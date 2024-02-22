Зеленский дал интервью Fox News неподалеку от линии фронта: когда выйдет разговор
Источник:FOX News
Владимир Зеленский ко второй годовщине полномасштабного вторжения дал интервью Fox News. Президент Украины говорил с ведущим неподалеку от линии фронта.
Брет Байер несколько раз брал интервью у Зеленского после российского вторжения – последний раз в декабре. Однако это первое интервью настолько близко к боевым действиям.
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Беседа с Зеленским
Владимир Зеленский дал интервью главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру. Это станет первой беседой президента с журналистом непосредственно возле зоны боевых действия. Интервью с украинским лидером должно выйти в рамках программы "Special Report" уже в пятницу 23 февраля в 1:00 – по киевскому времени.
Отмечается, что Байер поговорил с Зеленским о годовщине войны, дебаты в Конгрессе о предоставлении дополнительного финансирования Украине и последние события в противостоянии против России. Особое внимание было уделено недавним событиям вокруг Авдеевки, из которой вышли ВСУ.
Владимир Зеленский поговорил с Бретом Байером / Fox News
Журналист Fox News имел возможность сопровождать Зеленского на военном брифинге, церемонии награждения военнослужащих медалями и посещении госпитализированных солдат, которые получили ранения в ходе боевых действий.Отметим! Fox News – ведущий консервативный канал в Соединенных Штатах, который отражает позицию Республиканской партии и критикует демократов. В то же время уже бывший ведущий этого канала Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина – как мы видим, у канала совсем другая позиция.
Интервью Путина
- Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у российского президента в Москве. Вероятно, основной целью Кремля было создать информационный эффект и истерику на Западе. Однако все превратилось в длинную и скучную псевдоисторическую лекцию.
- Издание Politico, комментируя разговор Карлсона с главой Кремля, отметило, что американский журналист не задавал Путину никаких неприятных вопросов. Карлсон якобы априори занял позицию Путина, и это чувствовалось в его поведении.
- Заметим, что Такер Карлсон неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и демонстрировал антиукраинскую позицию. В частности, он заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС, а президента Украины Владимира Зеленского называл "диктатором".