Володимир Зеленський неодноразово звертав увагу на те, чому американські військові збивають іранські ракети, а російські ні. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, така позиція справді видається дуже дивною.

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Чому різне ставлення до України та Ізраїлю

На думку США, збиття іранських дронів і ракет запобігає ескалації. Але чомусь натомість збиття ворожих російських цілей називають загостренням конфлікту.

Можна погодитися з президентом Еммануелем Макроном про те, що це подвійні стандарти. Америка збиває ракети для Ізраїлю, бо країна має ядерне озброєння, є страх, що його застосують. А в України цього немає, тому виходить нібито ракети збивати не треба,

– пояснив Іван Ус.

Безумовно, у заяві Макрона є передісторія, тому що традиційно у Франції та Лівану дуже теплі стосунки, присутня емоційна складова. Ми бачимо, що Париж більш нервово реагує на операцію на півдні Лівану проти "Хезболли", ніж на ситуацію, яка відбувається в Секторі Гази.

Тому треба говорити про те, що збивати ракети потрібно: і ті, що летять на Ізраїль, і ті, що на Україну. Або встановити нові стандарти, нову філософію ставлення до поточних конфліктів, які є у світі, щоб уникати звинувачення в подвійних стандартах,

– наголосив Іван Ус.

Він додав, що видається ніби третя світова може початися не через війну Росії проти України, а через події на Близькому Сході. Саме така догма зараз домінує у світі.

"Треба пояснити, що допомігши Україні позбутися Росії, буде менша загроза третьої світової. А також потрібно нормалізувати стосунки на Близькому Сході. Там ситуація ще складніша", – підкреслив Іван Ус.