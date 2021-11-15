Ирак пошлет самолеты за гражданами, застрявшими на границе в Беларуси

Мигранты на белорусско-польской границе оказались в затруднительном положении. Учитывая это, Ирак готов забрать оттуда своих граждан.

Власти Ирака сообщили, что готовят специальные рейсы, которые смогут вывезти граждан страны из Беларуси. Отметим, что первые из них запланированы на ближайшую неделю.

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Этими рейсами домой смогут вернуться иракцы, застрявшие на границе Беларуси и Польши, пытаясь попасть в Евросоюз. В национальном информационном агентстве сообщили, что первый подобный самолет отправится за беженцами уже в четверг, 18 ноября. Сколько среди мигрантов есть желающих вернуться домой – пока неизвестно.

Что этому предшествовало

Накануне в Министерстве иностранных дел Ирака приняли решение закрыть почетные консульства Беларуси. Речь идет о дипломатических учреждениях, расположенных в Багдаде и Эрбили.

Также власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме этого, в МИДе страны временно отозвали лицензию на работу у консула Беларуси в Багдаде.

Что происходит на белорусско-польской границе: основное

В ночь на 14 ноября около 50 нелегалам удалось прорваться через границу. По меньшей мере, 22 из них уже поймали, все они оказались гражданами Ирака.

Большинство из мигрантов – иракские курды. Один из них объяснил журналистам, что уже в третий раз через месяц пытается пересечь границу с ЕС. На родине мужчина получил экономическое образование, но работы не нашел. "Лучше умереть здесь, чем вернуться в Курдистан (историческая родина курдов, разделенная между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией – 24 канал)", – подчеркнул он.