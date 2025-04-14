С убийцами не надо ввести бизнес: главные тезисы из интервью Зеленского для CBS

Президент Украины пообщался с журналистом CBS News Скоттом Пелли. Он говорил о войне в Украине, России, потерях на поле боя и в тылу, отношениях с США.

Разговор длился около часа. О деталях интервью Владимира Зеленского для CBS News, рассказывает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский в интервью