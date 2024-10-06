Двойные стандарты: почему США сбивают иранские ракеты, но не российские

В США по-разному реагируют на то, что происходит между Израилем, Ираном и Ливаном, а также на войну Украины и России. В частности говорится о сбитии иранских ракет, которые вечером 1 октября летели на Израиль.

Владимир Зеленский неоднократно обращал внимание на то, почему американские военные сбивают иранские ракеты, а российские нет. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, такая позиция действительно выглядит очень странной.

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Почему разное отношение к Украине и Израилю

По мнению США, сбивание иранских дронов и ракет предотвращает эскалацию. Но почему-то вместо этого сбитие вражеских российских целей называют обострением конфликта.

Можно согласиться с президентом Эммануэлем Макроном о том, что это двойные стандарты. Америка сбивает ракеты для Израиля, потому что страна имеет ядерное вооружение, есть страх, что его применят. А в Украине этого нет, поэтому получается якобы ракеты сбивать не надо,

– объяснил Иван Ус.

Безусловно, в заявлении Макрона есть предыстория, потому что традиционно у Франции и Ливана очень теплые отношения, присутствует эмоциональная составляющая. Мы видим, что Париж более нервно реагирует на операцию на юге Ливана против "Хезболлы", чем на ситуацию, которая происходит в Секторе Газа.

Поэтому надо говорить о том, что сбивать ракеты нужно: и те, что летят на Израиль, и те, что на Украину. Или установить новые стандарты, новую философию отношения к текущим конфликтам, которые есть в мире, чтобы избегать обвинения в двойных стандартах,

– подчеркнул Иван Ус.

Он добавил, что кажется будто третья мировая может начаться не из-за войны России против Украины, а из-за событий на Ближнем Востоке. Именно такая догма сейчас доминирует в мире.

"Надо объяснить, что помогши Украине избавиться от России, будет меньше угроза третьей мировой. А также нужно нормализовать отношения на Ближнем Востоке. Там ситуация еще сложнее", – подчеркнул Иван Ус.