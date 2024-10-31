Некоторые инженеры из КНДР уже в Донецкой области, а 3 тысячи солдат – на Курщине, – Коваленко
Источник:Андрей Коваленко
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что некоторые военнослужащие КНДР, отправленные на войну против Украины, уже находятся на нашей территории. Всего в Россию Северная Корея отправила 12 тысяч военных.
Их всех постепенно будут вводить в бои. Об этом пишет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.
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В Донецкой области присутствуют инженеры из КНДР
По словам Коваленко, сейчас 3 тысячи северокорейских солдат находятся на территории Курской области.
Их постепенно будут вводить в бой в различные подразделения армии России, их российские документы уже готовы. Они будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов. Это линейные части,
– сообщил руководитель ЦПД.
Впоследствии Россия планирует их привлекать к боевым действиям на временно оккупированных территориях. Впрочем, некоторые инженеры из КНДР уже присутствуют в Донецкой области.
Все планы российского руководства, как сообщил Коваленко, пока уже известны.
К слову, представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН заявил, что войска из Северной Кореи начнут участвовать в боевых действиях против Украины уже с ноября.