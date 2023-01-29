На военных объектах в Иране раздались мощные взрывы: страну атаковали беспилотники

Ночью 29 января в городах Ирана была зафиксирована атака беспилотников на военные базы и другие предприятия. На местах попадания возникли сильные пожары.

Сначала взрыв раздался в иранском городе Исфахан. Известно, что беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В каких городах раздались взрывы

Впоследствии местные СМИ сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на заводе по переработке автомобильного масла в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.

Интересно, что пожар на заводе вспыхнул почти одновременно с атакой беспилотника на завод в Исфахане.

В Азаршахре пылает завод: видео

Также сообщили о взрывах в городе Хой на северо-западе Ирана. Кроме того, есть информация о взрывах на военных базах в Хамадане и Карадже.

Как отреагировали власти

Заместитель офицера по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари сказал, что "ущерб и причины этого инцидента сейчас выясняются. Ведется расследование".

Заметим, в городе расположены несколько военных производств, а также завод по конверсии урана, входящий в иранскую ядерную программу.

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