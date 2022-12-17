Не надо делить на два, – политолог о главных месседжах нашумевшего интервью Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью влиятельному британскому изданию The Economist. Он красиво закинул несколько важных политических месседжей к международным партнерам, на которые уже отреагировали.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Залужный действительно коммуницировал с международной аудиторией. Но не нужно "делить содержимое интервью на два". Угроза повторного наступления из Белоруссии действительно существует. Надо это осознавать.
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Давайте не делить все, что он сказал, на два. А что – атака на Киев нереальная? Мы уже все выиграли? Угроза никуда не исчезла. Идет 9 месяц полномасштабной войны. И угроза до сих пор есть,
– отметил Давидюк.
Залужный закинул важные политические месседжи
Как отметил Давыдюк, действительно ощущалось, что в этом интервью Залужный общался с Западом. Он "отправил" около 5 – 6 политических месседжей по танкам, реактивным системам залпового огня, другого оружия, возвращению к границам 1991 года, потенциальному наступлению на Мелитополь и т.д.
Это интервью демонстрирует, что современная украинская армия воюет прежде всего головой. Этим ВСУ существенно отличаются от российских оккупантов и "держиморд", которые до сих пор забрасывают все телами.
У нас топовое поколение военных – мировой уровень. Когда человек сражается интеллектом. Когда каждая инвестируемая гривна приносит максимальную пользу государству. Не так, как россияне. Пустили ракеты на 600 миллионов и почти ничего не добились. Да, местами будут блекауты 2 – 3 дня. Но энергетики работают и все возвращают,
– подчеркнул Давыдюк.
Какие важные месседжи Залужный дал в своем интервью – рассказал Давыдюк: смотрите видео
Отлично, что этот материал вышел именно во влиятельном The Economist. Большинство топовых руководителей крупных компаний регулярно читают это издание, чтобы ориентироваться в ситуации в мире. Очевидно, что этот материал увидели и дальше обсуждали на других западных телеканалах, изданиях и т.д.
Кроме того, Соединенные Штаты уже отреагировали на этот материал. В Пентагоне коротко отреагировали, что пока не видят угрозы повторного наступления на Киев. Однако подчеркнули, что и дальше будут предоставлять оружие.
Залужному и Зеленскому четко ответили на месседж. Они услышали. Они понимают что нужно. Месседж принят,
– заметил Давыдюк.
Основные тезисы из интервью Валерия Залужного: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist о войне в Украине. Он подчеркнул, что знает, как победить Россию и вернуться на позиции по состоянию на 23 февраля.
- Он отметил, что сейчас в Украине недостаточно ресурсов для проведения больших наступательных операций. ВСУ смогут выйти на границы по состоянию на 23 февраля, когда получат около 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц.
- Несмотря на это, он анонсировал, что командование уже разрабатывает масштабную операцию, которая "на подходе"
- Также Залужный отметил, что Россия готовит около 200 тысяч военных, которых могут кинуть на повторное наступление на Киев.