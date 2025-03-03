Мобилизация в марте: с какими болезнями не заберут в армию

В Украине продлили военное положение. В этот период всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время ряд категорий граждан могут получить отсрочку. Это, в частности, люди с инвалидностью.

В соответствии с законодательством мужчины с первой, второй и третьей группами инвалидности имеют право на отсрочку от призыва или даже освобождение по состоянию здоровья. Недавно Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК для прохождения медицинского осмотра, передает 24 Канал.

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С какими болезнями не мобилизуют

Если первая и вторая группы инвалидности – это об очень серьезных проблемах со здоровьем, то к третьей группе относятся лица с незначительными недостатками, что умеренно влияют на работоспособность и повседневную деятельность.

Третью группу инвалидности могут получить люди с такими болезнями:

заболевания внутренних органов, такие как гастрит или язвенная болезнь в стадии ремиссии, хронический бронхит или астма, требующие постоянного лечения, а также сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертоническая болезнь средней степени тяжести без существенных осложнений;

неврологические расстройства, в частности легкая форма рассеянного склероза или невралгии;

ортопедические заболевания, такие как легкие формы артрита или артроза, деформации позвоночника или конечностей, которые не существенно снижают самостоятельность и работоспособность;

эндокринные заболевания вроде сахарного диабета, гипотиреоза без серьезных осложнений;

психические расстройства, такие как легкие формы депрессии или тревожные расстройства, шизофрения в стадии стойкой ремиссии.

К слову, определенные заболевания, даже если они ранее были основанием для ограниченной годности, больше не освобождают от мобилизации.