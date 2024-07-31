Переговоры с Россией и референдум по территориям: главное из интервью Зеленского французским СМИ
Владимир Зеленский дал интервью французским агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération. Президент прокомментировал в частности темы переговоров с россиянами и проведения второго саммита мира.
По словам Зеленского, Украина не может не пригласить Россию на второй Саммит мира, поскольку за ее участие выступает мировое сообщество. Главные тезисы из интервью главы государства французским СМИ читайте в материале 24 Канала.
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Что заявил Владимир Зеленский в интервью
Владимир Зеленский отметил, что любой вопрос относительно территориальной целостности Украины не может быть решен президентом единолично. На это нужно желание народа. Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий, В то же время глава государства убежден, что добиться возвращения украинских земель можно дипломатическим путем. По словам Зеленского, город Покровск в Донецкой области остается главной целью оккупантов, после того, как наступление на Харьков потерпело поражение. Россияне также "целятся" на Константиновку, Торецк и Славянск, однако это все планы. Сейчас наибольшее количество личного состава, оружия и КАБов они сосредотачивают именно на Покровском направлении. Владимир Зеленский заявил, что Украина контактирует с обеими командами – Дональда Трампа и Камалы Харрис. В любом случае это уже не будет администрация действующего президента Джо Байдена. Что будет после выборов, мы с вами не знаем. Спрогнозировать стопроцентно мы с вами не можем. И я только верю на то, что общество в США, я считаю, что это самая мощная институция гражданских обществ. И я считаю, что они имеют влияние на все остальные институты, Напомним, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. У Зеленского спросили, будет ли выход Украины на границы 1991 года обязательной предпосылкой для начала диалога с Россией. Президент назвал это желательным условием, но не обязательным. В то же время Зеленский отметил, что справедливый мир для Украины – это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Сейчас Украина вместе с партнерами планирует подготовить мирный план, чтобы представить его на втором саммите мира. По словам Зеленского, на саммит также пригласят Россию, поскольку этого хочет "весь мир". Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем мощных результатов, Мирный план будет касаться территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский заявил о необходимости применения имеющегося в ВСУ оружия без всяких ограничений, в частности для ударов вглубь России. По его словам, то, что Украина не имеет сегодня такой возможности, это серьезный вызов. Но они должны понимать, что мы живем и боремся. И если они не найдут возможность помочь нам, мы будем находить другие шаги. Другие шаги, чтобы защитить наших людей, Сейчас Украина продолжает работать с партнерами над получением соответствующего разрешения.
Возможно ли проведение референдума относительно территорий
– сказал президент.
Ситуация на фронте и главная цель россиян
Предстоящие выборы в США
– подытожил Зеленский в интервью.
При каких условиях возможны переговоры с Россией
Участие России во втором Саммите мира
– объяснил он.
Удары по территории России
– сказал Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что любой вопрос относительно территориальной целостности Украины не может быть решен президентом единолично. На это нужно желание народа.
Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий,
В то же время глава государства убежден, что добиться возвращения украинских земель можно дипломатическим путем.
По словам Зеленского, город Покровск в Донецкой области остается главной целью оккупантов, после того, как наступление на Харьков потерпело поражение.
Россияне также "целятся" на Константиновку, Торецк и Славянск, однако это все планы. Сейчас наибольшее количество личного состава, оружия и КАБов они сосредотачивают именно на Покровском направлении.
Владимир Зеленский заявил, что Украина контактирует с обеими командами – Дональда Трампа и Камалы Харрис. В любом случае это уже не будет администрация действующего президента Джо Байдена.
Что будет после выборов, мы с вами не знаем. Спрогнозировать стопроцентно мы с вами не можем. И я только верю на то, что общество в США, я считаю, что это самая мощная институция гражданских обществ. И я считаю, что они имеют влияние на все остальные институты,
Напомним, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.
У Зеленского спросили, будет ли выход Украины на границы 1991 года обязательной предпосылкой для начала диалога с Россией.
Президент назвал это желательным условием, но не обязательным. В то же время Зеленский отметил, что справедливый мир для Украины – это восстановить полностью нашу территориальную целостность.
Сейчас Украина вместе с партнерами планирует подготовить мирный план, чтобы представить его на втором саммите мира. По словам Зеленского, на саммит также пригласят Россию, поскольку этого хочет "весь мир".
Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем мощных результатов,
Мирный план будет касаться территориальной целостности и суверенитета Украины.
Зеленский заявил о необходимости применения имеющегося в ВСУ оружия без всяких ограничений, в частности для ударов вглубь России.
По его словам, то, что Украина не имеет сегодня такой возможности, это серьезный вызов.
Но они должны понимать, что мы живем и боремся. И если они не найдут возможность помочь нам, мы будем находить другие шаги. Другие шаги, чтобы защитить наших людей,
Сейчас Украина продолжает работать с партнерами над получением соответствующего разрешения.