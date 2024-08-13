Трамп говорил о Путине, выборах и войне: главное из его интервью Илону Маску

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску. Кандидат на пост президента США от республиканцев говорил не только о внутренних проблемах, но и о войне России против Украины.

Интервью проходило в соцсети X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Правда, трансляция началась на 40 минут позже запланированного времени из-за DDOS-атаки. Маск заявил, что атака была масштабной. В итоге разговор начался в 03:42 13 августа по киевскому времени. Он получился довольно комплиментарным и пропагандистским. Также Илон Маск открыто сказал, что поддерживает кандидатуру Трампа.

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