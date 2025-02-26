Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Реакция полиции и Офиса омбудсмена на скандал вокруг Иосифа Лося

Светлана Добровольская подтвердила, что по факту обнаруженной публикации правоохранителями начата проверка. Однако обращений в полицию не поступало.

В свою очередь представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области Тарас Подворный призвал "всех, кто пострадал, обращаться за помощью".

Самого профессора Иосифа Лося уже отстранили от преподавательской деятельности на время служебного расследования. Соответствующий документ появился на сайте факультета журналистики. В то же время институт рассматривает возможность окончательного увольнения профессора.

Скандал вокруг профессора Иосифа Лося разгорелся после сообщения журналистки NGL.media Екатерины Родак. Девушка рассказала, как преподаватель в ходе одного из разговоров сказал, что ей надо "особый мужчина, ариец" и что она должна забеременеть. В какой-то момент Лось просто взял девушку за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера. В комментариях к посту другие студентки начали рассказывать свои истории, в частности, как Иосиф Лось убеждал девушек, что им надо "сойтись, родить потомка, который будет гениальным".