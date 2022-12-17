Не надо делить на два, – политолог о главных месседжах нашумевшего интервью Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью влиятельному британскому изданию The Economist. Он красиво закинул несколько важных политических месседжей к международным партнерам, на которые уже отреагировали.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Залужный действительно коммуницировал с международной аудиторией. Но не нужно "делить содержимое интервью на два". Угроза повторного наступления из Белоруссии действительно существует. Надо это осознавать.

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Давайте не делить все, что он сказал, на два. А что – атака на Киев нереальная? Мы уже все выиграли? Угроза никуда не исчезла. Идет 9 месяц полномасштабной войны. И угроза до сих пор есть,

– отметил Давидюк.

Залужный закинул важные политические месседжи

Как отметил Давыдюк, действительно ощущалось, что в этом интервью Залужный общался с Западом. Он "отправил" около 5 – 6 политических месседжей по танкам, реактивным системам залпового огня, другого оружия, возвращению к границам 1991 года, потенциальному наступлению на Мелитополь и т.д.

Это интервью демонстрирует, что современная украинская армия воюет прежде всего головой. Этим ВСУ существенно отличаются от российских оккупантов и "держиморд", которые до сих пор забрасывают все телами.

У нас топовое поколение военных – мировой уровень. Когда человек сражается интеллектом. Когда каждая инвестируемая гривна приносит максимальную пользу государству. Не так, как россияне. Пустили ракеты на 600 миллионов и почти ничего не добились. Да, местами будут блекауты 2 – 3 дня. Но энергетики работают и все возвращают,

– подчеркнул Давыдюк.

Какие важные месседжи Залужный дал в своем интервью – рассказал Давыдюк: смотрите видео

Отлично, что этот материал вышел именно во влиятельном The Economist. Большинство топовых руководителей крупных компаний регулярно читают это издание, чтобы ориентироваться в ситуации в мире. Очевидно, что этот материал увидели и дальше обсуждали на других западных телеканалах, изданиях и т.д.

Кроме того, Соединенные Штаты уже отреагировали на этот материал. В Пентагоне коротко отреагировали, что пока не видят угрозы повторного наступления на Киев. Однако подчеркнули, что и дальше будут предоставлять оружие.

Залужному и Зеленскому четко ответили на месседж. Они услышали. Они понимают что нужно. Месседж принят,

– заметил Давыдюк.

Основные тезисы из интервью Валерия Залужного: коротко