С убийцами не надо ввести бизнес: главные тезисы из интервью Зеленского для CBS
- Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту CBS News Скотту Пелли.
- Они обсудили войну в Украине, Россию, потери, отношения с США.
Президент Украины пообщался с журналистом CBS News Скоттом Пелли. Он говорил о войне в Украине, России, потерях на поле боя и в тылу, отношениях с США.
Разговор длился около часа. О деталях интервью Владимира Зеленского для CBS News, рассказывает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский в интервью
Зеленский отметил, что северокорейцы уже воюют против Украины. Также два дня назад в плен попали китайские военные. Еще сотни китайцев находятся на территории Украины. Иран, Северная Корея, Китай. Три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие или будет привлечено больше войск этих стран, если эту войну не остановить, Мы готовили прагматическую, как это любят говорить американцы, но для меня важно, что партнерскую встречу, и все. А получилось, как получилось. Вы все видели. Не знаю, мне кажется, что в Америке есть люди, которые на нашей стороне, а есть, к сожалению, те, которые хотят строить отношения с россиянами, На данный момент Европа дала примерно столько же денег, сколько дали США, Зеленский заявил, что Украина готова купить пакет обороны у США. Европейские партнеры готовы финансировать его. У нас нет систем противовоздушной обороны. У нас недостаточно этих систем... Я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность такая была на саммите в НАТО в Вашингтоне... Мы так и не получили те дополнительные системы... Вопрос не в деньгах, и некоторые европейские партнеры готовы помогать финансово... Но США говорят, что сегодня нет возможности, но в это время они передают такие системы, например, Израилю, Я считаю что он (Путин – 24 Канал) живет в другом мире, абсолютно в своем мире, в котором ему комфортно... И чем дольше он в нем, тем он больше привык к этому комфорту... Я не считаю, что с убийцами надо вести бизнес... Сначала надо Путина поставить на место, а потом с ним иметь те или иные экономические отношения, Зеленский отметил, что Путин не может ставить любые условия Украине, а мы не можем ставить их россиянам. Хотя у нас много условий к ним, потому что они пришли с войной на нашу землю, и они убивают нас здесь у нас дома. Но мы согласились, это компромисс... Давайте перейдем к дипломатии, Полное прекращение огня может дать возможность перейти к дипломатическому урегулированию войны, но Путин этого не хочет, замечает украинский президент. Иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неопределенность партнеров. Наша цель абсолютно такая же прозрачная и понятная. Мы знаем, кто Путин. Мы ему не доверяем. Мы боремся за себя за свои права свободы... Я считаю, что неопределенность иногда хуже чем понятный сильный враг и хорошие, а партнеры, на кого ты рассчитываешь, стопроцентно рассчитываешь, их может быть не 100, не 200, не 300. Их может быть несколько, но ты знаешь, кто прикрывает тебе спину, С начала полномасштабного вторжения российские войска около 1 700 раз атаковали школы и 780 раз – медицинские учреждения. По словам Зеленского, вследствие ежедневных ударов войск России по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них – более 600 детей. В то же время количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч. Наш народ платит самую высокую цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали (жизнь - 24 Канал) наших людей, Если мы не будем твердо стоять, он (Путин – 24 Канал) будет продвигаться дальше, Также Зеленский обратил внимание, что это "не просто пустые спекуляции; угроза реальная". Президент Украины отметил, что Путин потратил более триллиона долларов на войны против нашей страны. В России заводы работают на 100% и производят столько же оружия, сколько во всей Европе. Если ему удастся нас разбить, если от нас отвернутся партнеры... Вы знаете, что такое удержать такую страну, как мы? Он увеличит свою армию вдвое, как потом он ее будет кормить, как он будет кормить своего солдата, своих генералов, которые все зарабатывают огромные деньги на этой войне с этих заводов? Ему придется продолжать войну, и он будет это делать, Также он отметил опасность от России для всего мира. Цель путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Это может перерасти в мировую войну, Он добавил, что в таком случае "не будет безопасного места, не будет безопасного места для никого". Прежде чем обсуждать форматы переговоров – приезжайте, увидите гражданских, воинов, больницы, церкви. Это не будет театр с актерами на улицах... Езжайте куда хотите, в любой обстрелянный город, Россияне забрали наши территории. Мы не признаем оккупированные земли Россией, мы их вернем. Когда и как – не могу сказать, Он отметил, что возвращение оккупированных земель – это большая историческая сложность и исторический вызов. Зеленский отметил свою уверенность, что война закончится. Но для нас важно, чтобы она закончилась справедливым миром. Для того, чтобы мир был справедливым, нам нужна поддержка Америки, поддержка других партнеров и чтобы у них не было неопределенности и не было прощений Путину, Зеленский отметил, что Дональд Трамп должен быть на стороне Украины. Я считаю неправильным, что Америка хочет быть "где-то посередине", Президент также отметил, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и верить, что Россия не агрессор? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США. Нельзя верить Путину – я говорил об этом Трампу много раз, Владимир Зеленский считает, что Украина без США будет нести на войне много человеческих и территориальных потерь. Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель – как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь – это факт. Поэтому все-таки я бы не хотел рассматривать такой вариант (без поддержки США – 24 Канал). Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Тем или иным путем мы закончим эту войну. Мы закончим и сделаем все, чтобы мир был справедлив для нас. Нет другого выхода и не может быть по-другому,
Россия привлекла к войне в Украине уже 3 страны
– подчеркнул украинский президент.
– Зеленский о встрече с Трампом в Овальном кабинете.
– сообщил Зеленский.
Европа готова купить пакет обороны у США для Украины
– отметил президент.
Путина надо поставить на место
– Зеленский.
– добавил президент.
– сказал Зеленский.
Зеленский рассказал о потерях Украины
– сказал президент.
Угроза от Путина реальна
– сказал президент Украины.
Цель Путина – возродить Российскую империю
– отметил Зеленский.
– сказал президент.
– подчеркнул Зеленский.
Об оккупированных территориях
– сказал президент Украины.
– сказал Зеленский.
Путину верить нельзя
– сказал он.
– добавил Зеленский.
Зеленский высказался о помощи США
– сказал он.
Зеленский отметил, что северокорейцы уже воюют против Украины. Также два дня назад в плен попали китайские военные.
Еще сотни китайцев находятся на территории Украины.
Иран, Северная Корея, Китай. Три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие или будет привлечено больше войск этих стран, если эту войну не остановить,
Мы готовили прагматическую, как это любят говорить американцы, но для меня важно, что партнерскую встречу, и все. А получилось, как получилось. Вы все видели. Не знаю, мне кажется, что в Америке есть люди, которые на нашей стороне, а есть, к сожалению, те, которые хотят строить отношения с россиянами,
На данный момент Европа дала примерно столько же денег, сколько дали США,
Зеленский заявил, что Украина готова купить пакет обороны у США.
Европейские партнеры готовы финансировать его.
У нас нет систем противовоздушной обороны. У нас недостаточно этих систем... Я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность такая была на саммите в НАТО в Вашингтоне... Мы так и не получили те дополнительные системы... Вопрос не в деньгах, и некоторые европейские партнеры готовы помогать финансово... Но США говорят, что сегодня нет возможности, но в это время они передают такие системы, например, Израилю,
Я считаю что он (Путин – 24 Канал) живет в другом мире, абсолютно в своем мире, в котором ему комфортно... И чем дольше он в нем, тем он больше привык к этому комфорту... Я не считаю, что с убийцами надо вести бизнес... Сначала надо Путина поставить на место, а потом с ним иметь те или иные экономические отношения,
Зеленский отметил, что Путин не может ставить любые условия Украине, а мы не можем ставить их россиянам.
Хотя у нас много условий к ним, потому что они пришли с войной на нашу землю, и они убивают нас здесь у нас дома. Но мы согласились, это компромисс... Давайте перейдем к дипломатии,
Полное прекращение огня может дать возможность перейти к дипломатическому урегулированию войны, но Путин этого не хочет, замечает украинский президент.
Иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неопределенность партнеров. Наша цель абсолютно такая же прозрачная и понятная. Мы знаем, кто Путин. Мы ему не доверяем. Мы боремся за себя за свои права свободы... Я считаю, что неопределенность иногда хуже чем понятный сильный враг и хорошие, а партнеры, на кого ты рассчитываешь, стопроцентно рассчитываешь, их может быть не 100, не 200, не 300. Их может быть несколько, но ты знаешь, кто прикрывает тебе спину,
С начала полномасштабного вторжения российские войска около 1 700 раз атаковали школы и 780 раз – медицинские учреждения.
По словам Зеленского, вследствие ежедневных ударов войск России по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них – более 600 детей.
В то же время количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.
Наш народ платит самую высокую цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали (жизнь - 24 Канал) наших людей,
Если мы не будем твердо стоять, он (Путин – 24 Канал) будет продвигаться дальше,
Также Зеленский обратил внимание, что это "не просто пустые спекуляции; угроза реальная".
Президент Украины отметил, что Путин потратил более триллиона долларов на войны против нашей страны.
В России заводы работают на 100% и производят столько же оружия, сколько во всей Европе.
Если ему удастся нас разбить, если от нас отвернутся партнеры... Вы знаете, что такое удержать такую страну, как мы? Он увеличит свою армию вдвое, как потом он ее будет кормить, как он будет кормить своего солдата, своих генералов, которые все зарабатывают огромные деньги на этой войне с этих заводов? Ему придется продолжать войну, и он будет это делать,
Также он отметил опасность от России для всего мира.
Цель путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Это может перерасти в мировую войну,
Он добавил, что в таком случае "не будет безопасного места, не будет безопасного места для никого".
Прежде чем обсуждать форматы переговоров – приезжайте, увидите гражданских, воинов, больницы, церкви. Это не будет театр с актерами на улицах... Езжайте куда хотите, в любой обстрелянный город,
Россияне забрали наши территории. Мы не признаем оккупированные земли Россией, мы их вернем. Когда и как – не могу сказать,
Он отметил, что возвращение оккупированных земель – это большая историческая сложность и исторический вызов.
Зеленский отметил свою уверенность, что война закончится.
Но для нас важно, чтобы она закончилась справедливым миром. Для того, чтобы мир был справедливым, нам нужна поддержка Америки, поддержка других партнеров и чтобы у них не было неопределенности и не было прощений Путину,
Зеленский отметил, что Дональд Трамп должен быть на стороне Украины.
Я считаю неправильным, что Америка хочет быть "где-то посередине",
Президент также отметил, что в США преобладают российские нарративы.
Как можно быть свидетелем наших потерь и верить, что Россия не агрессор? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США. Нельзя верить Путину – я говорил об этом Трампу много раз,
Владимир Зеленский считает, что Украина без США будет нести на войне много человеческих и территориальных потерь.
Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель – как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь – это факт. Поэтому все-таки я бы не хотел рассматривать такой вариант (без поддержки США – 24 Канал). Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Тем или иным путем мы закончим эту войну. Мы закончим и сделаем все, чтобы мир был справедлив для нас. Нет другого выхода и не может быть по-другому,