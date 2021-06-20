Скандальные довыборы, отношения с Зеленским и драка с Кивой: эксклюзивное интервью с Вирастюком

Эпопея с довыборами в Верховную Раду на 87 округе Ивано-Франковской области, которая длилась более 2 месяцев, наконец закончилась. Василий Вирастюк, победитель этой гонки, принес присягу под куполом Верховной Рады.

В своем первом телевизионном интервью 24 каналу Василий Вирастюк, как народный депутат от фракции "Слуга народа", рассказал об амбициях в парламенте, подсчете голосов на 87 округе и отношениях с Владимиром Зеленским.

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О Совете нацбезопасности и обороны

Так уж случилось, что традиционно почти каждую пятницу проходит СНБО. 18 июня – не исключение. СНБО поддержала санкции, направленные на кибербезопасность страны, продолжила трехлетние персональные санкции, которые приняли еще в 2018 году. И изюминка – санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. К вам вопрос, как к бывшему актеру – следите ли вы за этим "сериалом" СНБО?

Начну с того, что не все так плохо, как говорит наша оппозиция. Государство и правительство таки делают, СНБО вносит и показывает нам свою работу. И это уже хорошо.

Вносит, делает – хорошо. Но иногда кажется, что СНБО взяла на себя все функции – народных депутатов, Министерства внутренних дел и всех, у кого были полномочия и кто ничего не делал. Как к этому относитесь?

Мне бы очень хотелось, учитывая тот путь, который прошла моя команда и я во время выборов и подсчета голосов, чтобы суды работали гораздо лучше, чем в этом процессе. Поэтому, если СНБО на себя перетягивает и имеет такие полномочия, то ничего плохого в этом не вижу. Я знаю, что за это оппозиция и критикует, пожалуй, но это не так плохо.

О выборах на 87 округе

Почему вы так недовольны судами? Ведь Верховный Суд, несмотря на то, что наблюдатели от общественных организаций зарегистрировали немало нарушения на 87 округе, где вы победили, отдал вам победу, а не назначил перевыборы.

Если изучать наше дело, а я думаю, что вы ее не знаете в совершенстве, как мы знаем изнутри – все совершенные правонарушения были зафиксированы именно нашей стороной и нашими юристами, адвокатами, наблюдателями. Напомню, что во время выборов было много фальсификаций. И именно на этом делала акцент наша сторона. Поэтому и были странные решения некоторых соседей, и поэтому так долго затянулось рассмотрение и вынесение решения о победителе выборов.

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео 24 канала

Против вашего соперника участвовали двойники на выборах, за них часть избирателей отдала свои голоса. Затем при подсчете 250 бюллетеней, отданных за вашего соперника, куда-то исчезли.

Вот как раз куда-то исчезли и откуда-то появилось это заявление. Потому что этот факт не был зафиксирован, это просто сказали представители стороны оппонента. Напомню, что в отличие от нас, где все правонарушения со стороны нашего оппонента были зафиксированы, этот факт был просто объявлен. Я помню этот момент, когда мы пришли в ОИК (Окружная избирательная комиссия – 24 канал) и они начали поднимать шум вокруг этого. Но на самом деле такого факта нет. Были только свидетельством фотографии на мобильном телефоне, насколько я помню. И где они? Почему они не были представлены в суде.

Там была проблема в том, что в протоколах с участковых комиссий стояла одна цифра. А когда начали перечислять в ОИК количество бюллетеней, то получилось, что за вашего конкурента она меньше на 250 голосов. Вы же опытный спортсмен. Как оно побеждать соперника, когда играет происходит не совсем по-честному?

Да, конечно, я, как спортсмен, знаю, как играть по-честному. Потому что всегда привык играть по честным и понятным правилам. А касательно недостатка тех голосов, о которых вы говорите – нужно было пересмотреть те прямые эфиры, которые делали некоторые агентства. Их много. Я думаю, если зайти на сайт по крайней мере ОИК, это все можно посмотреть.

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Я вам могу рассказать один такой факт, когда двое членов комиссии пытались обмануть всех остальных, посчитав одну цифру, а сказав – другую. И эта разница была в 100 голосов. Если говорить, что не хватало в некоторых папках голосов за моего оппонента, как говорят, то не хватало, потому что их не успели бросить в стенах или под стенами ОИК. Или не успели бросить, указав уже в протоколы с мокрыми печатями одну цифру. Просто не смогли этого сделать, потому что наши наблюдатели работали слишком хорошо, как не надеялись наши оппоненты.



Василий Вирастюк: "Я как спортсмен знаю, как играть по-честному" / Фото 24 канала

Кстати, прямые эфиры вел ваш коллега Николай Тищенко. Вопрос в том, зачем он туда приехал. Не Национальная полиция, не МВД, а не Центральная избирательная комиссия, а приехал народный депутат, которого избрали мажоритарником совсем по-другому округу. Что произошло?

Нужно смотреть нашу эту все историю с самого начала. Вы упомянули о правоохранительных органах. Хочу напомнить, что во время подсчета голосов, когда ситуация была критической и ожесточенной, когда под стены стороной господина оппонента, не буду называть фамилию, чтобы не рекламировать...

Его фамилия – Шевченко. Это человек, приближенный к олигарху Коломойскому.

Хорошо, что вы знаете, о ком я говорю. Было подтянуто около 300 человек спортивной внешности. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. И еще, по некоторым подсчетам, по дворам Надворной стояли автобусы с номерами различных областей и почти 400 бойцов ожидали. Поэтому ситуация просто выходила из-под контроля. Полиция не была на нашей стороне. В процессе этого подсчета голосов сняли начальника областной Национальной полиции.

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О драке Тищенко и Кивы

17 июня ваш соратник по фракции Николай Тищенко почти подрался с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Получилось у него так себе. Кива там, можно сказать, одолел. Может, вас приняли во фракцию, чтобы вы были "кулаками"?

С какой стороны вы смотрели на эту схватку? На самом деле, если мы уже говорим об этом и о победе господина Кивы, то я бы так не сказал. Потому что, как по мне, а я в детстве занимался борьбой и насколько знаю, господин Тищенко занимался самбо или дзюдо, поэтому он хорошо прошел в пояс господину Кивы и сумел вытолкнуть его.

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Вас там не было видно.

Да, меня не было там видно. Я уже фактически был в этом коридорчике между креслами. Но мои коллеги из фракции и из нашей группы меня просто сдержали и попросили туда не вмешиваться и не бежать. Хотя первое желание такое было. Если вы смотрели телеэфир, могли бы увидеть, что депутаты из фракции "За майбутнє" начали скандировать: "Вирастюк, Вирастюк". Они хотели на самом деле, чтобы я выбежал туда. Они хотели, чтобы я подтвердил то реноме, на которое все надеялись. Что спортсмены – это люди, которые не могут сдерживать своих эмоций. Но получилось все наоборот.

Потураев потом извинился за свои слова...

Это очень хорошо, что он извинился. И вообще я бы хотел сказать, по моему мнению, нельзя допускать таких высказываний с любой стороны. Более того, с трибуны Верховной Рады.



Василий Вирастюк рассказал о драке Тищенко и Кивы / Фото 24 канала

Об отношениях с президентом Зеленским

Возвращаясь к выборам, разрыв между 1 и 2 местом у вас с Шевченко был менее 1%.

Нужно сказать, что там был небольшой отрыв еще и у господина Шевченко от господина Кошулинского. Если принимать во внимание, что снесли всего 6 участков, а их было немало. Если я не ошибаюсь – 117. Я думаю, если бы перечислить все остальные участки, где были махинации со стороны наших оппонентов, то, возможно, господин Шевченко оказался бы на третьем месте. Это мое предположение.

О том, как пытался обойти соперника господин Шевченко – это уже понятно. Вопрос в том, как пытались его обойти вы. Я помню ваше общение с президентом, когда вы были в Надвирнянской центральной районной больнице и отчитывались о коронавирусе. Это было за 3 дня до выборов. По моему мнению, это был такой админресурс. Президент конкретно показал, кого он поддерживает. И это была совсем нечестная игра.

На самом деле я не отчитывался господину президенту о ситуации с коронавирусом в области или в округе. Все, что он меня спросил – это мое мнение. И несмотря на то, что мы с головой Надвирнянской ОТО посещали больницы неоднократно, я был в курсе этой ситуации. Кроме того, на этой онлайн-конференции присутствовал председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. Поэтому я не был сам и президент не общался только со мной. Если пересмотреть эфир, я думаю, я там был где-то 10%. Остальное время доклад звучал или из уст господина председателя ОТО, или главы ОГА.



Вирастюк: "Я с господином президентом встречаюсь не только по вопросам предложения стать кандидатом" / Фото ОП

Это вам президент Зеленский предложил баллотироваться в народные депутаты?

Во время нашего разговора было такое, что: "Да, есть возможность. И не рассматриваешь ли ты ее, или никогда не рассматривал?".

Как вы встретились вообще, при каких обстоятельствах это произошло?

Я с господином президентом встречаюсь не только по вопросам предложения стать кандидатом, но и по спортивным вопросам. Кроме того, у нас еще есть ветеранские проекты, из которых мы тоже встречаемся. Так, во время одной из бесед было упомянуто о том, что сейчас происходят довыборы на 87 округе, родном для меня. Честно скажу, тогда я не был готов стать кандидатом. Я сказал президенту: "Владимир Александрович, на самом деле мне есть чем заниматься. И если я себя представлю депутатом, то понимаю, что можно сделать нечто большее, чем могу сейчас".

Именно в тот момент мы уже несколько лет работали с ветеранами и занимались спортивной реабилитацией. И уже у нас была такая мысль, которую я сразу донес на этой встрече. Услышал от президента дельные отзывы, желание от государства и главы делать это – создавать реабилитационные центры. И с той мыслью я поехал домой. Я ответа ни одного не дал, мысль об этом уже появилась потом.

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Вы в интервью в 2018 году говорили, что вас уже звали в политику. Тогда вы отказали. Кто звал?

Меня на самом деле звали и были рады видеть в своем списке. Даже однажды предлагали первую пятерку. Конечно, я не хочу об этом говорить. Пожалуй, это не совсем правильно. Но да, это были такие политические силы, которым я не совсем импонирую, или не импонировал на тот момент. Хотя они сейчас фактически не активны.

О реабилитационных центрах для ветеранов

Касательно вашей предвыборной программы – создать сеть реабилитационных центров для ветеранов по всей стране. По моему мнению, эта задача министра ветеранов. Есть ли у вас такие амбиции, или вы просто будете ему помогать?

Я думаю, что задача министра – заниматься непосредственно проблемами и социальными потребностями ветеранов.

Но вы об этом тоже заявляете.

Да, но я говорю именно о спортивной реабилитации. Мы не влезаем в медицину. Мы говорим о создании реабилитационных центров. Да, мы сотрудничаем с Министерством ветеранов, но не думаю, что это прямая задача Минвета.

Вы сами писали свою предвыборную программу, или вам ее составили политтехнологи?

Конечно, я советовался.

Можете вспомнить хотя бы несколько пунктов из вашей предвыборной программы, кроме создания реабилитационных центров.

Один из них уже назвали. Второй – это экология наших Карпат. Восстановление нормальной работы наших лесхозов, запрет незаконной вырубки лесов.

Журналисты-расследователи с Bihus.Info выкладывали куски переговоров Медведчука с боевиками, помощниками Путина. И мы услышали о том, происходили обмены наших пленных из тех территорий. Понятно, что вопрос реабилитационных центров нужен. Но что нужно создавать – центры для реабилитации ветеранов АТО и ООС, или все же надо научиться нам жить с теми, кто оттуда вернулся?

Для начала общине нужно это принять и дать понять нашим гражданам. По крайней мере то, что делаем мы – тренерский состав проекта. Мы даем четкое понимание, что ветераны нам нужны. Мы ими занимаемся, они – нужные люди. Кроме того, мы их мотивируем.

Если говорить о создании реабилитационных центров и что нужно сделать до того, то все следует делать постепенно. И, возможно, мы с вами придем к выбора комитета, в который я собираюсь пойти. Хотя сначала было другое мнение. Создание реабилитационного центра – это конечный результат. Именно реабилитация ветеранов через физическую культуру и спорт, их интерес, возвращение в социум, мотивация.



Василий Вирастюк: "Создание реабилитационного центра – это конечный результат" / Фото 24 канала

То, что мы наблюдаем у наших ветеранов, главной проблемой является постравматичное стрессовое расстройство. Когда человеку ничего не нужно, он ни в чем не заинтересован. И есть много таких случаев, когда ветераны сидят дома и "кошмарят" свою семью, соседей и держат в страхе людей, проживающих поблизости.

Нужно создавать отрасль спортивной реабилитации. Перед тем нужно зарегистрировать и создавать сеть спорта ветеранов – федерации ветеранов. Изначально Министерство ветеранов уже для этого сделало шаги. Они подготовили такой законопроект, и уже его подавали к рассмотрению в комитеты – это создание федерации ветеранов. То есть создание спортивного направления, которого у нас не существует. Не существует комплексных центров спортивной реабилитации, поэтому все надо делать постепенно.

Тогда, наверное, мы возвращаемся к моему выбору комитета. Потому что, когда я шел в Раду, я думал, что мой комитет – социальная политика и защита прав ветеранов. Но, когда я уже пришел в сессионный зал, попал в хорошее окружение. Есть люди, которые занимаются этим – есть Анатолий Остапенко, который входит в комитет соцполитики и защиты ветеранов. Пообщались с ними, еще несколькими депутатами и я понял, это немного не то. Потому что там все-таки (комитет – 24 канал) социального направления – социальные пакеты, жилье, льготы.

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Поэтому коллеги посоветовали пойти в комитет здоровья нации, который возглавляет господин Михаил Радуцкий. Поэтому, скорее всего, я иду туда. Мы уже говорили на эту тему с господином Михаилом. Возможно, создать в этом комитете подкомитет и так его и назвать – подкомитет спортивно-оздоровительной реабилитации. И уже там заниматься, развивать, возможно, поощрить ветеранов, находящихся в Верховной Раде и, возможно, даже в других фракциях и работать в одном направлении.

Как вы думаете, возможно, у Ильи Кивы тоже посттравматическое расстройство? Может, ему тоже нужна реабилитация?

Я по крайней мере не психолог, поэтому утверждать не могу. Бывает люди просто не могут сдержать эмоции. Бывает посттравматическое стрессовое расстройство, почему бы и нет. Более того, если вспоминать историю господина Кивы. Он является участником АТО и имеет удостоверение УБД (участник боевых действий – 24 канал). Но я утверждать и наговаривать на господина Киву не буду. Тем более я Илью знаю лично, знаю не один год. Поэтому все может быть, но это не факт. Бывают люди холерики просто.

О планах по спорту, доходах и присяге под крики "Ганьба" читайте во второй части интервью с Василием Вирастюком уже скоро на сайте 24 канала. Не пропустите!