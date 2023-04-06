Пытаются запугать: какие ИПСО активно применяет Россия, чтобы навредить украинцам

Оккупанты продолжают создавать фейки, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в Бахмуте. И все эти сообщения о несуществующих "победах" россиян для того, чтобы поддерживать тему необходимости продолжения так называемой "специальной военной операции".

Об этом 24 Каналу заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он отметил, что с 1 апреля россияне задались целью набрать дополнительно еще 400 тысяч контрактников.

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"Этот процесс чем-то надо подкреплять. Соответственно, если не будет удачного применения, не будет эффективности вооруженных сил России, то понятно, что никто туда не пойдет на контрактную службу. Это во-первых", – сказал он.

Во-вторых, убежден Дзюба, у россиян наверняка видели уже десятки "рассекреченных" наших планов.

"Рассекреченных, тайных или полностью тайных". Или еще определенные планы. Ну, насколько фантазии у них хватает, настолько они и "рассекречивают" наши планы. Это по ситуации в Бахмуте", – объяснил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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Внутренние проблемы России

Тарас Дзюба рассказал, что у россиян есть большие внутренние проблемы. Мол, они не знают, как представить подрыв российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

"И не знают, как выровнять ситуацию с запретом на строительство мечети на Священном озере в Подмосковье", – рассказал он.

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что такие внутренние проблемы оккупантов могут стать и внешними, ведь россияне очень часто используют религиозный фактор.

"В частности, те представители Кавказа, которые призывают к участию в войне против Украины, они очень часто ссылаются на то, что это для них едва ли не "священная война", – заявил он.

Выходит так, что в Украине все мечети функционируют и нет никаких угроз, кроме вражеских атак. А в России, между тем, права мусульман притесняют.

"И также по отношению к Татарскому. С одной стороны, это сразу заявление было, что определенным образом там якобы наши "спецслужбы" причастны. Однако там очень много самих россиян не верит этому", – добавил Тарас Дзюба.

Тем более, что в России были реализованы меры безопасности, чтобы не было внутренних бунтов и выступлений.

Они, я думаю, что не позволяют определенным посторонним странам вообще проводить соответствующие "акции" в самой России,

– сказал он.

Украина имеет четкие планы

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что большинство населения Украины верит ВСУ.

"Поверьте, у нас есть четкие планы в отношении Бахмута и всех дальнейших действий. Для того, чтобы все планы реализовались, единственное, нужно, чтобы сложились определенные обстоятельства", – пояснил он.

Тарас Дзюба добавил, что коренным образом мы отличаемся от армии агрессора тем, что у нас человеческая жизнь – это не разменная монета.

"Поэтому никто не будет воевать так, как не только вагнеровцы, но и штатные подразделения вооруженных сил России. Там, где они своими телами застилают все при осуществлении своего наступления", – рассказал представитель Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Он отметил, что ВСУ так делать не будет.

Мы мудрее, больше опираемся на возможности соответствующих средств вооружения и сделаем все так, что цель будет достигнута,

– заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Доверяйте только официальной информации

Дзюба призвал продолжать верить в ВСУ и доверять информации только из официальных источников.

Он отметил, что сейчас очень много неофициальной информации, особенно в Telegram. В частности, говорится об вбросах в региональные чаты.

"В том же Viber, WhatsApp. Региональные Telegram-каналы – это достаточно не сложно сделать. Однако, это все не та информация, за которую хотя бы кто-то какую-то ответственность может нести", – заявил он.

Ответственность есть

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что за всю информацию, в частности, по Бахмуту и другим районам боевых действий, которую дают ВСУ, они несут официальную ответственность.

То есть, она проверена не только нами, но и теми нашими партнерами, которые входят в антипутинскую коалицию и продолжают оказывать нам помощь,

– сказал он.

Тарас Дзюба добавил, что очень часто бывают такие сообщения, где говорится о якобы "обвинении руководства государства или командиров".

"Однако там ни слова не сказано о том, что Россия продолжает совершать агрессию. 99%, что это сообщение от врага. То есть, им верить нельзя", – подытожил он.

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