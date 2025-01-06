Главным для США будет не интервью, – политолог объяснил тезис Зеленского о коррупции

Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью известному американскому подкастеру Лексу Фридману. В частности говорили о коррупции в Украине, которая особенно беспокоит Запад.

Президент подчеркнул, что на войне никто не зарабатывал, а тех, кто пытался это сделать – били по рукам. Как заметил 24 Каналу политолог Андрей Вигиринский, такими словами Владимир Зеленский показал нашим партнерам, что коррупцию они могут найти и в своих странах.

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Что сказал Зеленский о коррупции

Украинский лидер подчеркнул, что наше государство получало не средства, а оружие, которым распоряжалось на фронте. Также обратил внимание на логистику. Ведь Украина имеет собственные грузовые самолеты, которые могла использовать, чтобы удешевить доставку военной помощи. Но согласия на это никто не дал.

В вопросе о коррупции Зеленский вспомнил, что из 170 миллиардов, которые нам якобы передали, мы не получили даже половины. Это четкий сигнал для администрации Трампа, что виновного в этом стоит искать среди своих,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Понятно, для чего в США создали новое министерство правительственной эффективности, которое должно контролировать правительственные расходы. Его возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами. Лекс Фридман понимает, какие тенденции господствуют в Конгрессе и как они связаны с проверкой поставок помощи Украине.

Среди американского политического истеблишмента эта тема будет важной, ее будут поднимать и проверять. Именно поэтому Фридман спросил Владимира Зеленского о коррупции,

– добавил политолог.

После этих слов президент перешел в морально-этическую категорию и сказал, что никто бы не воровал у наших военнослужащих того, чего и так не хватает. Это даже сложно представить, но, к сожалению, такие случаи случаются. Владимир Зеленский с точки зрения эмоций объяснил, куда надо смотреть американцам, но вопрос остается открытым.

"Удовлетворит ли такой ответ США, или отменит проверки и комиссии по использованию помощи? Думаю, нет. Интервью Зеленского не является для американских служб аргументом об отсутствии злоупотреблений. Когда они проверят и установят, что этого не было – тогда будут искать среди своих", - подытожил политолог.

Напомним, в интервью Президент Украины сказал, что Дональд Трамп может добиться установления мира, ведь Владимир Путин его боится. Но прежде всего нашей стране нужны четкие гарантии безопасности в виде членства в НАТО и предоставления оружия. Без этого никто не согласится на прекращение огня