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24 Канал Новости политики Співпрацюють з Росією: в МЗС України прокоментували іранську атаку на бази США
24 июня, 08:35
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Сотрудничают с Россией: в МИД Украины прокомментировали иранскую атаку на базы США

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • МИД Украины осудил удары Ирана по базам США в Катаре и Ираке, подчеркивая сотрудничество Ирана с Россией.
  • Украинские политики призвали Иран вернуться к сотрудничеству с международным сообществом в контексте ядерного нераспространения.
  • Удар Ирана по авиабазе США в Катаре был осуществлен после консультаций с Москвой.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на удары Ирана по базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам политиков, Москва и Тегеран –это два преступных режима, которые помогают друг другу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Реакция Украины на иранские удары

Украинские политики осудили ракетный удар, нанесенный Ираном по авиабазе США в Катаре, в частности по базе Аль Удейд – одному из ключевых элементов региональной безопасности.

Там подчеркнули, что атака была осуществлена после консультаций с Москвой.

Иранский режим тесно сотрудничает с Россией и предоставляет ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины,
– говорится в публикации.

Политики отметили, что Иран и Россия – это два преступных режима, которые оказывают друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу.

МИД Украины призвал иранскую сторону опомниться и вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения своих обязательств в контексте верифицированного ядерного нераспространения.