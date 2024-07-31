Переговоры с Россией и референдум по территориям: главное из интервью Зеленского французским СМИ

Владимир Зеленский дал интервью французским агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération. Президент прокомментировал в частности темы переговоров с россиянами и проведения второго саммита мира.

По словам Зеленского, Украина не может не пригласить Россию на второй Саммит мира, поскольку за ее участие выступает мировое сообщество. Главные тезисы из интервью главы государства французским СМИ читайте в материале 24 Канала.

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Что заявил Владимир Зеленский в интервью