы для него приятной, потому что он является "замечательным экономистом".
Он сказал, что если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.
Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим,
По словам Трампа, Путин напал в Украину, потому что Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО.
Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом,
Республиканец также уверяет, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому использует "очень молодых, или очень старых".
Трамп раскритиковал свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис и президента Джо Байден, назвав их "некомпетентными" и "дефективными".
И, кстати, у них есть еще пять месяцев, когда они могут что-то сделать, но они ничего не сделают. Это все болтовня, она (Камала) некомпетентна и он некомпетентен и, честно говоря, я думаю, что она более некомпетентна, чем он,
Он также назвал Байдена "худшим президентом в истории", потому что при его каденции произошло полномасштабное вторжение России в Украину, ХАМАС напал на Израиль, а страну всколыхнула инфляция.
Кроме этого, он обвинил Байдена в наплыве нелегальных мигрантов в Штаты, многие из которых якобы являются террористами.
Первый вопрос Маска касался покушения на Трампа 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он рассказал, что сразу понял, что в него попала пуля.
По его словам, он легко отделался, потому что смотрел в направлении стрелка, и поэтому "пуля попала под углом, который был гораздо менее разрушительным".
Трамп также заявил, что после этого случая стал более верующим: "я верующий человек, теперь я более верующий".